趣AI | OpenAI推新AI工具Playground，能跟人聊天对话 还会写小说

站长之家(ChinaZ.com) :在互联网上，大家可以找到各种有趣的人工智能工具，其中很多都是由研究实验室 OpenAI 提供的。

OpenAI 的大部分项目只对少数人开放，不过其最新工具 Playground 则对所有人开放。最近，它还在社交媒体产生了很大影响。

简单的说，人们可以用 OpenAI Playground 这款AI机器人编写各种内容，比如向它提问题，跟它对话，甚至可以用它写短篇小说等等。

以下是 Playground 的工作原理以及使用方法。

Playground 对你“有问必答”

OpenAI 的Playground是一个预测性语言工具。换句话说，它是一款经过训练的 AI工具，可以像“人类”一样，对任何键入的内容做出回应。

它附带了一些不同的模式，你可以使用它来激发灵感。例如，可以选择 Chat 模式与机器人进行对话，或选择 Q&A 模式与它建立问答会话。而让用户觉得最有趣的是，还可以要求它写故事，或者为新的电视节目构思想法。

另外，Playground 还支持其它模式，比如可以输入一些已经写过的文本，并让 AI在这个基础上插入新文本，或对文本进行二次编辑等等。

可免费使用，但有时间限制

用户刚创建 OpenAI 账户时，可获得18美元的积分额度，三个月内有效。每次使用都会消耗一定的积分，在用完赠送的积分额度之后就要开始付费了。

具体来说，每用这个AI工具生成4000个字符，只需花费大约6美分，因此18美元应该可以支持免费使用挺长一段时间。如果三个月内积分没用完，也会被清零，届时就需要花钱购买了。

如何使用OpenAI Playground?

在使用Playground之前，你需要在手机或者电商上创建一个OpenAI账户。

1.进入OpenAI的API页面（https://openai.com/api/），点击右上角的Sign Up。可使用谷歌或Microsoft账户登录，或使用单独的电子邮件地址注册。如果使用单独的电子邮件，需要输入平台发送的代码。

2. 输入姓名和（如果需要）组织，然后验证电话号码。

3.当被问及如何使用OpenAI时，选择“我正在探索个人使用”这个选项。

4.进入OpenAI账户的登录页面。点击屏幕顶部的Playground。这样就可以开始使用Playground了。

一开始，有一个空白文本框。你可以在这个框中输入任何想要的内容，然后点击底部的提交，AI会在几秒钟后做出回应。人工智能回复或者生成的内容都会用绿色标出。

如果您在提出想法时遇到问题，可以查看右上角的加载预设下拉菜单。这些选项将插入可用于开始的提示。

下拉列表下方是一些更高级的选项。例如，可以选择工具所处的模式:响应提示、将新文本插入到已经编写的内容中，编辑文本等等。

您还可以使用模型选项来选择想要与之对话的 AI。默认选项text-davinci-002是最高级的。其他 AI 没有那么智能，当然在您使用它们生成文本时也不会花费那么多积分。

右侧其它滑块选项可让你控制 AI 响应的逻辑程度、响应的时间长度、重复的频率等等。将鼠标悬停在任何选项上，就能获取更多详细信息。

利用Playground，你可以进行发挥自己的想象力，比如向人工智能提问，向它提出各种要求，或许会有很多让人惊喜的结果。

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