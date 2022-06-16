微信支付回应今早异常：已确认恢复

在6月10日的亚布力中国企业家论坛第22届年会上，360创始人、董事长周鸿祎在数字安全护航数字文明 ”主题演讲时提到，360不像微信一样知道你的聊天记录，也不像支付宝一样知道你的购买记录...周鸿祎介绍：大家不用担心，我对你的文档、照片丝毫不敢兴趣，我不像微信一样知道你的聊天记录，也不像支付宝一样知道你的购买记录，我们最关心是什么程序在你的后台偷偷运行和联网...微信方面不认为自己会看用户的聊天记录，微信之父”张小龙曾公开表示，微信从来不会保存或分析用户的聊天记录，即便因此损失了很多广告收入......