天猫新增儿童化妆品发布规范

站长之家（ChinaZ.com）7月6日 消息:7月5日，天猫新增《天猫儿童化妆品发布规范》公示通知，本次规则于2022年7月5日公示，将于2022年7月12日生效。

规范明确，在天猫发布具有清洁、保湿、爽身、防晒等功效的化妆品;于商品标题、主图、属性、详情页中利用商标、图案、文字、谐音、字母、汉语拼音、数字、符号、包装形式等明示或暗示产品使用人群包含儿童的产品。

类目发布规范方面，“婴童用品”一级类目下所有类目仅限用于发布儿童化妆品。“儿童化妆玩具”类目下既可以发布儿童化妆品，也可以发布非儿童化妆品（即允许发布不包含儿童化妆品的纯玩具类商品），但商家在发布时应如实填写“是否儿童化妆品”属性选项。

商品信息发布规范方面，在商品无相关成分检测证明情况下，不得发布“安全无毒”、“环保材质”、“无毒”、“不伤皮肤”、“成分自然”、“ 天然成分”、“温和不刺激”、“不含防腐剂”、“不含抗生素”、“不含激素”、“不含香精”等信息。

使用人群为婴幼儿（0～3周岁，含3周岁）的儿童化妆品，功效宣称仅限于清洁、保湿、护发、防晒、舒缓、爽身;使用人群为儿童(3～12周岁，含12周岁)的儿童化妆品，功效宣称仅限于清洁、卸妆、保湿、美容修饰、芳香、护发、防晒、修护、舒缓、爽身。

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