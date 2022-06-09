网络主播帝师偷逃税被罚1171.45万元

站长之家（ChinaZ.com）6月9日 消息:据北京市税务局消息，近期，北京市税务局第二稽查局通过税收大数据分析，发现网络主播孙自烜（网名:帝师）涉嫌偷逃税款。

经查，孙自烜在2019年至2020年期间，未依法办理纳税申报少缴个人所得税197.86万元，通过借助中间公司隐匿个人取得的直播打赏收入偷逃个人所得税220.12万元，少缴其他税费34.76万元。税务部门立案后，孙自烜仍存在侥幸心理，不如实提供有关情况，在税务部门掌握相关证据后，才承认存在的问题并补缴了税款。

综合考虑上述情况，北京市税务局第二稽查局依据相关法律法规规定，对孙自烜追缴税款、加收滞纳金并拟处罚款，共计1171.45万元。其中，对其未依法办理纳税申报少缴的个人所得税197.86万元，拟处1倍罚款计197.86万元;对其借助中间公司隐匿个人收入偷逃的个人所得税220.12万元，拟处2倍罚款计440.24万元。

日前，北京市税务局第二稽查局已依法履行税务行政处罚告知程序。

对此，帝师本人回应称，拖欠的税款已经在年初就补缴过了，罚款除外，因为金额一直在等税务部门这边认定后才能缴纳。网络不是法外之地，一定要主动申报缴纳税款，不然不光会有滞纳金，还要面临巨额罚款，主动进行税务申报是每个人的义务。

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