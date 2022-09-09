快手修订【发布超范围商品】实施细则 最高罚款4000元

站长之家（ChinaZ.com）9月9日 消息:今天，快手发布《【发布超范围商品】实施细则》修订公告，对发布超范围商品的商户、带货达人的违规处理做了调整。
其中，平台商户实施【发布超出平台开放类目的商品】、【发布超出商户快手小店资质的商品】、【大陆地区商户从事跨境电商业务】等违规行为的，平台将按照下列规定处理:
（1）情节轻微的，处警告、强制考试、下架全部商品、禁止上架新商品1-3日、禁止使用闪电购2-4日、支付违约金300-500元;
（2）情节严重的，处强制考试、下架全部商品、禁止上架新商品3-9日、禁止使用闪电购6-18日、支付违约金1，000-2，000元、扣5-10分;
（3）情节特别严重的，强制考试、下架全部商品、禁止上架新商品9-14日、禁止使用闪电购18-28日、支付违约金2，000-4，000元、扣15-20分。
带货达人实施【推广超出平台开放类目的商品】、【推广商户无资质售卖的商品】的违规行为的，平台将按照下列规定处理:
（1）情节轻微的，处警告、强制考试、暂停使用购物车功能1-3日、支付违约金300-500元;
（2）情节严重的，处强制考试、暂停使用购物车功能3-9日、支付违约金1，000-2，000元、扣5-10分;
（3）情节特别严重的，处强制考试、暂停使用购物车功能9-14日、支付违约金2，000-4，000元、扣15-20分。
本细则于2022年9月8日修订，于2022年9月16日生效。
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