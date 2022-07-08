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抖音申请对去水印公司强制执行 后者此前被判赔40万元

2022-07-08 14:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月8日 消息:天眼查App显示，7月7日，抖音关联公司北京微播视界科技有限公司与厦门易启点科技有限公司不正当竞争纠纷案公布。

原告微播视界称，被告易启点公司在其运营的“一键去水印呀”“易推去水印"“左手去水印”“易推解析”、微信小程序、公众号、“一键去水印”网站的显著位置推广、 运营，引导用户可以去除抖音短视频的水印，且在上述载体介绍如何去水印、修改短视频的M5值，具有明显的指向性和诱导性。

QQ截图20220708144421.jpg

原告微播视界表示，易启点公司实施了以下几个方面的侵权行为:

1、通过解析视频链接的方法去除抖音短视频自带的创作者的抖音号、抖音标识、抖音口播水印;

2、通过解析抖音个人主页链接，批量去除抖音视频自带的创作者抖音号、抖音标识、视频尾部出现的引流宣传界面，实现抖音个人主须全部视频下载;

3、突破抖音短视频技术限制及违背抖音用户个人意愿，实现不能下载的视频可下载:

4、通过修改M5值。突破抖音技术限制实现相同视频可重复上传。

当时，法院认为，易启点公司的以上行为不仅为侵权者侵犯他人知识产权提供便利和技术支持，也破坏了原告微播视界公司保护原创的运营体系，动摇用户对抖音平台的信任，影响微播视界公司对抖音平台的经营，挤占了微播视界公司的市场份额，破坏了市场交易秩序。判决易启点公司停止涉案不正当竞争行为，道歉并赔偿微播视界公司40万元。

判决后，由于易启点公司未履行，微播视界公司申请强制执行。

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