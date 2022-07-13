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苹果的OLED iPad将于2024年发布 拥有更好的画质和更轻重量

2022-07-13 13:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月13日消息:据ETNews报道，苹果公司已经确认，OLED显示屏iPad将于2024年发布。OLED iPad将拥有更好的画质和更轻的重量。

iPad Pro2图片来源苹果

苹果正在与韩国主要的显示器合作伙伴一起生产OLED iPad的最终原型。由于这是首次将OLED应用于平板电脑，苹果正在制作多个原型，并多次重复测试过程。iPad的显示面板比iPhone大三倍。苹果的iPad占了40%的市场，在平板电脑市场份额中排名第一。每年有6000万台iPad的出货量。

苹果公司还将首次推出iPad OLED显示屏干法蚀刻工艺。显示屏干法蚀刻是在制作薄膜晶体管（TFT）电路图案时利用化学技术去除不必要的部分。通过蚀刻可以使显示屏更薄、更轻。苹果省略了iPhone OLED面板的蚀刻工艺，因为iPhone的OLED面板比过去iPhone的液晶显示屏（LCD）更轻。如果增加该工艺，单价会有所提高。

苹果计划将重点放在更轻的重量和下一代iPad提升图像显示质量上。据悉，OLED干式蚀刻工艺可以使设备的重量尽可能的轻。与此同时，苹果公司正在开发特殊涂层，以增加蚀刻工艺对薄板的耐久性。预计三星和LG显示将提供OLED面板。

随着第一台OLED iPad的推出，预计将增加对中小型OLED的投资和市场扩张。预计三星显示和LG显示也将投资于中小型OLED设备。此外，预计相关的材料、零件和设备（材料零件）公司将随着新增的OLED蚀刻工艺而受益。

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一位韩国行业高管表示：「国内零部件和设备行业对OLED iPad市场的扩大有很高的期望。」

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