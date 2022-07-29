抖音测试“规范用语提醒”功能并发布第二批高频词语

站长之家(ChinaZ.com) 7月29日 消息:昨日晚间，抖音黑板报再次发布了关于创作规范表达的说明称，平台近期测试了“规范用语提醒”功能，并且梳理了第二批不规范用语，用实际举措，积极推动规范用语治理进程。

抖音表示，近日，抖音与创作者进行了一次面对面的沟通交流会，听取意见和建议。交流中，创作者们坦诚地提出了自己的疑虑或者不解。有的创作者反馈平台审核过严，甚至影响了内容的发布质量，有的创作者表示对平台规则不清楚不了解，希望用“谐音词”来撞运气等等。

除了听取用户的意见，平台还测试了“规范用语提醒”功能。具体而言，当平台模型识别出用户在平台发布的文字素材可能存在不规范表达时，会自动发送站内信，提醒用户“您的作品可能存在不规范表达，请注意规范用语”。

抖音表示，正常的词语使用不会被审核、处罚，平台仅在其被用作传播色情低俗、违规引流交易、虚假宣传等违法违规行为时加以管理。为此，在首批梳理50个被误解且高频使用的词语基础上，抖音又梳理并公布了第二批高频词语。另外，平台还给创作者分批发送站内信，倡导大家规范用语。如果有相关疑问，平台也欢迎创作者们发送邮件到feedback@douyin.com进行反馈，平台会持续关注并解答疑问。

另外，官方此前梳理了首批50个被高频使用的词语，具体如下:

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