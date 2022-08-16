京东9月推出“国潮节”活动 报名入选商家可获得百万资源曝光

站长之家(ChinaZ.com) 8月16日 消息:今日，京麦商家中心继续帮助潜力店铺成长，平台推出了排行榜9月“京东国潮节”活动，特面向POP-国货潜力商家开放自主报名，报名入选的商家有机会获得百万资源曝光。
具体来说，报名时间:2022年8月12日10:00:00-2022年8月17日12:00:00，活动时间:22年9月排行榜国潮节。
根据规则要求，报名商家需要满足以下几个条件:
此次为“国潮节”活动，所报名店铺的品牌，必须为国产品牌。
此次海选报名活动，仅限POP旗舰店、POP官方旗舰店参与，专卖店&专营店等其余类型店铺，暂不开放。店铺所在层级为L2-L4，或新商家
目前还没进大众视野，具有小而美的特点，或为新兴品牌。
店铺中的主售品牌，不得为行业内的头部知名品牌，被绝大多数消费者认识、购买。品牌有明确定位，在一定程度上能体现出独特的品牌故事、文化性，商品具有统一调性和品质感。
有较好的视觉传达，店铺和商品图设计美观
本次活动入围店铺总计120个名额，登顶店铺总计45个名额，可获得的相应权益如下:
入围店铺
1.尖端流量汇集，站内多场域曝光:宝藏商品定制榜单，获得“宝藏好物榜”上榜机会;排行榜频道中心化流量机会;商详等多场域赛马分发机会等。
2.专属荣誉背书，打造品牌影响力:京东官方认证，榜单权威加持;垂类头部媒体背书机会等。
登顶店铺
1.专属荣誉背书，打造品牌影响力:京东官方认证，榜单权威加持;全链路上榜荣誉特色打标机会;垂类头部媒体背书机会等。
2.尖端流量汇集，站内多场域曝光:“京东宝藏榜”上榜机会;排行榜频道中心化流量分发机会;互动玩法引流机会;宝藏商品定制榜单，多场域赛马分发机会等。
3.重磅资金投入，全网高光资源助推:C端营销大事件提升榜单影响力与品牌声量机会;公关发声机会等。
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