淘宝内测订单号码保护功能 保护用户隐私

不是真我GT2 大师探索版边框材质是金属中框，并且通过微缝链接工艺，去掉了手机屏幕与机身之间的塑料支架。另外该手机的机身使用了素皮机身和金属铆钉的设计，提升了手机握持质感以及保护性。真我GT2 大师探索版的基本配置包括6. 7 英寸的OLED屏幕，分辨率2412*1080，支持120Hz刷新率，4880mAh电池，100W快充等。它的三颗摄像头分别为 5000 万像素的主摄， 5000 万像素的超广角镜头，和 200 万像素的人像景深镜头。