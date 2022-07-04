华为发布问界M7 车机可打开所有鸿蒙手机应用

站长之家（ChinaZ.com）7月4日 消息:在今日下午的发布会上，华为发布了AITO品牌第二款车型问界M7，定位六座智慧豪华SUV。
在发布会前，余承东公布数据称，AITO问界M5在上市第87天累计销量破万，达11296台。AITO充电网络达18万+公共充电桩，覆盖全国300+城市，全国范围已有600+华为门店可以提供产品的体验及试驾。
据介绍，问界M7车长达5020mm，轴距为2820mm，配备10.25英寸的曲面全液晶仪表盘和15.6英寸2K HDR中控大屏，百公里加速4.8s，CLTC工况续航可达1220公里，纯电续航可超200公里。
在车机系统方面，问界M7搭载了基于华为HarmonyOS分布式能力的「超级桌面」功能，支持手机软件与车机无缝流转，华为手机中的所有应用软件都可以在问界M7车机中打开。「超级桌面」功能还支持华为语音助手小艺。
同时，AITO问界M7支持360°全景自动泊车，包括侧方位、贴墙极限、自定义车位等多种泊车场景。
内饰方面，AITO问界M7配备了韶华杏、琥珀棕、象牙白和极夜黑4种颜色。还有樱桃木纹、超纤麂皮以及云感软头枕等可选。
此外，AITO问界M7还配备了零重力座椅、静音电吸门、AI律动无级变色氛围灯等功能。
据悉，AITO问界M7提供薄雾金、天青蓝、松霜绿、陶瓷白、深空灰和鎏金黑6款车漆颜色。
售价方面，AITO问界M7舒适版为31.98万元起、AITO问界M7豪华版为33.98万元起、AITO问界M7旗舰版为37.98万元起。
（举报）