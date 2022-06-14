趣AI | 让照片动态化，这家公司做起了AI虚拟人企业培训生意

站长之家（ChinaZ.com） 消息:随着人工智能技术的发展，AI功能被赋予了越来越多人的“特性”，比如已经有公司开始使用虚拟人进行企业培训。

静态照片动态视频化

据了解，国外一家合成媒体初创公司D-ID因通过机器学习和人工智能将照片转化为动态、会说话的视频和头像而出名，其中包括 Deep Nostalgia 和 LiveStory 等项目。

其中，Deep Nostalgia 是一个静态人物头像变成动画的工具软件，可让静态图片中的人物图像嘴唇、眼睛、头部都动起来，有很多用户利用它让自己的照片动起来。该公司称，Deep Nostalgia 已经制作了超过1亿部动画。而“Live Story”功能，上传静态照片和文本可一键转化为动态视频。

虚拟人培训

现在该公司将利用同样的机器学习和人工智能技术为公司提供个性化的培训和开发服务。

注：图片来自Di-IDYouTube视频截图

具体来说，Di-ID为企业提供了一种方法，可以将任何单一形象作为培训师角色带入生活。比如将员工、公司发言人或股票图像与音频文件甚至文本匹配，D-ID 的技术可以让人物图像动态视频化并根据文本内容进行演讲，动态形象和声音听起来都与人类录制的演讲视频相似。

根据听众的不同，任何演讲者都可以发表相同的演讲，并且可以根据需要轻松编辑或更新演讲内容。这样的视频也同样适用于为员工创建的越来越多的企业元宇宙空间。

D-ID 首席执行官 Gil Perry 说道表示，通过进入企业培训领域，D-ID 现在正在颠覆另一个至关重要的领域，为企业和 B2B 客户提供一种与员工建立真正联系的方式。这使得视频生成的内容更加个性化，有可能改变我们对工作场所的体验，赋予它相关和受欢迎的元素。D-ID 的产品不仅可以节省大量时间和成本，而且在许多人建立更人性化的联系提供了机会。

人工智能培训随着对话式人工智能变得更智能、更容易用于企业目的，虚拟人培训也会变得越来越流行。这项技术还可以扩展到虚拟的元宇宙世界。

AI培训用例

虚拟培训也有其它用例，比如虚拟培训初创公司Virti 最初是专门作为医疗专业人员的培训工具，后来将其范围扩大到各种业务。Virti 设计了虚拟人，用户可以通过虚拟现实耳机在移动设备和计算机上进行3D 或二维交互。这些会话模拟特定场景，并根据用户的表现对用户进行评分。Virti最初专注于医生和其他医疗专业技能，这家初创公司正在扩展到其他企业培训，如销售和管理。

微软自有的企业软件现在也借助人工智能大力投资模拟工作空间。微软使用其 HoloLens 耳机构建一个工业虚拟世界，让员工沉浸在虚拟工作空间中。

甚至美国空军如今也在制定虚拟世界的训练计划，为“Spaceverse”申请商标，美国航空航天制造商洛克希德·马丁公司空间系统公司（Lockheed Martin）已经将ReadSpeaker合成语音技术应用在飞机，为F-35战斗机制造人工智能语音训练器。

文章参考资料:

1. https://www.youtube.com/watch?v=RRWTpD5VgJE

2. https://voicebot.ai/2022/06/13/synthetic-media-pictures-to-video-startup-d-id-launches-ai-powered-corporate-training/

3. https://voicebot.ai/2021/06/30/virti-raises-10m-to-train-real-people-with-virtual-humans/

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