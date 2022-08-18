联想拯救者 Y70 正式发布：搭载骁龙 8+ 芯片 售价 2970 元起

站长之家(ChinaZ.com) 8月18日消息:联想今日晚间召开消费生态秋季新品发布会。会上发布了联想拯救者Y70性能旗舰手机、小新Pad Pro2022、个人云存储X1s、拯救者VR700等新品及全新ZUI14。
图片来自lenovo
其中拯救者Y70搭载高通骁龙8+ 处理器，满血 LPDDR5+UFS3.1存储，拥有10层散热堆叠设计，采用6.67英寸 FHD+ OLED 直屏，支持144Hz 刷新率（48/60/90/120/144Hz 多挡），1500Hz 瞬时触控采样率，最高800nit 亮度、局部峰值亮度1000nit，全局 DC 调光，通过杜比视界、杜比全景声、SGS 低拖影 + 低蓝光认证。
该机内置了5000mAh 电池，支持68W 充电，可在34分钟内充电80%，配备X 轴线性马达、立体声双扬声器、NFC，后置5000万像素主摄 +13MP 超广角微距镜头 +2MP 景深三摄，前置16MP 镜头，采用屏下指纹，金属中框，厚7.99mm，重205g，预装全新视觉样式的 ZUI14系统。
价格方面，拯救者Y70手机8+128GB版售价2970元，12+256GB版售价3370元，16+512GB版售价4270元。
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