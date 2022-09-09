快手修订【发布超范围商品】实施细则 最高罚款4000元

别不信，为啥明明淘宝几十块就能买到各种小吃配方的资料，他却能做一单4000元的利润，下面的内容慢慢看下去你会明白...这位兄弟自己外卖店主推的一种小吃叫“锅盔”，我是南方人还没吃过这种特色小吃，更没听过它的名字...即:经典鲜肉（3元/个），香甜豆沙，梅菜扣肉，野蛮牛肉...我仔细了解过，有人要学锅盔小吃制作技术，需要交4000元...为什么有人肯花4000元来学这种小吃的配方及购买相关设备呢?...技术的核心是什么?就是需要单独一对一从0到1进行精细化的辅导，而并非简单看所谓的视频课，内部教程就能快速上手操作......