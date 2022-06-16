微信支付回应今早异常：已确认恢复

站长之家（ChinaZ.com）6月16日 消息:11点43分，针对微信支付崩了无法支付的情况，微信官方回应称:“工程师已紧急修复，目前已全面恢复。抱歉带来不便，大家可以继续点外卖啦～”。
今日11时左右，有网友们反馈称，在使用微信支付时出现异常，无法付款。同时，还有网友晒图，自己在美团使用微信支付时，页面显示“该支付方式暂时故障，请更换支付方式”。
随后，#微信支付#话题登上微博热搜第一。
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据网友们反馈，在使用微信支付时出现异常，无法付款...还有网友晒图，自己在美团使用微信支付时，页面显示“该支付方式暂时故障，请更换支付方式”...
今天上午11点左右，有大批网友反馈微信支付似乎出现了bug，导致支付异常...很多网友吐槽称美团外卖已经点好了却无法付款，耽误了中午吃饭时间，涉及用户范围不小...对此，@腾讯微信团队 在半小时后火速回应称：工程师已紧急修复，目前已全面恢复...据部分网友反馈，目前确实已经修复完毕，可以正常支付了...
据腾讯科技（深圳）有限公司申请的多枚“微信支付一起捐”商标状态变更为驳回复审中，相关商标申请于2021年8月，国际分类涉及教育娱乐、通讯服务、金融物管等...
罗永浩新增两条恢复执行信息，执行标的总计为2917万余元，执行法院均为北京市第一中级人民法院...对此，罗永浩直播公司@交个朋友直播间 发文回应称，这两个案子是锤子科技经营手机业务期间产生的公司债务，目前该笔债务已经按预定的支付计划处理完毕...
微信支付日前发布关于商户、服务商进件入驻的相关改动通知，本次改动将于2022年6月1日起生效...具体来看，改动涉及所有商户以及服务商入驻相关的渠道:...自2022年6月15日起，所有服务商协助商户入驻、从业机构为其商户申请微信支付服务渠道，将按照新要求进行...3）从业机构为其商户申请微信支付服务...2）自2022年6月15日起，所有服务商协助商户入驻、从业机构为其商户申请微信支付服务渠道，将按照新要求进行...1）自2022年6月1日起，服务商、银行及支付机构入驻，将按照新要求进行......
据天眼查信息显示，罗永浩新增两条恢复执行信息，执行标的总计为2917万余元...对此，@交个朋友直播间回应称：这两个案子是锤子科技经营手机业务期间产生的公司债务，目前该笔债务已经按预定的支付计划处理完毕...
微信支付发布《关于商户、服务商进件入驻的相关改动通知》，针对商户、服务商的入驻流程，进行了相关改动...5 月 16 日，微信支付发布《关于商户、服务商进件入驻的相关改动通知》，对微信支付的商户、服务商进件规则进行调整， 6 月 1 日起实施...
今天下午，就6月13日鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯购物中心发生火灾一事，塞力斯方面回应称，第一时间对现场车辆后台数据进行了分析，可以初步确认起火源并不是来自车辆...赛力斯在第一时间对现场车辆后台数据进行了分析，可以初步确认起火源并不是来自车辆...6月13日晚上22:50分鄂尔多斯消防救援支队接到商场火灾报警，而车辆到22:55:48充电结束前都处于正常充电状态，充电电流及温度均未见异常...这次起火事件发生在当地购物中心，而不是手机门店...
中关村在线消息：根据网友爆料，6月16日中午美团APP（含美团外卖APP）的微信支付端口出现故障，无法完成支付，美团页面显示推荐使用支付宝进行付款。另外有网友表示：因为不能微信支付点外卖，影响到了中午吃饭。据国内媒体报道，此前美团曾经三次取消支付宝支付功能，最近支付宝支付选项一直被放在折叠选项中，最近一次美团取消支付宝支付功能在2020年7月30日，此前2016年、2018年分别有过两次用户反映美团点餐无法使用支付宝支付。
在6月10日的亚布力中国企业家论坛第22届年会上，360创始人、董事长周鸿祎在数字安全护航数字文明 ”主题演讲时提到，360不像微信一样知道你的聊天记录，也不像支付宝一样知道你的购买记录...周鸿祎介绍：大家不用担心，我对你的文档、照片丝毫不敢兴趣，我不像微信一样知道你的聊天记录，也不像支付宝一样知道你的购买记录，我们最关心是什么程序在你的后台偷偷运行和联网...微信方面不认为自己会看用户的聊天记录，微信之父”张小龙曾公开表示，微信从来不会保存或分析用户的聊天记录，即便因此损失了很多广告收入......
是支持的。天玑8100支持蓝牙5.3，此外支持 Wi-Fi6E2x2MIMO，支持三频段连接（2.4/5/6GHz）和 MediaTek Wi-Fi 蓝牙双连抗干扰技术，提供快速、稳定、低延迟的网络连接。蓝牙5.0在2016年6月发布。在有效传输距离上将是4.2LE版本的4倍，传输速度将是4.2LE版本的2倍（速度上限为24Mbps）。蓝牙5.0还支持室内定位导航功能(结合WiFi可以实现精度小于1米的室内定位)，允许无需配对接受信标的数据(比如广告、Beacon、位置信息等，传输率提高了8倍)，针对物联网进行了很多底层优化。2021年7月，蓝牙技术联盟推出了蓝牙5.3规范。
会iPhone14系列涨价的概率非常大，首先iPhone14在外观上会有一定的变化，Pro系列会使用新的药丸屏，取代了刘海屏设计，同时也增加了Max版本替代Mini版，这样的做法就是提升大屏手机的市场占有率。在价格方面，iPhone14价格几乎是要涨的，原因是半导体供应链涨价，包括iPhone在内的产品价格都在上涨，尤其是芯片价格涨幅很大，台积电、三星等公司代工收取的费用也在增加，这最终需要消费者买单。iPhone14的涨价幅度预计在100美元左右，入门款涨价在700元左右，高端版本涨价可能会在800元以上。
好看今年的iPhone14系列大概会推出紫色的新颜色，也会作为主打色在宣传海报中出现。尤其是iPhone14Pro系列上的紫色会比普通入门款的紫色更好看，主要原因是Pro系列的手机背面有磨砂金属质感，手机的反光也没有那么突兀。相对而言，入门款的iPhone14在紫色上看起来就比较普通，当然入门款的价格定位就比较低，因此外观上肯定有一定的差距。如果今年的iPhone14系列紫色确定是主打的颜色，那么在发售初期这种颜色肯定十分的热门，如果有想要买这个颜色的朋友在发售的时候尽早下单
紫色是高雅富贵的代名词，生活中喜欢紫色可以购买。最近媒体曝光了苹果iPhone14紫色的概念图，iPhone14 和iPhone14Pro 的紫色选项据说是一种独特的饰面，可以根据照明条件改变色调，虽然目前消息还未被证实。如果真的会根据照明条件改变色调，那就可以等待到时候的评测。颜色的选择也是很看个人喜好的，本身日常生活中就比较喜欢紫色，而且紫色是一个高雅的富贵的色彩，与幸运和财富、贵族和华贵相关联，选择紫色也是不错的选择。
大概率有苹果iPhone14的颜色依旧会是6种，常驻的三种颜色是黑色、白色和红色，去年iPhone13上比较热门的粉色大概率会保留，那么剩下两个颜色会可能会有紫色。紫色实际上在之前的iPhoneXR上就已经出现，但在使用两年后被其他的颜色取代。在入门款的iPhone型号中，苹果使用的多彩颜色包括黄色、蓝色、红色、紫色、绿色、橙色以及黑白色。不过即使是同一种颜色，每年也可能不太一样，苹果会在色调上进行调整，会看起来偏浅或者是偏深
天玑8100更好。单纯从Geekbench5跑分上来说，天玑8100单核得分977，多核得分4071，而骁龙870单核得分954分，多核得分3421分，跑分天玑8100稍稍强一丢丢。工艺上来说，联发科天玑8100采用台积电5nm 工艺，而骁龙870采用7nm 架构，天玑8100胜利。天玑8100提供51.2Gbps 内存速度和3200Mhz 内存频率，CPU 支持高达24GB 的四通道 RAM，骁龙870芯片具有44GBps带宽和2750Mhz RAM频率。该芯片仅支持四通道16GB内存，这点也是天玑8100更好。综合整体来看的话，天玑8100是稍微好骁龙870一点的。
没有苹果已经从全部iPhone产品线中取消了3dtouch功能，原因之一就是这一功能会增加手机的制造成本，同时也会增加手机的厚度。3dtouch本质上是在屏幕上增加了一层感应层，也就是增加了屏幕的厚度，虽然该功能带来了更好的使用反馈体验，但苹果推出了Haptic Touch（触感触控）功能之后，3dtouch就被用户遗忘，苹果也没有在其他产品中使用该功能。
大概等于骁龙888。天玑8100是采用台积电5nm 工艺，八核 CPU 架构包含4个 主频高达2.85GHz 的 Arm Cortex-A78大核，GPU 为 Arm Mali-G610MC6，而骁龙888是高通公司旗下的手机处理器，已于2020年12月1日正式发布，CPU 采用1x2.84GHz （ARM 最新 Cortex X1核心）+3x2.4GHz (Cortex A78)+4x1.8GHz。从Geekbench5跑分上看，天玑8100单核得分是977，而骁龙888是1160分左右，所以性能上来说骁龙888更强。
标准版是2个摄像头，Pro版是3个摄像头苹果iPhone14系列有四个型号，入门款的iPhone14和14Max为后置双摄像头，Pro系列的iPhone14Pro和14 ProMax是后置三摄，且还有一个激光雷达。iPhone 14 Pro Max的相机主摄今年将提升到4800W像素，入门款型号主摄虽然没有提升，但现在支持拍摄4K视频，在拍照摄影方面的提升也相当大。去年的Pro级就已经上线了3 倍光学变焦 (放大)，2 倍光学变焦 (缩小)；6 倍光学变焦范围的拍摄能力，今年使用更大传感器，其性能会提升的更多
是支持的。根据官网信息，天玑8100支持新型北斗III代-B1C GNSS，北斗三号卫星导航系统提供两种服务方式，即开放服务和授权服务。开放服务是在服务区中免费提供定位、测速和授时服务，定位精度为10米，授时精度为50纳秒，测速精度0.2米/秒。授权服务是向授权用户提供更安全的定位、测速、授时和通信服务以及系统完好性信息。
很可能有去年iPhone13的颜色有绿色、粉色、蓝色、午夜色、星光色、红色6种颜色，其中午夜色、星光色、红色是每一年固定的颜色，蓝色是前一年保留下来的颜色，绿色和粉丝是新颜色，但从销量来看，绿色虽然是去年主打颜色，销量却不如粉丝和其他几个颜色，大概率在iPhone14中不会继续使用，此外蓝色已经有多年使用，苹果也可能会替换掉。粉丝作为新的颜色，销量不错，预计今年会继续使用，因此大概率今年iPhone14的颜色有午夜色、星光色、红色、粉色，加上两个新颜色，新颜色中紫色的呼声比较高，有可能重新回归，另外还可能出现的颜色有黄色/橙色
没有iPhone14系列还是使用面部的Face ID解锁方式，暂时还没有指纹解锁，预计在下一代的iPhone15中才会有屏下指纹解锁。苹果在这一代的iPhone14上的改变也比较大，Pro系列的屏幕从刘海屏变成了药丸屏的设计，增加了一个大屏型号iPhone14Max，这也看得出苹果对于大屏市场的更加看好。考虑到现在很多消费者对于屏下指纹解锁的需求正在增加，预计苹果在iPhone15上非常有可能推出该技术。
是支持的。天玑8100支持 Wi-Fi6E2x2MIMO，支持三频段连接（2.4/5/6GHz）和 MediaTek Wi-Fi 蓝牙双连抗干扰技术，提供快速、稳定、低延迟的网络连接，Wi-Fi 蓝牙双连抗干扰技术- 增强外围设备和网络连接的可靠性，并且支持蓝牙 LE Audio，提供双链路真无线立体声音频体验。
没有入门款的iPhone14和14Max都是60Hz的屏幕，没有高刷新率，只有iPhone14Pro系列有120HzProMotion动态刷新率技术，屏幕刷新率可以根据显示内容在10Hz--120Hz之间动态变化，让手机的屏幕更加省电，提升续航，高端型号的OLED屏幕来自三星和LG，入门款屏幕大多数来自LG和京东方。苹果的这块屏幕还可以支持的格式包括 HEVC、H.264 和 ProRes，杜比视界、HDR10 和 HLG，并可显示 HDR 画质
单核924分，多核3801分左右。2022年3月1日，联发科正式发布轻旗舰5G 移动平台天玑8100。采用台积电5nm 制程，CPU 部分包含4个2.85GHz A78核心 +4个2.0GHz A55核心，GPU 为 Mali-G610，采用自研 APU580架构，在GeekBench5的基准下跑分成绩是单核924分，多核3801分左右。
没有iPhone14系列取消了mini型号，取而代之的是增加了一个Max型号。iPhone14Max的屏幕尺寸为6.7英寸，和iPhone14ProMax一样大，采用了60Hz的OLED屏幕，基本上就是放大版本的iPhone14。苹果公司取消mini型号的原因主要是销量太差。数据显示，2022年3月份在美国市场 iPhone 的销量中，iPhone13mini机型仅仅占到了3%。在国内市场，也发生了相似的事情，京东电商平台上，mini型号也是评论最少的，甚至是普通6.1英寸入门款的评论1/5同时苹果近几年一直在更新iPhoneSE系列，拥有4.7英寸屏幕，但处理器基本和前一年的处理器一样，如果是喜欢小屏幕的用户也可以考虑该机型
非常适合拿来玩游戏。本身天玑8100采用台积电5nm 工艺，与天玑8000相比游戏性能提升20% ，CPU 能效比上一代提高25% 。八核 CPU 架构包含4个 主频高达2.85GHz 的 Arm Cortex-A78大核，GPU 为 Arm Mali-G610MC6，让玩家在手游大作中享受流畅、高帧率的游戏体验，并获得更长的电池续航。此外MediaTek HyperEngine5.0提供全方位智能手机游戏体验，带来5G 和 Wi-F i网络技术升级，包括 AI-VRS 可变渲染技术和 MediaTek Intelligent Display Sync2.0可变刷新率技术，以及延迟更低的 蓝牙 LE Audio 双链路真无线立体声等技术。
2.85Ghz。天玑8100采用台积电5nm 制程，CPU 部分包含4个2.85GHz A78核心 +4个2.0GHz A55核心，GPU 为 Mali-G610，采用自研 APU580架构，与天玑8000相比游戏性能提升20% ，CPU 能效比上一代提高25% 。八核 CPU 架构包含4个 主频高达2.85GHz 的 Arm Cortex-A78大核，GPU 为 Arm Mali-G610MC6，让玩家在手游大作中享受流畅、高帧率的游戏体验，并获得更长的电池续航。
不会入门款的iPhone14屏幕尺寸还是6.1英寸，但取消了Mini型号，增加了一个iPhone14Max的大屏型号。iPhone14Max的屏幕是6.7英寸，OLED屏幕，60Hz屏幕刷新率。iPhone14Pro系列的屏幕尺寸没有变化，依旧是6.1英寸和6.7英寸大小，120Hz刷新率，但刘海屏改为了药丸屏的设计，使得屏幕的屏占比更高，可显示内容更多。
是iPhone13基本一致苹果iPhone14的外观设计和上一代的iPhone13基本一致，都是6.1英寸的OLED屏幕，刘海屏设计，四边框为直角边框，后置双摄为对角式分部。iPhone14Max的外观也和iPhone14差不多，是6.7英寸的屏幕，基本上就是将尺寸进行放大，也是后置双摄的设计。iPhone14Pro系列则是6.1英寸和6.7英寸屏幕，药丸屏的设计，其他外观则和上一代的iPhone13Pro系列基本保持不变。