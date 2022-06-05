抖音电商新增《新入驻电商创作者经营护航专项权益保护实施规则》

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:近日，抖音电商发布了新增《新入驻电商创作者经营护航专项权益保护实施规则》的公示通知。公示期:2022年6月03日-2022年6月09日。 公示期满平台将另行发布正式生效规则。

抖音电商表示， 为了帮助新入驻电商的创作者（以下简称“新创作者”，部分页面简称“作者”）平稳过渡带货初期阶段，快速形成合规经营的能力意识，平台上线了针对新创作者的经营护航专项权益保护机制(也称“电商作者护航计划”):即通过一系列专属规则培训和特定期限内以考代罚的豁免保护，为新创作者们保驾护航，引领创作者与平台共同持续成长。

规则适用对象为:新创作者需满足以下条件，平台在创作者满足全部条件后的第二日自动识别并推送通知:

首次开通电商权限的新创作者

足额缴纳基础保证金，开通了直播/短视频商品分享功能

创作者及其关联帐号未出现重大违规行为或存在重大违规风险，且经平台排查认定不存在危及交易或平台安全风险的情形。

专项权益保护内容包括:专属培训内容和专属处罚豁免。

专属培训内容包括:新手学习任务、违规学习课程、行业带货课程。

专属处罚豁免，包括:首次违规以考代罚、首次信用分节点处罚保护。

符合条件的新创作者需先至电商作者护航计划相关页面领取权益，完成【新手学习任务】中的所有课程学习且考试全部通过，专项权益保护即可生效。

有效期也称为“保护期”，专项权益保护主要服务电商创作者的新手运营初期阶段，故设置相应保护有效期，非保护有效期内的创作者不享有专项权益保护。有效期指:

新创作者首次发布带货直播/短视频之日起15个日内，或

新创作者首次发布带货直播/短视频之日起15个日后，累计电商直播时长≤20小时且电商挂车短视频数量≤10个

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