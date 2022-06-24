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阿里国际站新增《关于过敏性香料玩具出口欧盟法规须知》

2022-06-24 15:29 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月24日 消息:今日，阿里巴巴国际站发布通知称，根据欧盟发布的2020/2088号指令及2020/2089号指令中对在玩具中添加过敏性香料的新要求，平台新增《关于过敏性香料玩具出口欧盟法规须知》，此规则于2022年6月24日起进行公示，并于2022年7月4日起正式生效。

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具体来说，法规要求出口欧盟成员国的玩具不得包含下列58种“禁用清单”中的过敏性香料;若制造商如果根据良好生产规范（GMP）在技术上不可避免且每种香料含量不超过100毫克/千克，可使用;制造商不应故意使用这些禁用的致敏香料。(原指令中“禁用清单”为55种，本次新增3种，共计58种)

另外，法规明确要求若下列71种过敏性香料的浓度超过100毫克/千克，则需要在玩具、粘贴的标签、包装或附带的传单中列出其名称（《标签清单》）。(原指令中“标签清单”中为11个种，本次新增61种，删除第10种辛酸甲酯， 共计71种。)

商家在出口欧盟成员国的玩具确保不包含上述58种“禁用清单”中的过敏性香料;出口欧盟成员国的玩具如出现“标签清单”中的过敏性香料浓度超过100毫克/千克，则需要在玩具、粘贴的标签、包装或附带的传单中列出其名称。

具体禁用清单可访问链接:https://rulechannel.alibaba.com/icbu?type=detail&ruleId=20000801&cId=1318#/rule/detail?ruleId=20000801&cId=1318

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