抖音上线评论点踩功能

站长之家（ChinaZ.com）8月25日 消息:今日，抖音宣布上线评论点踩功能。

当用户遇到不喜欢的评论，点击“踩”之后，该评论将不再显示，并且对方也不会收到任何通知，无法显示是谁点了踩。

据悉，被大量点踩的评论，官方将降低该评论的排名，减少展示。

（举报）