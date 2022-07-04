华为发布问界M7 车机可打开所有鸿蒙手机应用

以下是小米手环7Pro的详细参数。产品型号：M2140B1产品尺寸：44.7×28.8×11mm*实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异，请以实物为准。主体净重：约20.5g（不含腕带的重量）*实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异，请以实物为准。屏幕尺寸及类型：1.64英寸，AMOLED 彩色方屏*实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异，请以实物为准。屏幕分辨率：280x456，PPI326，支持全屏触摸操作中框颜色：锖色/浅金外壳材质：纤维高强聚合物 +NCVM腕带材质：TPU* 支持抗菌适用腕围尺寸：130～205mm盖板材质：2.5D微曲弧面玻璃盖板传感器：加速度传感器、陀螺仪传感器、光学心率传感器、环境光感传感器数据连接：支持GNSS，支持NFC，蓝牙BLE5.2* 支持北斗、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS五大卫星系统。电池容量：235mAh电池类型：锂离子聚合物电池充电时间：约1小时*充电时长测试数据来自小米实验室，在实际使用中，充电时长与环境温度、电池寿命等各种因素相关，可能与实验室数据有所差异。充电接口类型：磁吸顶针充电口工作温度：0℃～45℃防水等级5ATM*5ATM 防水等级（相当于水下50米深度），支持在泳池游泳、浅滩游泳及其他浅水域的水上活动时佩戴，但不适用于热水淋浴、桑拿和潜水，并需避免在水上运动时高速水流的直接冲击;防水功能并非永久有效，可能随着时间推移而减弱。系统语言：简体中文，繁体中文，英文支持系统：Android6.0或 iOS10.0及以上版本