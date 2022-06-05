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抖音电商新增《新入驻电商创作者经营护航专项权益保护实施规则》

2022-06-05 15:35 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:近日，抖音电商发布了新增《新入驻电商创作者经营护航专项权益保护实施规则》的公示通知。公示期:2022年6月03日-2022年6月09日。 公示期满平台将另行发布正式生效规则。

抖音电商表示， 为了帮助新入驻电商的创作者（以下简称“新创作者”，部分页面简称“作者”）平稳过渡带货初期阶段，快速形成合规经营的能力意识，平台上线了针对新创作者的经营护航专项权益保护机制(也称“电商作者护航计划”):即通过一系列专属规则培训和特定期限内以考代罚的豁免保护，为新创作者们保驾护航，引领创作者与平台共同持续成长。

规则适用对象为:新创作者需满足以下条件，平台在创作者满足全部条件后的第二日自动识别并推送通知:

首次开通电商权限的新创作者

足额缴纳基础保证金，开通了直播/短视频商品分享功能

创作者及其关联帐号未出现重大违规行为或存在重大违规风险，且经平台排查认定不存在危及交易或平台安全风险的情形。

专项权益保护内容包括:专属培训内容和专属处罚豁免。

专属培训内容包括:新手学习任务、违规学习课程、行业带货课程。

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专属处罚豁免，包括:首次违规以考代罚、首次信用分节点处罚保护。

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符合条件的新创作者需先至电商作者护航计划相关页面领取权益，完成【新手学习任务】中的所有课程学习且考试全部通过，专项权益保护即可生效。

有效期也称为“保护期”，专项权益保护主要服务电商创作者的新手运营初期阶段，故设置相应保护有效期，非保护有效期内的创作者不享有专项权益保护。有效期指:

新创作者首次发布带货直播/短视频之日起15个日内，或

新创作者首次发布带货直播/短视频之日起15个日后，累计电商直播时长≤20小时且电商挂车短视频数量≤10个

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    MacBook Air（M2）

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    M2芯片采用5纳米制程工艺，8 核中央处理器，最高 10 核图形处理器M2芯片使用第二代 5纳米制程工艺打造，搭载超过200亿个晶体管，数量比M1多了25%；16 核神经网络引擎每秒最高可执行 15.8 万亿次运算；高性能统一内存最高达 24GB，还有高达 100GB/s 的内存带宽，比 M1提升 50%M2芯片为8 核中央处理器，最高 10 核图形处理器，16核神经网络引擎，高性能媒体处理引擎，ProRes 视频编解码

    MacBook Air（M2）

  • MacBook Air（M2）可以剪辑多大的视频？

    4K和8K ProRes视频MacBook Air（M2）可以播放和剪辑更多条 4K 和 8K ProRes 视频流12，包括用 iPhone 13 Pro 拍摄的 4K ProRes 视频，对比上一代的M1芯片版本，视频剪辑速度为1.4倍，视频转码性能为3倍

    MacBook Air（M2）

  • MacBook Air（M2）比M1版性能提升多少？

    相比 M1机型速度是1.4倍与 MacBook Air (M1 机型) 相比，视频剪辑性能是1.4倍；图像滤镜和特效性能提速是1.2倍；游戏性能提速是1.3倍；场景编辑检测性能提速是1.6倍；照片拼接性能提速是1.6倍；ProRes 视频转码是3倍；图像优化放大处理提速是1.2倍

    MacBook Air（M2）

  • MacBook Air（M2）摄像头是多少像素？

    1080p FaceTime 高清摄像头MacBook Air（M2）使用的摄像头是1080p，使用先进的图像信号处理器，具备计算视频技术。同时还拥有三麦克风阵列，支持空间音频的四扬声器系统，可以带来更好的视听体验。

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  • MacBook Air（M2）可以外接多少台显示器？

    一台分辨率最高达 6K (60Hz) 的外接显示器MacBook Air（M2）同时支持初始分辨率下的内置显示屏 (可显示十亿色彩) 以及： 一台分辨率最高达 6K (60Hz) 的外接显示器。MacBook Air（M2）上的雷雳 3 支持速率最高可达 40Gb/s。

    MacBook Air（M2）

  • MacBook Air（M2）续航怎么样？

    支持18小时的Apple TV app影片播放MacBook Air（M2）续航为最长可达 18 小时的 Apple TV app 影片播放、最长可达 15 小时的无线上网。MacBook Air（M2）使用的是52.6瓦时锂聚合物电池，充电器为30W USB-C 电源适配器 (随附于 8 核图形处理器的 M2 机型)，或者是35W 双 USB-C 端口小型电源适配器 (随附于 10 核图形处理器、512GB 存储容量的 M2 机型；8 核图形处理器的 M2 机型可选配)MacBook Air（M2）MagSafe 3充电，还可快速充电 (使用 67W USB-C 电源适配器)。

    MacBook Air（M2）

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    MagSafe3充电接口、3.5mm耳机孔、雷电接口等MacBook Air（M2）的接口分别有：MagSafe3充电端口3.5毫米耳机插孔两个雷雳 / USB4端口，均可支持:充电、DisplayPort、雷雳3（速率最高可达40Gb/s）、USB4（速率最高可达40Gb/s）、USB3.1第二代 （速率最高可达10Gb/s）

    MacBook Air（M2）

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    MacBook Air（M2）

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    尺寸:30.41厘米x21.50厘米x1.13厘米、重量:1.24千克MacBook Air（M2）的尺寸分别是高度:1.13厘米 (0.44英寸)、宽度:30.41厘米 （11.97英寸）、深度:21.50厘米 （8.46英寸）、重量:1.24千克 （2.7磅）该机型一共有四个颜色可选，分别是银色、星光色、深空灰色、午夜色

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    小米手环7

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    小米手环7

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    180mAh小米手环 7 电池容量是180mAh，大约2小时可以充满电，续航时间可以达到数天以上。上一代的小米手环 6 系列是125mAh，现在小米手环 7增加了55mAh，续航也提升了不少，这对于很多用户来说使用也更便捷。

    小米手环7

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    小米手环7

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    小米手环7

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