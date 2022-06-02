天猫调整“新车无忧购”服务规范 6月7日生效

站长之家（ChinaZ.com）6月2日 消息:日前，天猫发布通知称，为提升“新车无忧购”服务体验，平台拟对《天猫“新车无忧购”服务规范》进行规则变更，本次规则于2022年6月7日生效。

据悉，本次主要变更点包括:

1. 增加“未提示服务绑定”场景下的服务保障内容及相应操作流程。

绑定服务，审核生效:消费者进入订单详情页，点击进入购车无忧保障服务页面，提交购车发票及交付单等相关资料绑定服务，由保险公司进行审核，审核通过后保险公司出具保单（最终以产品页面提示为准，若未提示服务绑定，则保险公司48小时内自动出具保单），自开票日/车辆交付日起生效，保障60天。消费者须于订单核销日起180天内通过在天猫平台按要求提供相关资料并完成服务绑定申请。未在180天完成服务绑定的，本服务将自动失效。

2. 服务生效时间变更。具体来说，服务保障期变更为:

本项服务保障由消费者完成购车交易，并按要求进行服务绑定后实现服务保障（最终以产品页面提示为准，若未提示服务绑定，则保险公司48小时内自动出具保单）。服务保障期限自销售者开具购车发票之日起开始生效，服务保障期限为60天。若商家开具购车发票的日期与商家交付家用汽车产品的日期不一致的，服务保障期限自交付之日起开始生效并计算60天的服务保障期限。

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