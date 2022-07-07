微信小商店平台上线运营分 扣分达到节点将限制商品上架、限制提现等

站长之家（ChinaZ.com）7月7日 消息:日前，微信小商店发布公告称，为保护消费者的合法权益，督促商家更规范地开展经营活动，营造一个良好的交易环境，平台将于7月12日上线运营分，通过扣分形式对商家违规行为进行管理。即当商家因违规扣分导致运营分至某些节点时，将触发相应处理措施。

据了解，每个店铺的初始分数为100分，平台根据违规行为的具体情形、情节严重程度、实施违规次数等进行相应的扣分管理。当扣分达到节点时，平台将对店铺采取相应处理措施，包括但不限于限制新增商品上架能力等。

比如总分剩下10分将永久限制新增商品上架并下架全店商品，永久限制提现。具体如下:

（1）若当次扣分后，运营分分值处于两节点中间，则触发分数较高的节点对应处理。

举例:从100分扣除30分至70分，则触发75分对应处理，限制新增上架商品能力3天。

（2）若当次扣分前已触发处理，本次扣分后分值仍处于同一节点区间，则不处理。

举例:店铺1月1日因违规扣分25分，扣分后总分为75分，触发限制新增商品上架能力3天;1月3日再次因违规扣分10分，扣分后总分为65分，未至下一处理节点，本次不处理。

（3）若当次扣分前已触发处理，本次扣分后分值达到下一节点区间，则需累计处理。

举例:店铺1月1日因违规扣分25分，扣分后总分为75分，触发限制新增商品上架能力3天;1月3日再次因违规扣分25分，扣分后总分为50分，再次触发限制新增商品上架能力7天，则从1月1日起，共计限制新增商品上架能力10天。

回分说明

运营分考核周期为半年，即平台将于每年1月1日零时、7月1日零时为店铺恢复至100分。

如商家处于平台处理期间，则需等处理结束后回分;

如店铺已被平台下架，或分数累计扣除100分的，则永久无法回分。

商家收到站内信处理通知后，前往违规记录可查询店铺当前违规扣分情况及发起申诉。商家需在收到处理通知后30天内发起申诉，且每条违规记录仅有一次申诉机会，若未在该期限内发起申诉，则视为对违规扣分及处理无异议。

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