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网信办：集中整治网络暴力网络水军网络黑公关等方面问题

2022-08-23 16:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月23日 消息:据央视新闻报道，在今日下午的国务院新闻办公室新闻发布会上，中央网信办表示，将结合每年开展的“清朗”系列专项行动，将网络暴力、网络水军、网络黑公关作为“清朗”系列专项行动当中的一项重要任务，集中力量来整治这方面的问题。

一是聚焦重点抓整治。针对不同类型网络乱象的特点，抓住要害、对症下药。比如说，中央网信办将那些网络群组、网站论坛、电商、小程序等平台作为治理网络暴力、网络水军乱象的一个重点，将评论、弹幕、私信等环节作为治理网络暴力问题的重点，将青少年常用的应用程序、智能设备等环节作为治理涉未成年人网络乱象的重点，在实践当中取得了良好效果。

二是创新举措增实效。在工作当中，中央网信办做到三个强化:、

一是强化信息公示。各网站平台现在都上线了公示账号IP地址的归属地，还有网络账号所属MCN机构信息等功能，可以全方位接受网民的监督，从而有力遏制了网络水军蹭热点、带节奏、恶意营销等问题。

二是强化用户保护。中央网信办推动网站平台完善防控机制，向可能遭受网络暴力风险的用户发送风险提示，引导用户开启“一健防护”功能，力求做到防患于未然。

三是强化推荐管理。中央网信办指导网站平台优化榜单类产品评价体系，综合价值导向、用户口碑、质量评测等因素，来构建多元评价指标，规范推荐位置信息的呈现，纠正唯点击量、唯数据量的不良倾向。

三是从严惩处强震慑。中央网信办始终把影响面广、危害性大的网络问题作为整治重点，保持高压严打态势。在这次网暴专项整治行动当中，重点网站平台累计拦截涉攻击谩骂、造谣诋毁等信息6541万余条，处置违法违规的账号7.8万个。在网络水军专项治理行动当中，重点网站平台累计清理网络水军招募引流等信息1627万条，查处违法违规账号528万余个，处置群组、贴吧45万个，形成了有力震慑。

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  • 米兔儿童电话手表6C无法打电话怎么办？

    按照以下方法操作。若您遇到无法给儿童电话手表打电话的情况，可能原因如下：1、手表安装的SIM卡支持来电显示，且在手表端开启了通话白名单，未将联系人添加至手表；2、新添加的手机号未同步至手表通讯录；3、手表所处环境网络信号比较差；4、手表中安装的SIM卡已经欠费停机；5、确保手表中安装的SIM卡支持通话功能，而不是仅上网的流量卡。

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    能苹果iPhone14系列可以支持苹果官网的分期购买，苹果官网支持最多 24 期分期付款，招行、建行和工商银行三家信用卡，最高 24 期分期免息消费；苹果官网还支持花呗最高 12 个月的分期免息；苹果天猫旗舰店支持花呗分期免息，分期数为 12 期；京东平台则支持京东白条的分期免息政，同样也是 12 期分期

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  • 米兔儿童电话手表6C无法开机怎么办？

    按照以下办法尝试。若米兔儿童手表系列产品无法开机，建议你：1、可能是手表电量不足，请先充电 5 分钟及以上，手表充电自动开机后可以正常使用；2、检查手表充电接口，充电线，电源适配器及插座板是否供电正常；3、若是磁吸充电接口的手表，检查手表本体和磁吸充电线上的金属探针是否有污垢，将其清理干净（干净的绒布）后，查看能否正常充电；4、若以上方法均无效，建议售后检测。

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  • 苹果iPhone14可以买了吗？

    9月中旬才可以预定苹果iPhone14系列将在北京时间9月8日凌晨发布，大概在发布会的一周之后开始接受预定，发货时间预计是两周后。如果是下单时间比较晚或者是热门的型号，等待的时间可能会比较晚。第一批货源最好是在苹果官网、直营店、天猫旗舰店、京东自营店以及苹果授权经销商购买。

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  • 苹果iPhone14会不会取消刘海？

    普通版iPhone14不会取消苹果iPhone14普通版不会取消刘海屏设计，高端的iPhone14 Pro系列大概率会取消刘海，改为药丸屏的设计。iPhone14普通版除了还是刘海屏之外，屏幕刷新率还是60Hz，且不支持息屏显示功能。

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  • 米兔儿童电话手表6C支持电信吗？

    支持。米兔儿童电话手表6C是支持电信的，不过也需要注意以下几点：1、电信用户需先开通VoLTE语音通话服务方可使用语音通话功能;2、不支持电信制式的虚拟运营商SIM卡的VoLTE业务，使用该虚拟SIM卡的手表将无法使用语音通话功能;3、停用SIM卡数据流量后VoLTE功能无法使用，请勿停用。

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  • 米兔儿童电话手表6C支持5G吗？

    不支持。米兔儿童学习手表6C网络支持情况:4G:移动/联通/电信;3G:联通/电信;2G:移动。所以米兔儿童电话手表6C最高支持4G，5G的网络目前还是不支持的，不过就4G来说已经是完全足够用了。

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  • 米兔儿童电话手表6C是小米的还是杂牌？

    是小米公司的。小米米兔儿童手表6C是小米旗下的儿童手表。2022年5月，小米推出了一款新的儿童手表 —— 米兔儿童学习手表6C，目前预售中，定价499元，5月31日19:55首发479元。米兔儿童学习手表6C 新增了仰卧起坐、运动王者、体测达标等，可监测及记录儿童活动情况，例如监测孩子的每天步数信息、消耗的卡路里、活动时间等。

    米兔儿童电话手表6C

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