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天猫新增儿童化妆品发布规范

2022-07-06 11:55 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月6日 消息:7月5日，天猫新增《天猫儿童化妆品发布规范》公示通知，本次规则于2022年7月5日公示，将于2022年7月12日生效。

规范明确，在天猫发布具有清洁、保湿、爽身、防晒等功效的化妆品;于商品标题、主图、属性、详情页中利用商标、图案、文字、谐音、字母、汉语拼音、数字、符号、包装形式等明示或暗示产品使用人群包含儿童的产品。

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类目发布规范方面，“婴童用品”一级类目下所有类目仅限用于发布儿童化妆品。“儿童化妆玩具”类目下既可以发布儿童化妆品，也可以发布非儿童化妆品（即允许发布不包含儿童化妆品的纯玩具类商品），但商家在发布时应如实填写“是否儿童化妆品”属性选项。

商品信息发布规范方面，在商品无相关成分检测证明情况下，不得发布“安全无毒”、“环保材质”、“无毒”、“不伤皮肤”、“成分自然”、“ 天然成分”、“温和不刺激”、“不含防腐剂”、“不含抗生素”、“不含激素”、“不含香精”等信息。

使用人群为婴幼儿（0～3周岁，含3周岁）的儿童化妆品，功效宣称仅限于清洁、保湿、护发、防晒、舒缓、爽身;使用人群为儿童(3～12周岁，含12周岁)的儿童化妆品，功效宣称仅限于清洁、卸妆、保湿、美容修饰、芳香、护发、防晒、修护、舒缓、爽身。

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  • 苹果A13玩游戏怎么样？

    非常适合玩游戏。苹果A13搭载Lightning的两大核心，它们是主频为2.66GHz的超高性能核心。其他4个核心基于能效核心Thunder 。Lightning还具有最佳的速度和良好的指令集架构。共有6个内核，最高核心频率为2.66GHz。Apple A13Bionic拥有一套最新的指令架构。它的速度和强度足以击败一些最新和最强大的芯片组。Apple A13Bionic采用7Nm 工艺制造。这意味着Apple A13仿生将是节能的，将消耗更少的电池，将产生更少的热量。与大二闪电相得益彰。它也是 L2缓存也是12MB，比目前市场上的其他处理器快得多。TDP 为6瓦，这意味着处理器将是最好的电池管理。在这款Apple A13Bionic 中， CPU 性能非常快且非常高效。苹果A13的速度足以应付原神和吃鸡手游等游戏。

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  • 佳能ESO M200和佳能M6二代哪个更好？

    对比如下：佳能ESO M200是同价位唯一一款有触屏微单相机，180°的翻折屏还有美颜效果，非常适合女生自拍，它的单机四千出头，预算低性能均衡的入门机，M200再适合不过了。佳能M6二代是佳能M中规格最高的中端旗舰机，APS-C画幅CMOS图像感应器，约3250万像素，180°的翻转屏，也自带美颜效果，直接拍出无暇奶油机，视频方面支持4K画质无裁切，还有人眼识别对焦电子防抖，做到了拍照视频两不误

    佳能ESO M200

  • 红魔 7S可以5G双卡双待吗？

    可以红魔 7S支持5G双卡（Nano SIM卡），支持的5G频段为5G：SA n41/n78/n1/n77（3600M-4100M）/n28A/n3/n7/n8/n20/n5；5G：NSA n41/n78//n77/n38

    红魔 7S

  • 苹果A13有哪些机型？

    有以下机型在使用。1.iPhone11iPhone11是苹果公司（Apple Inc. ）于2019年9月11日凌晨1点(北京时间)在史蒂夫·乔布斯剧院(Steve Jobs theater)发布的手机产品。iPhone11采用A13仿生芯片;内置GPS/GNSS;搭载两个1200万像素超广角及广角摄像头;有128G、256G可选。2.iPhone11ProiPhone11Pro屏幕采用Super Retina XDR OLED显示器，具有200万:1的对比度，1200nits的亮度，节能15%;摄像头支持Deep Fusion功能，和通过机器学习以低到中等的光线拍摄照片。3.iPhone11Pro MaxiPhone11Pro Max采用6.5英寸全面屏，长度为158毫米，宽度为77.8毫米， 厚度为8.1毫米，提供“金色”、“深空灰色”、“银色”、“暗夜绿色”四种配色可选。4.iPhone SE （第二代）iPhone SE（第二代）搭载A13仿生处理器，支持触控ID，后置1200万像素相机，出厂配置iOS13操作系统，支持人像模式和智能HDR照片。5.iPad （第九代）Apple Studio Display

    苹果A13

  • 红魔 7S Pro有哪些游戏功能？

    游戏辅助键、游戏助手等红魔 7S Pro是定位电竞游戏手机，因此有很多的游戏功能，比如：游戏辅助键：450Hz肩键触控采样率，红魔腰键；超能基地：红魔时刻，插件库，魔姬播报，资源库；游戏助手：性能仪表盘，画中画，随心换键，魔姬黑话，音效均衡器，侦查模式等；新增王者荣耀，和平精英定制主题；红魔投屏：无线投屏+USB投屏+DP投屏+HDMI投屏

    红魔 7S

  • 红魔 7S Pro边框是金属吗？

    是红魔 7S Pro的边框是金属材质，机身背面是玻璃材质。此外，今年还推出了一款红魔7S Pro氘锋透明银翼版，银色透明机甲后盖，窄边框屏幕，外观造型十分有科幻感，其使用的全高透玻璃后盖，透光率高达92%，闪砂工艺，全程 30 余道工序，该手机提供了18GB+1TB的存储版本。

    红魔 7S

  • 佳能ESO M200怎么选镜头？

    具体如下：佳能EOS M200搭配不同的镜头，能够更好地应对从风光、人像到人文等多种拍摄题材。特别是搭配专为EOS M系列开发的EF-M镜头使用，实现了高画质的同时，还具备小巧轻便、易于携带的特点。EF-M11-22mm f/4-5.6IS STM:宽广的视角，宽阔壮丽的风光，以及合影时众人的表情，都能清晰记录。EF-M32mm f/1.4STM:大光圈不但带来了柔和美丽的大幅虚化，在夜色下拍摄，还能提高快门速度，预防抖动产生，获得清晰的照片效果。EF-M22mm f/2STM:轻便小巧的饼干头，随身携带是旅行、街拍最好的选择EF-M28mm f/3.5IS STM 微距:让不起眼的小物件也焕发生机，展现出日常肉眼无法观察到的微观世界。EF-M18-150mm f/3.5-6.3IS STM:从宽广的风光，到远处景物的特写，可以带上这款镜头EF-M55-200mm f/4.5-6.3IS STM:爱特写，爱远摄，将远处静物拉近拍大可以发挥出长焦距的优势，使前景大幅虚化，营造出了柔和的照片效果。

    佳能ESO M200

  • 苹果A13是三星还是台积电代工？

    台积电。苹果A13采用台积电7纳米工艺，A13 CPU拥有 2 个高性能核心，速度提升20%，功耗降低30%；拥有 4 个效能核心，速度同样提升20%，功耗降低了40%。苹果称，A13 CPU每秒可以执行 1 万亿次操作。同时，苹果A13处理器采用第二代7nm工艺，专为高性能和低功耗而量身定制，拥有 85 亿个晶体管。

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  • 红魔 7S Pro摄像头参数怎么样？

    后置64MP主摄+8MP双摄组合，前置8MP屏下自拍镜头红魔 7S Pro采用了后置三摄，前置单摄的摄像头。其中后置6400万像素主摄+800万像素双摄组合，前置800万像素屏下自拍镜头，且自拍镜头还是屏下摄像头。该手机其他配置还包括将搭载高通骁龙 8+ Gen1 处理器，采用6.8 英寸OLED屏，配备 5000mAh电池，支持165W快充，最高18GB内存+1TB存储

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  • 苹果A13什么时候发布的？

    2019年9月11日发布。北京时间2019年9月11日凌晨1点，A13Bionic在2019苹果秋季新品发布会上发布。Apple A13Bionic（仿生）是苹果公司设计的64位系统单芯片。这款SoC于2019年9月11日发布，采用台积电第二代7纳米制程，内有85亿个晶体管。首先被搭载于iPhone11、iPhone11Pro和iPhone11Pro Max中，其后被搭载于iPhone SE (第二代)、iPad (第九代)中和Apple Studio Display中。神经网络引擎拥有八个核心，速度最高提升20%，能耗最多降低15%。CPU上新增两个机器学习加速器，能以最高达过去六倍的速度执行矩阵数学运算，使CPU每秒可进行1兆次运算。

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  • 佳能ESO M200能拍Vlog小视频吗？

    可以佳能ESO M200可以轻松拍摄时长约为4/6/8秒简短视频的功能。拍摄后，可调整影像剪辑的排列或进行删除操作等。新拍摄的影像剪辑可以追加到已有的视频快照中。可以发挥出短片的优势，将旅途或活动中发生的事生动地记录下来。此外，还支持作品集与背景音乐一同回放。

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  • 苹果A13是几纳米工艺？

    7纳米。Apple A13Bionic（仿生）是苹果公司设计的64位系统单芯片。这款SoC于2019年9月11日发布，采用台积电第二代7纳米制程，内有85亿个晶体管。首先被搭载于iPhone11、iPhone11Pro和iPhone11Pro Max中，其后被搭载于iPhone SE (第二代)、iPad (第九代)中和Apple Studio Display中。神经网络引擎拥有八个核心，速度最高提升20%，能耗最多降低15%。CPU上新增两个机器学习加速器，能以最高达过去六倍的速度执行矩阵数学运算，使CPU每秒可进行1兆次运算。

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  • 红魔 7S Pro屏幕刷新率是多少？

    165Hz 红魔 7S Pro的屏幕刷新率是165Hz，它还是一块直屏屏幕，采用 6.8 英寸 1080×2400 分辨率 OLED 屏幕，屏下摄像头，屏下前摄为 1600 万像素，屏幕最高刷新率为 120Hz，且支持 60/90/120Hz 三档调节，多指控采样率达到了 960Hz。

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    可以佳能EOS M200 支持分辨率高达3840× 2160 像素的4K短片拍摄，精致的画面细节能够在大画面播放时带来震撼人心的视觉体验。配合便捷的触摸对焦操作以及短片数码 3 轴防抖等功能，可轻松拍摄动人影像。此外，全高清和高清拍摄时可利用全像素双核CMOS AF，实现流畅的自动对焦。

    佳能ESO M200

  • 红魔 7S Pro是曲面屏吗？

    不是红魔 7S Pro不是曲面屏，它采用的是直屏的屏幕。红魔 7S Pro采用 6.8 英寸 1080×2400 分辨率 OLED 屏幕，屏下摄像头，屏下前摄为 1600 万像素，屏幕最高刷新率为 120Hz，且支持 60/90/120Hz 三档调节，多指控采样率达到了 960Hz。相比曲面屏来说，直屏手机更适合游戏玩家使用，因为这样显示的画面更清晰完整，且不容易出现误触的情况。

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    佳能ESO M200

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    图片清晰佳能ESO M200在光线不足的场景下手持拍摄时，提高ISO感光度可避免因被摄体运动或相机晃动而产生的画面模糊。EOS M200具有高达ISO25600的常用感光度，并可扩展至ISO51200。良好的高ISO感光度效果，让用户能够在手持拍摄夜景时，或在昏暗场景下拍摄运动物体等时，放心提高ISO感光度抑制被摄体抖动与手抖动，拍出清晰通透的照片。

    佳能ESO M200

  • 苹果A14和天玑1200哪个好？

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