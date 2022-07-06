淘宝内测订单号码保护功能 保护用户隐私

站长之家（ChinaZ.com）7月6日 消息:近日，淘宝APP在设置——隐私中，开启了订单号码保护功能内测。
据介绍，订单号码保护是淘宝为消费者打造的订单隐私专线。
开启保护后，真实手机号将在交易过程中全程保密，商家和快递可通过专线号码与消费者联系。订单交易成功15天后，专线号码会自动失效。
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淘宝App开始内测订单号码保护功能，进一步优化了对用户个人隐私的保护措施...
基于vivo在安全行业长期坚持和领先竞争力，国内领先的网络安全行业门户——FreeBuf，邀请vivo安全产品总监刘洪善出席专访，分享了vivo对于隐私和安全议题的独特洞察与思考...vivo在安全赛道上长期投入，持续构建完整的隐私保护体系，打造了千镜安全架构、高通SPU芯片级安全守护、千镜可信引擎、原子隐私系统等多项安全功能及产品为用户提供极致的安全守护......
但根据编辑实测，目前这一功能无法使用，进入“一号通查”公众号，的确有“号码标记”“号码绑定”“一键解绑”的功能键，但无法打开页面...至于为什么有媒体进行了报道，且有“一键解绑”截屏，该工作人员未直接回应，而是再次强调该功能还在内测阶段，“可能别人看得见，你看不见......
有媒体报道工信部旗下的中国信息通信研究院推出一键查询”和一键解绑”功能，还晒出了截图...页面显示，目前可以实现微博、淘宝、抖音、今日头条、美团、小米等账号的一键解绑，甚至还能多选一次性解绑，可以非常方便的解除手机号绑定...据@上游新闻 报道，中国信通院工作人员对此回应称，此项工作由该院技术与标准研究所”负责，但目前该功能尚处于内测阶段，没有运行也没有对外发布...根据一号通查”公众号的历史消息显示，官方曾发布通知称，自5月24日起，近期对号码绑定服务能力升级，期间暂停服务申请，恢复时间另行通知”......
根据Axios的最新报道，在美国最高法院最近决定推翻“罗诉韦德案”后，美国总统拜登计划最早在本周要求联邦贸易委员会保护消费者数据隐私...
现在，工信部官方推出了一键解绑功能，简直堪称神器”...据@Tech星球 报道，工信部旗下的中国信息通信研究院推出一键查询”和一键解绑”功能...一键解绑”提供解除本人持有号码前号码注册绑定的互联网账号关联关系...根据界面显示，目前已经可以微博、淘宝、抖音、今日头条、美团、小米等账号的一键解绑，甚至还能多选一次性解绑，非常方便快捷...2、号码绑定一键解绑”服务：提供解除本人持有号码前号码注册绑定的互联网账号关联关系...4、本服务覆盖的互联应用范围是微博、淘宝、抖音、今日头条、小米生态等，具体以申请页面为准......
在这之前，要使用「全面Cookie保护」，Firefox 用户可以选择加入「严格跟踪保护」功能，但它没有作为默认设置为所有用户打开...根据 Mozilla 的一篇博文，对任何特定 Cookie 的访问将被限制在将 Cookie 存入用户浏览器的网站上，因此由一个网站或服务创建的 Cookie 将不能被用户访问的其他网站读取...Mozilla 的博客文章用每个网站都有一个单独的「Cookie 罐」来描述这项新功能，以防止用户被跨网站追踪...
今天有数码博主@旺仔百事通爆料称，华为鸿蒙HarmonyOS3.0正式版将在7月底发布，更加注重隐私保护，同时小组件也迎来一定更新...
6月14日，支付宝公布其消费者权益保护频道“用户保护中心”上线一年的相关数据:自推出以来，已有2亿人次访问该频道，更便捷地行使对产品和服务的自主权...去年4月，支付宝上线业内首个消费者权益保护频道，此后又升级为用户保护中心，一站式提供隐私设置、服务管理、安全配置及金融宣教等功能，为消费者提供全面、便捷的权益保护...支付宝用户保护中心提供的免密支付/自动扣款管理功能，消费者可以一站式对相关扣款进行管理，关闭自己不再需要的自动扣款，如视频APP的连续包月包年服务、音乐APP的会员服务等......
为持续加强个人信息保护力度，已要求蚂蚁集团旗下的支付宝对SDK隐私权政策进行更新，进一步详细披露第三方App在实现“使用支付宝支付”、“使用支付宝账号快速登录”等4个功能时，支付宝需要调用的个人信息清单，更好地保障开发者及用户知情权...借助这4种SDK，其他App可为用户提供使用支付宝支付、使用支付宝账号快速登录、将图片网页分享到支付宝以及集成支付宝实人认证能力的功能...自去年初开始，蚂蚁集团启动消费者权益保护专项行动“蚂蚁315”，不断加强个人信息保护力度是其工作重点之一......
苹果A14更好。安兔兔benchmark分别测试CPU、GPU、内存速度的性能骁龙888A14仿生总得分863876571583中央处理器258506177628图形处理器322301207069记忆体148078110157用户体验135025101843GeekBench5.2该基准测试显示了多线程和单线程处理器的性能骁龙888A14仿生单核11691621多核36874180规格比较CPU 和内存骁龙888A14仿生频率2840兆赫3000兆赫核心86工艺5纳米5纳米晶体管数量1.18亿核心配置1x2.84GHz Cortex-X13x2.42GHz Cortex-A784x1.8GHz Cortex-A558x3GHz 冰风暴4x1.8GHz 火风暴功耗（TDP）10瓦6瓦内存类型LPDDR5（四通道）LPDDR4X最大限度。记忆16GB6Gb记忆频率27504266内存带宽4442.7神经处理器 （NPU）是的是的一级缓存512KB二级缓存1MB三级缓存4MB8MB指令集架构 （ISA）ARMv8.2-AARMv8.4-A
不是真我GT2 大师探索版边框材质是金属中框，并且通过微缝链接工艺，去掉了手机屏幕与机身之间的塑料支架。另外该手机的机身使用了素皮机身和金属铆钉的设计，提升了手机握持质感以及保护性。真我GT2 大师探索版的基本配置包括6. 7 英寸的OLED屏幕，分辨率2412*1080，支持120Hz刷新率，4880mAh电池，100W快充等。它的三颗摄像头分别为 5000 万像素的主摄， 5000 万像素的超广角镜头，和 200 万像素的人像景深镜头。
苹果A14更好。在处理器性能方面，骁龙8Gen1的表现与苹果 A14仿生相当;它安装在 iPhone12中，不如 Apple A15Bionic。与上一代相比，新平台的增幅约为15%;Antutu benchmark分别测试CPU、GPU、内存速度的性能高通骁龙8第1代A14仿生总得分1014839571583中央处理器268491177628图形处理器334895207069记忆体153388110157用户体验139755101843Geekbench5.2该基准测试显示了多线程和单线程处理器的性能高通骁龙8第1代A14仿生单核14151621多核44624180CPU 和内存高通骁龙8第1代A14仿生频率3000兆赫3000兆赫核心86工艺4纳米5纳米晶体管数量1.18亿核心配置1x3.0GHz Cortex-X23x2.5GHz Cortex-A7104x1.8GHz Cortex-A5108x3GHz 冰风暴4x1.8GHz 火风暴功耗（TDP）6瓦6瓦内存类型LPDDR5（四通道）LPDDR4X最大限度。记忆32Gb6Gb记忆频率32004266内存带宽8842.7神经处理器 （NPU）是的是的一级缓存1MB二级缓存2MB三级缓存8MB8MB指令集架构 （ISA）ARMv8.2-AARMv8.4-A
100瓦真我GT2 大师探索版搭配的充电器是100瓦，其电池容量是5000mAh，这一搭配来看是安卓旗舰手机中续航比较好的配置，同时100瓦的快充也是目前安卓里平均水平以上的快充速度，可以在较短的时间内将手机充满电量。
苹果A14更好。安兔兔benchmark分别测试CPU、GPU、内存速度的性能联发科天玑 8100A14 仿生总得分785369571583中央处理器163368177628图形处理器139627207069记忆体106600110157用户体验93142101843Geekbench5.2该基准测试显示了多线程和单线程处理器的性能联发科天玑 8100A14 仿生单核11571621多核40564180规格比较：联发科天玑 8100A14 仿生频率2850 兆赫3000 兆赫核心86工艺5 纳米5 纳米晶体管数量62 亿1. 18 亿核心配置4x2.85 GHz ARM Cortex-A784x2.0 GHz ARM Cortex-A558x3 GHz 冰风暴4x1.8 GHz 火风暴功耗（TDP）8 瓦6 瓦内存类型LPDDR5LPDDR4X最大限度。记忆32 Gb6 Gb记忆频率64004266内存带宽4842.7神经处理器 (NPU)是的是的一级缓存64 KB二级缓存640 KB三级缓存16 MB8 MB指令集架构 (ISA)ARMv8-AARMv8.4-A
161.3×74.3×8.2mm真我GT2大师探索版机身尺寸是宽厚 161.3×74.3×8.2mm，机身边框是直角金属中框，并且通过微缝链接工艺，去掉了手机屏幕与机身之间的塑料支架，屏幕支持 10.7 亿色原彩显示，通过了 HDR10 + 认证，屏幕是一块6.7 英寸 2412×1080 分辨率，120Hz高刷 AMOLED 柔性直屏
相差不大。两者对比联发科天玑9000的优点：1.支持41% 更高的内存带宽（60对42.7GB/s）2.更好的安兔兔跑分（高达41%） –1022K 与723K3.多2个核心4.具有更小尺寸的晶体管（4对5纳米）5.更好的指令集架构AnTuTu Benchmark 测量不同场景下的 CPU、GPU、RAM 和 I/O 性能：天玑9000的跑分为1022321，苹果A14的跑分为723491。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能：苹果A14的单核跑分为1608，多核跑分为4149。天玑9000的单核跑分为1271，多核跑分为4310。
公交卡、realme Pay、门禁卡等真我GT2 大师探索版的NFC功能支持门禁卡、银行卡、公交卡、车钥匙、身份证、还可以搭配智能自适应技术，提升刷卡成功率。目前公交卡已可以支持全国超过300个城市，几乎能满足大多数消费者出行乘坐公交的需求。NFC相对扫码的好处是，不需要打开手机即可使用，且安全性也极高，在手机没电的情况下，部分场景也可以继续支持NFC功能，而扫码必须打开手机才可以扫码。
骁龙8+跑分更高。两者对比骁龙8+的优点1.更好的安兔兔跑分分数 –1125K 与723K2.比苹果A14多2个核心3.具有更小尺寸的晶体管（4对5纳米）4.支持20% 更高的内存带宽（51.2对42.7GB/s）5.更好的指令集架构骁龙8+的安兔兔跑分比苹果A14高出56%骁龙8Plus Gen1的分数为1125223，苹果A14的分数为723491。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能：骁龙8+的单核跑分为1319，多核跑分为4210。苹果A14的跑分为1608，多核跑分为4149。
续航时间不错真我GT2 大师探索版使用的是骁龙8Gen 1 Plus处理器，电池容量约5000mAh，它的能耗要比骁龙8Gen 1更好，而真我GT2 Pro使用的是骁龙8Gen 1，观看在线视频时长为19小时，因此可以估算出真我GT2 大师探索版观看在线视频的时间大约20小时左右。另外搭配100瓦的快充，真我GT2 大师探索版可以在1小时左右的时间将手机充满电量。
ARM架构苹果A14是苹果公司设计，基于64位元ARM架构的系统芯片。相对上一代的改进是神经网路引擎:全新的16核架构，相比A13的8核心数直接翻倍，能够提供高达11Tops的算力。另外，这次苹果也为A14Bionic 引入了和A12Z 类似的机器学习加速器结构， 获得了更快的矩阵运算速度。
不可以真我GT2 大师探索版没有无线充电，它支持有线充电的功率是100瓦，电池容量约5000mAh，是目前安卓旗舰手机中电池容量比较大的类型。无线充电在最近几年的智能手机中比较火，也有很多旗舰手机支持了该功能，但无法支持一边充电一边使用，且充电功率不如有线充电，也成为很多人不喜欢无线充电的原因之一。
看个人使用情况。根据用户的反馈，如果使用频繁，2天能耗30%到40%电量，使用不频繁能够坚持10多天。以下是官方测试数据：小米手环7 Pro版典型模式测试条件:充满电后，使用出厂默认设置、使用静态表盘，开启 30 分钟/次全天心率检测、关闭高精度睡眠监测、异常心搏、全天压力检测、睡眠呼吸质量监测，开启抬腕亮屏，开启消息通知，其他为出厂默认设置。每天接收并显示 100 条通知，10 次来电提醒， 振动 10 秒钟。每天抬腕亮屏触发 200次;每天启动 App 同步一次数据;每天手动测量血氧 2 次;每周开启运动记录 60 分钟;每天刷卡 4 次、门禁卡 6 次;小米手环7 Pro版重度模式测试条件:充满电后，使用出厂默认设置、使用静态表盘，开启 1 分钟/次全天心率检测、开启高精度睡眠监测、全天压力检测、开启抬腕亮屏（其他为出厂默认设置）。每天接收并显示 200 条通知，15 次来电提醒， 振动 10 秒钟。每天抬腕亮屏触发 500次;每天启动 App 同步一次数据;每天手动测量血氧 2 次;每周开启运动记录 90 分钟;每天刷卡 4 次、门禁卡 6 次;
是真我GT2大师探索版采用6.7英寸中置挖孔柔性直屏，分辨率为2412×1080，刷新率为120Hz，支持DC调光，窄边框和下巴，机身厚8.2mm，重199g，其他配置还包括搭载高通骁龙8 Gen1 Plus旗舰处理器，后置50Mp+50Mp+2Mp，前置16Mp镜头5000mAh电池，100W充电
不能。小米手环7 Pro是不能独立上网的，本身也没有WIFI配置功能和esim卡，是属于蓝牙的终端设备（ 蓝牙终端可用作连接客户端设备并从客户端设备接收数据的服务器，以及用作连接其他设备的客户端），所以无法实现独立上网。加上手环的定位就是运动时尚电子消费品，通信一般也是以低功耗的蓝牙为主，目前还支撑不了WIFI或者是4G、5G，所以手环类的电子产品都是不能独立上网的。
没有真我GT2 大师探索版没有3.5mm耳机孔，如果需要使用3.5mm耳机，那么可以使用type-C转接线，也可以考虑使用带有type-c的耳机和无线蓝牙耳机。目前大多数的智能手机已经取消了3.5mm耳机孔，主要是为手机留出更多的内部空间，同时也可以提高手机的气密性，防水防尘性能也可以获得提升。
不能。小米手环7Pro目前只支持绑定小米运动健康APP，还不能支持Zepp Life。小米运动（原名小米手环），是小米手环的官方应用(APP)，是是全球最大的运动健康数据库之一。伴随着小米手环系列产品出货量的快速增长，其注册用户量也呈指数式蹿升。2022年3月16日，小米运动更名为Zepp Life，并上线全新应用小米运动健康APP。小米运动健康APP新应用将逐步支持用户原有数据迁移，用户可以登录小米应用商店、苹果AppStore下载全新应用。未来小米将不断优化“小米运动健康”应用。
三明治立体双VC结构真我GT2 大师探索版采用的是三明治立体双VC结构，VC面积达4811m㎡，官方称散热与专业的游戏手机相比，也毫不逊色。真我GT2 大师探索版还使用了骁龙8Gen 1 Plus处理器，该处理器比骁龙8Gen 1能耗更低，对于手机的发热问题预计也更少。尤其是骁龙8Gen 1 Plus使用的是台积电的4nm工艺，骁龙8Gen 1则是三星的4nm，制程虽然都一样，但台积电4nm的口碑要比三星更好。
不可以。小米手环7Pro不支持连接，因为耳机和蓝牙手环同属于接收终端设备，所以不能相互连接，虽然小米手环7Pro是支持蓝牙的，但是耳机和蓝牙手环都是接收蓝牙的中设备，本身是不能一起连接的，所以不能听歌。蓝牙是一种支持设备短距离通信（一般10m内）的无线电技术，能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。利用蓝牙技术，能够有效地简化移动通信终端设备之间的通信，也能够成功地简化设备与因特网Internet之间的通信，从而数据传输变得更加迅速高效，为无线通信拓宽道路。
可以。小米手环7Pro是支持腕带拆换的，如果你的腕带损坏或者是想换个新的颜色都是可以拆下来然后换掉。小米手环7Pro 版6款单色抗菌腕带（夜跃黑、冥思绿、静息白、舒展蓝、悦活粉、活力橙）亲肤，防水，质轻。腕带是快拆式设计，可以便捷更换腕带。采用热塑性弹性体材质。如有任何需要和疑问您可以联系小米旗舰店客服详细咨询，将竭诚为您服务。