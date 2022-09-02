快手电商上线商家账号风险检测机制 限制异常账号部分权益

站长之家(ChinaZ.com) 9月2日 消息:今日，快手电商发布了关于商家风险检测异常对账号影响的相关规则修订公告。公告称，平台将对风险商家进行通知并限制部分经营权益，现同步修订相关规则。

该公告于2022年9月2日发布，2022年9月8日生效。

规则内容调整:

平台上线商家账号风险检测机制，并对风险检测账号存在异常的商家进行商家等级及部分营销功能的限制，具体调整如下:

序号 修订规则名称 新增限制说明 1 《快手小店商家等级规则》 经风险检测账户存在异常的商家，其商家等级降至L0。 2 《快手快分销平台管理规范》 经风险检测账户存在异常的商户不得准入快分销平台。 3 《快手新商户经营能力考核期规则》 商家在经营能力考核期内申请取消限单后，若经风险检测账户存在异常的商户，店铺将会被重新限单，且无法进行前置申报。

商家可在9月8日后，分别在商家等级及违规管理两处可见自己的异常提醒。

1.受限制商家，在商家等级的升级攻略下，可见红色提醒文案:“当前账户存在异常，有降级风险。

2.违规管理中可见黄色的提醒文案框，文案框中的文本内容为账户当前的主要风险描述。

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