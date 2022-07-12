文章目录 谭乔再次回应谭谈交通下架

极氪001免费升级8155芯片

蔚来汽车再次回应做空报告

谭乔 再次回应 谭谈交通 下架

昨日，针对谭谈交通节目被投诉下架一事，《谭谈交通》节目主持人谭乔再次发布视频回应称，已经将视频激励收益以及直播礼物做了妥善的处理。游术公司从头到尾都没有和自媒体人以及自己进行沟通和协商，这又是为什么?

此前，谭乔在微博发文称，《谭谈交通》被一家名为成都游术文化的公司投诉，导致全面下线，并可能面临数千万的巨额赔偿，同时，网络上的部分《谭谈交通》二创视频也被下架。

谭乔称，自己从来没有主观想通过自己在视频中的原创内容，进行变现并牟利。

事件发生后不久，成都广播电视台委托四川君盛律师事务所发表声明称，有权对网络上未经许可发布《谭谈交通》相关视频的行为进行依法维权，相关维权工作授权给成都游术文化传播有限公司。维权工作仅针对未经许可而进行不当获利的公司经营主体，不存在对个人“索赔千万”的情况。

极氪 001免费升级8155芯片

在昨日的极氪进化日上，极氪汽车宣布为001用户0元升级8155芯片。

极氪称，针对已交付用户，将于8月1日在极氪App开启预约，按预约及大定顺序陆续升级。

此外，针对所有已下定未交付用户和新下定用户可直接免费升级。

蔚来汽车再次回应做空报告

今日晚间，针对做空机构灰熊发布的报告，蔚来方面再次回应称，决定成立独立委员会对报告中相关指控开展的独立调查工作。独立委员会已聘请独立专业顾问协助独立调查，包括一家国际律师事务所及一家知名法务会计师事务所。

此前，灰熊发布报告称，蔚来汽车可能利用一个未合并的关联方来夸大营收和利润率。

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