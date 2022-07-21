百度推出智能云曦灵数字人直播平台 聚焦电商直播等领域

站长之家 7 月 21日讯：今日，百度宣布推出智能云曦灵数字人直播平台，聚焦电商直播、品牌营销、互动娱乐等领域，实现超写实数字人24小时纯AI直播。该平台可实现“即插即用”，无需要完整的运营团队、昂贵的直播硬件设备，一个人就可完成全部流程
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站长之家 7 月 18日讯：据每日经济新闻报道，百度即将推出数字人直播平台，Al主播不仅支持切换妆发、服装、场景还能做到 24 小时不停播，数字人直播可降低商家三成以上的直播运营成本...
相比真人主播，数字人直播可降低人、时间、空间的限制，无需真人主播、中控人员、复杂硬件的支持，为商家降低30%以上的直播成本...数字人直播平台支持真人驱动、AI驱动两种方式...
百度官方宣布，2022百度世界大会将于7月21日上午9时线上召开，届时将在央视新闻客户端、百度APP、爱奇艺、好看视频等平台同步播出，并在元宇宙希壤设置会场...据透露，百度智能云专门打造了一个数字人平台“曦灵”，为企业和品牌提供数字人的制作和运营服务，2022百度世界大会将会公布更多数字人直播平台信息...据百度公布数据显示，在研发投入方面，2021年百度核心研发费用221亿元，占百度核心收入比例达23%，研发投入强度位列中国民营企业500强第一位...
凤凰网科技讯 7月6日，在百度“2022百度世界大会”媒体预沟通会上，百度集团执行副总裁、百度智能云事业群组负责人沈抖博士、百度集团副总裁袁佛玉提前披露了即将在百度世界上发布的智能云、自动驾驶、大模型等领域的信息...百度智能云还将发布全新的区县大脑， 袁佛玉透露，在2022百度世界大会中，百度智能云还将发布数字人直播平台...
据《招股书》显示，在2019年-2021年期间，中国中免营收分别为480.13亿元、525.98亿元和676.76亿元，复合年增长率为18.7%;而同期净利润分别为54.71亿元、71.09亿元和124.41亿元，同比上涨30%和75%，复合年增长率为50.8%...数据显示，2021年，免税线上销售收入为82.83亿元，而有税线上销售收入为235.81亿元...与此开始发力线上的还有南方航空，名为“南方航空环球购”的账号自2月8日起在抖音开设直播，近30天，该账号开设直播49场，销售额达599.8万......
“百度微信视频号”今日上午发布公告称，2022百度世界大会官方视频号直播被微信平台中断...截至发稿，百度官方视频号直播已经恢复，此前直播中断的通知已被删除...
7 月 1 日开始，斗鱼正式推出斗鱼精英手册啦。鱼友们可通过观看直播、完成任务赢取积分，兑换海量斗鱼直播平台道具和和平精英游戏道具。斗鱼精英手册任务分为普通手册任务和精英手册任务，普通手册任务积分面向所有用户，可通过在斗鱼站内观看直播、发送弹幕等任务获得，积分有效期是 30 天，并且任务解锁相对有限；精英手册则需要开通获得，但相应的奖励也更加丰厚，不仅开通就能获得 300 积分，而且每日完成任务没有上限，还会在奖池中解锁海量游戏礼包，积分有效期也更加长久。活动开始，若若、白起、A扬丷、叶知秋、Dy花老湿、泼痞、?
试点地区的用户通过数字人民币APP注册开通微众银行（微信支付）钱包，推送子钱包至腾讯视频后，即可在腾讯视频个人中心的活动页面领取并使用价值 10 元的消费红包...
会上，腾讯智慧出行公布了全新升级的“车云一体”战略规划，并发布了专为智能汽车行业定制的一站式云解决方案“腾讯智能汽车云”、以及覆盖云管端全方位的“腾讯一体化汽车安全方案”...腾讯通过车端、手机端、云端打通的车云一体化模式帮助汽车产业进行有效的数字连接，建立数据驱动闭环，提升各环节生产效率...在技术领先性方面，面向自动驾驶，腾讯智能汽车云提供了GooseFS存储加速服务，支持在 10 亿+文件规模下，10W QPS的访问效率，并保障低时延......
中国香港， 2022 年7月7日—致力打造智慧银行体验的虚拟银行WeLabBank汇立银行宣布推出智能理财顾问服务GoWealth，成为亚洲主要市场内首家由非传统银行推出智能理财顾问服务的纯数字银行...GoWealth的投资建议以 12 个标准投资组合为基础，及时模拟组合在 12000 个不同市场情况下长达 50 年的前瞻性走势，从而给出最适合客户而且目标成功率又最高的投资建议......
单核1474分，多核8116分。i7-11800H Geekbench的单线程得分为1474分，多线程得分为8116分。这使得 i7-11800H 比其前身酷睿 i7-10875H 快15% 左右。英特尔于2021年5月11日开始销售英特尔酷睿 i7-11800H 。这是Tiger Lake H45架构笔记本处理器，主要针对办公系统。8核16线程，基于10nm SuperFin制造技术，最高频率4600MHz，锁定倍频。
有一加Ace Pro提供了DC调光，打开设置，找到显示，点进去开启dc调光就可以了。开启后在低亮度下，可防屏幕闪烁，护眼降低视觉疲劳，但屏幕局部显示会稍有偏差。目前OLED屏幕普遍存在屏闪问题，主要解决方式是DC调光，可以缓解对眼睛的伤害。
第11代。酷睿I7-11800H是第11代智能英特尔酷睿i7处理器。12代相比11代，主要是从14nm制程升级到了10nm工艺，与第11代架构相比，新 P 核的平均性能提升了19%，第12代 CPU 将强大的性能核心 （P-cores） 与高效核心 (E-cores) 结合在一起，提供更流畅的游戏和计算体验。
没有一加Ace Pro没有3.5mm耳机孔，采用的是Type-C接口。目前绝大多数的智能手机都取消了3.5mm耳机孔，厂商更推荐用户购买无线蓝牙耳机，因为可以减少内部空间，同时提高手机气密性。无线蓝牙耳机也比有线耳机更加灵活方便，使用体验更好。
参数规格如下。系列英特尔虎湖代码名称Tiger Lake H45系列:Tiger Lake H45英特尔酷睿 i9-11980HK 2.6-5GHz8/1624MB英特尔酷睿 i9-11900H 2.5-4.9GHz8/1624MB英特尔酷睿 i9-11950H 2.6-5GHz8/1624MB英特尔至强 W-11955M 2.6-5GHz8/1624MB英特尔酷睿 i7-11850H 2.5-4.8GHz8/1624MB» 英特尔酷睿 i7-11800H2.3-4.6GHz8/1624MB英特尔酷睿 i7-11600H 2.9-4.6GHz6/1218MB英特尔酷睿 i5-11500H 2.9-4.6GHz6/1212MB英特尔至强 W-11855M 3.2-4.8GHz6/1218MB英特尔酷睿 i5-11400H 2.7-4.5GHz6/1212MB英特尔酷睿 i5-11260H 2.6-4.4GHz6/1212MB时钟频率2300-4600兆赫一级缓存640KB二级缓存10MB3级缓存24MB核心/线程数8/16功耗（TDP = 热设计功耗）45瓦制造工艺10纳米最大温度100℃插座FCBGA1787特征DL Boost、GNA、Wi-Fi6/6e、Thunderbolt4、DDR4-3200/ LPDDR4x-4266图形处理器Intel UHD Graphics Xe32EUs （Tiger Lake-H） (350-1450MHz)64位64位支持发布日期2021年5月11日
没有一加Ace Pro没有红外功能，无法使用红外对空调等设备进行操作。红外功能是很多手机用户比较喜欢的功能之一，可以对很多带有红外的设备进行控制，如家庭常用的空调、电视机等，但如今很多家电设备很智能，可以通过APP或网关控制，红外的使用频率也逐渐减少。
8核。酷睿I711800H集成了8个 Willow Cove 处理器内核（由于超线程，16个线程）。单核 Boost 可以高达4.6GHz，而所有内核都可以以高达4.2GHz 的速度运行。CPU 提供24MB 的3级缓存并支持 DDR4-3200内存。基本时钟速度取决于 TDP 设置，在45W 时为2.3GHz。
45W。酷睿I7-11800H的TDP功耗是45W，默认 TDP 在2.3GHz 基本速度下为45W，在35W 下，基本时钟速度降至1.9GHz（cTDP 下降）。其中45W是可配置的 TDP-up，所谓的可配置的 TDP-up 是一种处理器操作模式，可以通过将 TDP 以及处理器频率提高到定点来修改处理器行为和性能。可配置的 TDP-up 的使用通常由系统制造商来执行，以优化功率和性能。可配置的 TDP-up 是以瓦特为单位的平均功率，即处理器以可配置的 TDP-up 频率在英特尔定义的高复杂性工作负载下运行时处理器的消耗。
没有一加Ace Pro的处理器是骁龙8Gen 1 Plus，没有天玑处理器的版本。骁龙8Gen 1 Plus是今年安卓阵营中的旗舰处理器，在安兔兔平台获得了超过111万的跑分成绩，仅次于苹果的A15处理器，是目前智能手机中性能顶级处理器。使用该处理器的智能手机还包括小米12S系列、三星Galaxy Fold4等型号
个人建议Z30尼康Z50是2019年发布的，尼康 Z30是2022年6月发布，这两款相机都是可换镜头 APS-C 画幅微单相机。看看他们的规格对比。尼康Z30是微单;尼康Z50是微单尼康Z30卡口:尼康 Z 卡口;尼康Z50卡口:尼康 Z 卡口尼康Z30有效像素:有效像素2088万 APS-C 传感器;尼康Z50有效像素:有效像素2088万 APS-C 传感器尼康Z30的ISO100-51，200（100-204，800）;尼康Z50的ISO100-51，200(100-204，800)尼康Z30取景器:无取景器，带可翻转 TFT LCD 触摸屏;尼康Z50取景器:电子取景器，可翻折 TFT LCD 触摸屏尼康Z30是3英寸显示屏分辨率约104万点;尼康Z50是3.2英寸显示屏分辨率约104万点尼康Z30可翻转触摸屏;尼康Z50可翻折触摸屏尼康Z30尺寸:尺寸约128x73.5x59.5mm 重量约405g;尼康Z50尺寸:尺寸约126.5x93.5x60mm 重量约450g从相机正面尺寸对比，尼康 Z50明显要比 Z30大，而且更重。这两款相机都具有防水防尘功能，可以在恶劣环境中使用。对于价格Z30对预算紧张的摄影师来说更具吸引力。其他条件相同的情况下，大传感器的单个像素单元更大，与小像素传感器相比，前者的的低光灵敏度、动态范围和色彩层次都要更好。而且，大传感器相机的景深效果选择多样，效果佳。唯一的缺点是大传感器更贵，而且相机和镜头结合起来更重。除了机身和传感器之外，相机在功能上也存在一些差异。比如，Z50有一个236万点的电子取景器，室外光照强烈拍摄时，就非常有用。相比之下，Z30依靠后置 LCD 显示屏取景。下表总结了尼康 Z30和尼康 Z50其他的一些核心功能。可以根据自己的需求购买适合自己的。
2021年年中发布。Intel Core i7-11800H是一款高端八核 SoC，适用于游戏笔记本电脑和移动工作站。它属于 Tiger Lake H45系列，于2021年年中发布，SoC 还具有改进的UHD Graphics iGPU，具有32个 EU，类似于 Iris Xe iGPU，此外，Tiger Lake SoC 增加了 PCIe4支持（H45系列为20通道）、AI 硬件加速以及芯片中部分集成 Thunderbolt4/USB4和 Wi-Fi6E。
防抖佳能EOS R6内置了机身防抖功能，搭配不具备光学防抖的镜头也可获得强有力的防抖效果，大幅提升了手持拍摄的成功率。当搭配RF28-70mm F2L USM等不具备光学防抖的RF镜头时，机身防抖可实现最高8级的手抖动补偿效果。不仅如此，在搭配具有光学防抖功能的RF镜头时，机身防抖可与镜头的光学防抖联动，最高获得8级的手抖动补偿效果，无须依赖高感光度便可在昏暗场景下手持拍摄出清晰的照片。强劲的防抖性能在手持拍摄夜景、以低速快门表现流动效果、持机姿势不稳定的特殊角度拍摄，以及希望尽可能降低感光度拍摄获得低噪点画质的场景下非常有用。
具体操作如下1、 确认相机未处于MF（手动对焦）模式；当对焦模式选择器设置为[AF]时，自动对焦启用。如果相机没有配备对焦模式选择器，可以在“i”菜单中选择[AF-S]、[AF-C]、[AF-A]或[AF-F]等对焦模式来启用自动对焦。检查“i”菜单、照片或动画拍摄菜单中[对焦模式]选择的选项。按“i”按钮显示“i”菜单，使用多重选择器选择想要的对焦模式，然后按OK，即可更改对焦模式。2. 确认镜头对焦模式开关没有设置为[M]；将镜头对焦模式开关设置为[M]选择手动对焦。3. 检查镜头是否安装正确；关闭相机并拆下镜头。如下图所示，在不打开相机电源的情况下，将相机和镜头上的安装标记相互对准(①)，逆时针旋转镜头(②)，直到镜头卡入到位。相机未能检测到镜头，可能是由于相机和镜头上的信号接点连接不良，无法进行数据交换。重新装好镜头后再打开相机电源。４．确认启用自动对焦时没有选择[仅 AF-ON]；启用自动对焦时选择[仅AF-ON]，可以防止半按快门按钮时相机对焦。使用AF-ON按钮进行对焦，或按菜单按钮，然后在自定义设置菜单中选择[快门/AF-ON]启用自动对焦。５．检查镜头规格；当您使用没有内置马达的镜头时，视相机（没有镜头驱动马达的相机）而定，自动对焦(AF)不工作。请检查镜头规格。
10纳米。Intel Core i7-11800H是一款高端八核 SoC，适用于游戏笔记本电脑和移动工作站，该芯片采用第二代 10 纳米英特尔 SuperFin 工艺生产，应该可以与 7 纳米台积电（例如 Ryzen 4000 系列）相媲美。默认 TDP 在 2.3 GHz 基本速度下为 45 W，在 35 W 下，基本时钟速度降至 1.9 GHz（cTDP 下降）。
是一加Ace Pro是5G双卡双待手机，其支持的5G频段是5G: n1/3/5/8/28A/40/41/77/78，同时它还支持LTE/LTE-A：4×4 MIMO ；Band 1/3/38/41 4×4 MIMO；其他 Band：2×2 MIMO
可以的。酷睿I7 12700H是英特尔比较新的处理器的，所以自然是可以安装win10的。Windows10 是微软公司研发的跨平台操作系统，应用于计算机和平板电脑等设备，于 2015 年 7 月 29 日发行。Windows10 在易用性和安全性方面有了极大的提升，除了针对云服务、智能移动设备、自然人机交互等新技术进行融合外，还对固态硬盘、生物识别、高分辨率屏幕等硬件进行了优化完善与支持 。
值得尼康Z50是一款尼康Z50，高感表现不错，参数比较均衡，连拍达到11张/秒，视频功能不错，轻便小巧，搭载了180°可翻转屏，可以用于Vlog拍摄。是Z卡口DX格式微单数码相机，具有约2，088万有效像素，EXPEED6影像处理器、约104万画点的可翻折触摸液晶显示屏，可以录制4K超高清视频，性能卓越。尼康Z50虽然没有机身防抖，但套机镜头的防抖真的很强了，对焦，连拍，高感都还不错，真的没有必要一味追求过高像素。但是如果想要往更专业的方向靠，可以入手更专业的微单。
支持一加Ace Pro支持 Wi-Fi 6（802.11ax）、Wi-Fi 5（802.11ac）、802.11a/b/g/n/; WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G； 支持 WLAN Display; WLAN 网络分享； 支持 2×2 MIMO; 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO
具体操作如下:1. 进行传感器清洁;如果照片中出现黑色斑点，您需要使用[清洁图像传感器]清除图像传感器表面的灰尘。按菜单按钮，在设置菜单中选择清洁图像传感器，选择立即清洁，然后按OK。相机将检查并清洁图像传感器。2、使用吹气球清洁图像传感器;对于无法用图像传感器清洁功能从图像传感器中去除的灰尘，可以用吹气球清除。使用不带刷子的吹气球吹掉传感器上的灰尘和绒毛。3、3. 清洁镜头;在使用吹气球去除镜头前、后镜片的细小绒毛和灰尘后，再用清洁布轻轻擦拭。注意:在没有先清除灰尘或绒毛的情况下擦拭镜头，可能会划伤镜头表面。
可以。酷睿I7 12700H搭配3060显卡是可以的，而且还比较搭配，是一个不错的选择，3060显卡也足以应付市面上的单机游戏了，而且的酷睿I7 12700H的性能也足够了，无论是拿来办公还是玩游戏都是不错的选择。