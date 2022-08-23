达达集团第二季度总营收 23 亿 同比增长 55%

站长之家(ChinaZ.com) 8月23日消息:达达集团今日公布了该公司截至2022年6月30日的2022财年第二季度财报。报告显示，达达集团第二季度总净营收为22.811亿元人民币，相比之下上年同期为14.746亿元人民币;净亏损为5.788亿元人民币，相比之下上年同期的净亏损为6.404亿元人民币;归属于公司普通股股东的净亏损同样为5.788亿元人民币，相比之下上年同期归属于公司普通股股东的净亏损为6.404亿元人民币，同比有所收窄。

在截至2022年6月30日的12个月里，京东到家的总交易额（GMV）为546亿元人民币，与截至2021年6月30日的12个月里的323亿元人民币相比增长68.9%；在截至2022年6月30日的12个月里，活跃消费者人数为7280万，相比之下在截至2021年6月30日的12个月里为5130万。

据介绍，第二季度，京东与达达集团进一步深化全渠道O2O合作，京东小时购的GMV同比增长超2倍。小时购商家合作和商品供给进一步拓展，优化京东优质网格覆盖率，搜索曝光率环比提升3个百分点。京东App「附近」频道目前已经覆盖全国所有小时购已开城的城市。在曝光量增长、点击率和转化率提升的驱动下，“附近”频道GMV环比增长超过80%。

「凭借合作伙伴的信任和强大的数字化能力，达达集团在不断变化的消费环境中处于独特的地位。」达达集团创始人、董事会主席兼CEO蒯佳祺表示，「我们为能在宏观不确定因素中取得稳健的业绩而感到自豪，这要归功于我们的员工、客户和战略合作伙伴的宝贵支持。顺应按需购物的消费趋势，并利用我们由京东到家和达达快送组成的『双引擎』业务，我们已经做好充分准备，将会迈向更加光明的未来。」

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