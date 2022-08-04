天猫APP宣布推出极简风“有点特别版”

站长之家 8月 4日讯:今日，手机天猫APP宣布推出“有点特别版”，页面布局采用了极简风。在首页中，天猫App新上线“有点喜欢”板块，会根据用户自主订阅的兴趣标签来推荐商品。同时还新增“拍立享”功能，拍照即可找到同款商品。
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1、商品推荐由猜你喜欢”升级为选我喜欢，天猫App新上线有点喜欢”板块，会根据用户自主订阅的兴趣标签来推荐商品，方便用户发现兴趣圈子里更多的未知好物...2、首页新增拍立享”功能，拍图找同款时，从推荐多款到只推荐最优一款，系统会综合价格、销量、服务等因素，筛选出最优一款商品，帮用户省去挑选时间...3、搜索支持筛选送货上门商品，用户在下单时，可以主动选择可以送货上的商品，提升购买体验...淘宝更丰富、万能，天猫App做减法”，精选商品，简化体验，提供更有确定性的服务......
手机天猫App全新升级，发布“有点特别版”，新版App首页采用当下流行的极简风，商品推荐不再“猜你喜欢”，用户可自主订阅兴趣标签；升级后“拍立享”拍图找货功能，从推荐多款到只推荐最优一款；搜索支持筛选送货上门商品，围绕用户体验全面升级...系统会综合价格、销量、服务等因素，筛选出最优一款商品，帮用户省去挑选时间...天猫App本次升级，还上线了新猫享频道、天猫排行、猫猫币、AR交互等多个全新功能......
天猫发布有点特别”版，APP界面大改版...1、商品推荐板块由“猜你喜欢”升级为“选我喜欢”...2、首页新增“拍立享”功能，拍图找同款时，从推荐多款到只推荐合适的一款...3、搜索栏支持筛选送货上门商品，用户在下单时，可以主动选择可以送货上门的商品，提升购买体验...
耐克表示，NTC微信小程序已推出跑者专属训练和丰富跑步内容...今年6月，Nike Run Club APP发布公告称，NRC APP将于7月8日停止中国区运营...
昨日，腾讯音乐娱乐集团宣布推出播客创作中心“声播”APP...是TME播客创作中心推出的一款主播应用工具...“声播”APP发布作品支持一键分发至TME平台（QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、懒人听书等），支持同时享受多端创作收益...
据Tech星球报道，抖音已正式推出旗下内容社区「可颂」App...整体来看，其设计上除没有接入「购物」功能外，整体类似于小红书，是一款拥有图文和视频内容的社区，内容排布采取的是双列瀑布流形式，用户可以在首页中看到平台推荐的相关内容，这些内容源自抖音的创作者，其中在首页的关注界面，用户可以看到自己所关注对象的内容创作...
整体来看，可颂App其设计上除了没有接入“购物”功能外，整体类似于小红书，是一款拥有图文和视频内容的社区，内容排布采取的是双列瀑布流形式，用户可以在首页中看到平台推荐的相关内容，这些内容源自抖音的创作者，其中在首页的关注界面，用户可以看到自己所关注对象的内容创作...在可颂App底部导航栏的“搜索”界面中，用户可以看到相关的话题内容，同时也能进行内容和创作者的查找......
watchOS9还推出了更多个性化表盘、增强版体能训练App，并在睡眠App中推出睡眠阶段功能，同时新增经FDA许可的房颤历史功能...
以广大网友的观点来看，开屏广告位置重要，广告投放价格高，企业为了经营，设置开屏广告无可厚非，但这种“摇一摇”或点击跳转App详情页，按着用户的头做的营销广告，真的起到实质作用了吗?...根据公开信息显示，目前开屏广告的单价在所有的APP广告中价格是最高的，优质的互联网媒体，开屏广告每千次曝光，售卖价格可以达上百元......
包括工作台分区展示平台通知与常用工具、数据下拉全屏、定制专属成长策略、新增直播专区入口...对于新手商家来说，直播中心拆解了直播前、直播中、直播后三个阶段必做的步骤，手把手教学，帮助您尽快开启第一场直播对于已上手的商家而言，每一场直播后，直播中心都会给出诊断结果，告诉您问题在哪儿，如何提升直播中心同时配套了直播高光片段生成工具、一键投稿工具、优秀商家直播案例和任务流量激励，来辅助直播上更进一步......
3个镜头iPhone14 Pro会使用后置三镜头组合，其中主摄会升级到4800万像素，支持8K视频录制，同时继续会使用激光雷达。前置摄像头进行一次大升级，包括 iPhone 前置摄像头历史上的首次自动对焦。它还将有一个 6 元素镜头和 F/1.9 光圈
SteamOS。Steam Deck 运行经过修改的Arch Linux操作系统，称为SteamOS v3.0。虽然 SteamOS 之前是使用Debian Linux 为 Steam 机器开发的，但 Valve 表示他们希望对 Deck 的系统软件使用滚动升级方法，Debian 不是为这个功能设计的，而是 Arch Linux 的一个特性。SteamOS 软件包括对Proton的支持，这是一个兼容层，允许大多数为Windows开发的游戏在基于 Linux 的 SteamOS 上运行。据 ProtonDB（一个用户运行的数据库，它使用 Proton 在 Linux 中编译有关 Steam 游戏的游戏兼容性信息），Steam 的一些更受欢迎的游戏版本尚未与 Proton 兼容，主要是由于反规避和反作弊控制或数字版权管理(DRM)。Valve 表示他们正在与这些中间件解决方案的供应商合作，以改善对 Proton 的支持，同时鼓励开发特定于 Linux 的版本。
没有iPhone14 Pro继续使用的是Face ID面容解锁方式，目前苹果还未推出屏下指纹解锁方式，预计最快在iPhone15上才会看到屏下指纹解锁。Face ID解锁方式是苹果从iPhone X开始使用的解锁方式，使用过程十分的顺畅，在当时推出后获得不少的欢迎，但如果需要戴口罩的话，这种方式就比较麻烦，解锁有一定的失败率。
预计有iPhone14 Pro系列今年的新颜色预计是紫色，也会成为苹果今年主推的一个颜色，同时苹果在今年可能会取消往年的一个旧款颜色，大概率是远峰蓝，因此今年iPhone14 Pro的几个颜色大概率会是率色、银色、金色、紫色、石墨色这5个颜色。
安装win10。1.英雄联盟是需要windows系统才能运行的，那么只要Steam Deck安装上win10系统就可以玩了，具体的安装方法就是跟电脑一模一样，只要把Steam Deck当成是小号版的电脑就行了。2.如果要看文字教程的话建议看这篇：Steam Deck小白怎么安装win10？3.如果win10系统已经安装好了，那么直接去英雄联盟官网下载英雄联盟进行安装，之后就可以在Steam Deck玩上英雄联盟了。
LPDDR5iPhone14 Pro使用的是8GB LPDDR5。iPhone14普通版则使用6GB LPDDR4X。LPDDR5 对比上一代LPDDR4X内存速度提升了29%-50%，功耗还降低了20%，传输速度达到了6400MT/s，最大速度根据品牌（比如镁光，三星）和型号大小（6G/8G/12G）会有不同，镁光表示速度为5.5Gbps和6.4Gbps。
能玩。Steam Deck能够安装windows10或者是11，自然而然就可以下载switch模拟器了，目前switch模拟器还是比较成熟的，配置设置的对，异度之刃3已经可以流畅运行，未来switch模拟器还会更加完善，想必到时候也是可以超越switch了，毕竟NS目前的性能堪忧。不过Steam Deck上玩switch模拟器游戏的话就都是别人破解出来的游戏，没有联网功能，如果习惯玩正版，请支持正版了。
是iPhone14 Pro和iPhone14 Pro Max都是使用8GB的运存，LPDDR5。普通版的iPhone14是6GB运存，LPDDR4X。LPDDR5对比LPDDR4X闪存 4600Mbps速率相比，提升高达40%，而主流LPDDR5 芯片速率约为5500Mbps，有接近20%的提升
能玩。Steam Deck是能下载windows系统的，下载了windows系统就等于Steam Deck变成了一个掌机电脑，既然有了win10或者是win11系统，自然而然的就可以下载模拟器了，只要是电脑上能玩的模拟器，Steam Deck也是能玩的，甚至还可以玩switch模拟器，而且跑一些游戏也能达到30到40帧，毕竟性能也是可以达到GTX1050。
是包括iPhone14 Pro在内的iPhone14全系列都支持实体的双卡双待，可以支持国内三大运营商的5G网络。同时iPhone14系列预计使用高通骁龙X65基带，该基带采用4nm制程工艺，下行速率高达10Gbps，骁龙X65 搭载第 4 代高通 545 毫米波天线模组，支持最新的n259（41 GHz）频段，骁龙X65 拥有最全面的频谱聚合，覆盖包括毫米波和Sub-6GHz频段的全部主要5G频段。
官网。1.Steam Deck是有官方的Windows驱动的，大家可以在steam官网搜索到，具体的地址是:2.https://help.steampowered.com/en/faqs/view/6121-ECCD-D643-BAA83.Steam Deck 是一台 PC，可以安装其他应用程序和操作系统。如果您正在安装 Windows，则需要一些额外的驱动程序才能获得最佳体验。这些链接以及在 Steam 平台上安装 Windows 的注意事项可在下方找到。3.要进入启动菜单，请关闭电源。然后，在按住降低音量的同时按电源按钮。4.安装将在 Steam 平台屏幕上纵向（横向）。安装 Windows 后，您可以将其切换为横向。5.要在安装过程中输入您的产品密钥，您需要互联网。由于此时没有 Wi-Fi 驱动程序，因此您需要一个带有以太网端口的 USB-C 集线器用于互联网。6.支持 Windows10和 Windows11。对于 Windows11，请确保您在安装前拥有最新的操作系统更新（以获取支持 fTPM 的最新 BIOS）。
推荐iPhone14 Pro是iPhone14系列中比较推出的一个型号，主要原因有以下几点。首先处理器使用了更先进的A16，CPU、GPU性能都有了较大提升，屏幕从刘海屏变成了药丸屏，在外观上就可以一眼辨认出来，另外摄像头也是iPhone14 Pro升级较大的地方，它的主摄升级到了4800万像素，拍摄能力有明显升级。以上这些升级都是iPhone14 Pro比较值得购买的原因。同时iPhone14普通版的升级幅度并不大，除了处理器升级为满血版A15之外，其他方面升级并不多，因此想要体验大幅升级的话，还是建议购买iPhone14 Pro或者是14 Pro Max。
按照以下步骤进行安装。1.创建 Windows10安装驱动器。首先得去微软官网下载win10的安装驱动器，在官网或者是谷歌都能搜索到，其实就是把steam Deck当成是小型电脑就好了，一样的操作。微软的官网地址是在:https://www.microsoft.com/zh-cn/software-download/windows10，下载放入USB。2.关闭电源，将 USB 驱动器插入Steam Deck。3.按住降低音量按钮并打开系统电源以访问启动菜单，如果您使用的是 Steam Deck的按键，请使用方向键移动到“EFU USB 设备”，然后按 A 将其选中，就是类似在电脑主板bios中设置USB启动。4.之后自动进入Windows 安装程序。如果你使用的是 USB-C 集线器，则可能需要插入键盘和鼠标。Steam Deck 的按键在这里会没反应，如果你没有键盘和鼠标，触摸屏可以使用。5.选择您的语言，然后单击或点击“下一步”。 6.单击或点击“立即安装”。7.激活 Windows。如果您有产品密钥，系统会要求您在此处输入。如果您需要，可以使用触摸屏键盘。如果您没有密钥，请选择“我没有产品密钥”。8.选择您的 Windows 版本，然后单击或点击“下一步”，可以选择专业版或者家庭版。9.同意条款和条件以继续。选中该框并单击或点击“下一步”，如果你不这样做，就会停止并返回 SteamOS。 10.选择自定义 Windows 安装。升级安装仅适用于已安装 Windows 版本的计算机。 11.当你去安装 Windows 时，你会注意到 SSD 被分成了八个分区，你不能在其中任何一个分区上安装 Windows，您必须删除分区才能安装 Windows，我们删除了分区8，这是其中最大的分区。12.选择“Drive0Unallocated Space”并点击或单击“下一步”。13.Windows 将开始安装。14.Steam Deck将重启，可能会看到屏幕方向发生了几次变化。15.接着就跟windows启动一样，可能会叫你设置一些东西，也可以跳过设置，如果您想连接到互联网，则需要一根以太网转 USB 电线。16.由于 Windows 驱动程序尚未最终确定，我们收到一条错误消息，显示“正在搜索显示驱动程序:屏幕、分辨率、性能和电池寿命可能会降低，直到兼容的驱动程序完成安装。”17.这时候你会发现屏幕是横的，转到开始 > 设置 > 系统 > 显示。18.向下滚动到显示方向并选择“横向”以将屏幕定向摆正。 19.接着去下载驱动。20.Steam Deck官方Windows驱动下载：https://help.steampowered.com/en/faqs/view/6121-ECCD-D643-BAA8 21.Windows双驱动备份：https://pixeldrain.com/u/ZCm5v2Ly 22.Windows双驱动备份备用链接：https://www2.zippyshare.com/v/EDtDiJll/file.html
不会iPhone14系列的屏幕材质依然是OLED，不是Mini Led。iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro上使用三星显示屏公司的M12 材料组合，且它们都是LTPO TFT屏幕，支持苹果ProMotion显示技术，该技术支持120Hz可变刷新率。6. 1 和6. 7 英寸iPhone14 机型将会使用M11 材料组合制造的显示屏。
可以。Steam Deck完全支持windows系统和原生Steam os系统的相互切换，在国外视频网站上已经有非常多教程了，一些教程也搬运到了B站，如果买了Steam Deck想安装双系统的玩家可以看看这些教程进行安装，不过很多驱动是需要自己去谷歌寻找教程的，推荐给喜欢折腾这些玩家的人。
PWM调节iPhone14 系列的屏幕都是OLED屏幕，预计会继续使用PWM调光方式，而不是DC调光方式。从苹果首次使用OLED屏幕以来，在iPhone手机上都是使用PWM调光，这种全亮度低频PWM调光，为频率480hz，如果是连续使用时间较长，有可能出现眼睛疲劳的情况，因此有用户希望可以改为DC调光方式。
能玩。Steam Deck是能流畅运行低特效的魔兽世界的，可以在Steam Deck上下载暴雪战网然后下载魔兽世界进行游玩，毕竟Steam Deck的定制APU的性能相当于GTX1050，所以玩魔兽世界是可以的。不过缺点就是不能长时间游玩，如果玩的时间长的话，那么CPU、GPU的温度会爆表，甚至高达80度，在夏天游玩非常烫手，建议还是电脑游玩魔兽世界，或许如果出更新一代的主机会体验更好。
普通版iPhone14可能不会用A16普通版本的iPhone14可能会使用满血版的A15芯片，高端型号iPhone14 Pro会使用A16，这样在高低配之间就来开了差距，让消费者更容易区别两款的差距。A16芯片预计还是使用台积电代工，工艺较上一代又有新的进步，提升了功耗但减少发热，提升了续航表现，CPU和GPU都有升级。
不会iPhone14系列将取消粉色配色，今年的几款颜色应该是绿色、紫色、蓝色、黑色、白色、红色六种，其中紫色是今年的主推颜色，有可能取代去年比较火的粉色成为今年最受欢迎的颜色。iPhone14 Pro系列中，预计会有黑色、银色、金色、紫色，取消的有可能是远峰蓝这款颜色
不支持。Steam Deck支持蓝牙5.0（支持控制器、配件和音频）。蓝牙5.0是由蓝牙技术联盟在2016年提出的蓝牙技术标准，蓝牙5.0针对低功耗设备速度有相应提升和优化，蓝牙5.0结合wifi对室内位置进行辅助定位，提高传输速度和质量，增加有效工作距离。蓝牙5.0会加入室内定位辅助功能，结合Wi-Fi可以实现精度小于1米的室内定位。