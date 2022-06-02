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天猫调整“新车无忧购”服务规范 6月7日生效

2022-06-02 16:11 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月2日 消息:日前，天猫发布通知称，为提升“新车无忧购”服务体验，平台拟对《天猫“新车无忧购”服务规范》进行规则变更，本次规则于2022年6月7日生效。

据悉，本次主要变更点包括:

1. 增加“未提示服务绑定”场景下的服务保障内容及相应操作流程。

绑定服务，审核生效:消费者进入订单详情页，点击进入购车无忧保障服务页面，提交购车发票及交付单等相关资料绑定服务，由保险公司进行审核，审核通过后保险公司出具保单（最终以产品页面提示为准，若未提示服务绑定，则保险公司48小时内自动出具保单），自开票日/车辆交付日起生效，保障60天。消费者须于订单核销日起180天内通过在天猫平台按要求提供相关资料并完成服务绑定申请。未在180天完成服务绑定的，本服务将自动失效。

2. 服务生效时间变更。具体来说，服务保障期变更为:

本项服务保障由消费者完成购车交易，并按要求进行服务绑定后实现服务保障（最终以产品页面提示为准，若未提示服务绑定，则保险公司48小时内自动出具保单）。服务保障期限自销售者开具购车发票之日起开始生效，服务保障期限为60天。若商家开具购车发票的日期与商家交付家用汽车产品的日期不一致的，服务保障期限自交付之日起开始生效并计算60天的服务保障期限。

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  • 戴尔XPS 13 Plus续航怎么样？

    不错戴尔XPS13Plus电池容量为55瓦时，搭配的适配器为60W AC 适配器Type-C接口，支持快充，可以快速给笔记本充电。官方没有说明日常状态使用的续航时间，但一般处理文字和办公软件的话，一天的使用应该没问题。

    戴尔XPS 13 Plus

  • 富士GFX 50S II电池续航怎么样？

    约455幅，视频拍摄约80分钟。1.拍摄静止图像时的电池续航约455幅*自动省电开启*设置GF63mmF2.8R WR时。2.视频拍摄的实际电池续航全高清:约80分钟（59.94p）*人脸识别关闭3.持续拍摄视频时的电池续航全高清:约140分钟（29.97p）*人脸识别关闭

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  • 戴尔XPS 13 Plus是双扬声器吗？

    是戴尔XPS13Plus的扬声器为双立体声扬声器（高音 + 低音），Realtek ALC1319D，2W x2= 总计4W

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  • 富士GFX 50S II怎么清理图像传感器？

    请按照以下步骤进行清理。请注意，如果图像传感器在清洁过程中损坏，维修或更换图像传感器将收取费用。1.使用气吹（不是刷子）清除传感器上的灰尘。请勿使用刷子或吹风刷。不遵守此注意事项可能会损坏传感器。2.相机外面的大部分地方可以用镜头布进行擦拭，切记不要大面积的胡擦，小范围的沿着一个顺序进行擦拭，检查灰尘是否已成功清除。根据需要重复步骤1和2。3.更换机身盖或镜头。

    富士GFX 50S II

  • 富士GFX 50S II怎么保养？

    请按照以下步骤进行保养操作。每次使用后请使用柔软的干布清洁相机机身。请勿使用酒精、稀释剂或其他挥发性化学物质，它们可能会使相机机身上的皮革变色或变形。相机上的任何液体都应立即用柔软的干布擦去。使用吹风机清除显示器上的灰尘，注意避免划伤，然后用柔软的干布轻轻擦拭。任何残留的污渍都可以用一张涂有少量镜头清洁液的 Fujifilm 镜头清洁纸轻轻擦拭来去除。为防止灰尘进入相机，请在未安装镜头时更换机身盖。

    富士GFX 50S II

  • 戴尔XPS 13 Plus可以加内存吗？

    不能戴尔XPS 13 Plus的内存条是集成的，无法后续自行更换，如果需要更换，可能需要专业人员进行处理。在售的有两种内存可选，分别是16 GB， LPDDR5， 5200 MHz， 集成， 双通道和32 GB， LPDDR5， 5200 MHz， 集成， 双通道

    戴尔XPS 13 Plus

  • 富士GFX 50S II防水吗？

    防水甚至防寒。由于富士GFX 50S II机身在 60 个不同的位置密封，GFX 50SII可以不受最恶劣的天气和环境的影响。 它可以在低至-10℃的温度下工作，也能防尘防潮。GFX 50SII由镁合金制成，重量极轻，但非常耐用性，可以满足日常使用的需求。 镜头卡口周围的机身加厚1mm，可提供额外的强度和支撑力；它是使用较大的G卡口定焦镜头和变焦镜头时的保障选择。

    富士GFX 50S II

  • 戴尔XPS 13 Plus保修政策是什么样？

    2 年Premium Support Plus 和上门服务戴尔XPS 13 Plus提供2年Premium Support Plus 和上门服务包括24x7 全面保障，意外保护免费上门：发生碎屏，进液等意外损坏或性能故障时，整机免费保修；全国2100+城区下一工作日免费上门更换原厂部件；支持全球160+国家或地区联保全天候专线电话/微信响应，在线解决蓝屏，办公程序闪退或游戏卡顿等系统/软件故障，支持远程调试路由器及打印机等外设连接问题；远程免费新机开荒，个性化设置及软件APP激活等“一键”搞定。

    戴尔XPS 13 Plus

  • 富士GFX 50S II有哪些曝光模式？

    富士GFX 50SII提供了6种包围式曝光模式。在您按下快门时，将采用不同设置拍摄多幅画面。 此功能对JPEG和RAW格式都适用，包括自动包围式曝光、胶片模拟包围式曝光等。1.AE 包围曝光 (2/3/5/7/ 9 张) 1/3EV 档 可至 ±3EV 档2.胶片模拟包围曝光 可选择任意 3 种类型的胶片模拟模式3.动态范围包围曝光 100%/200%/400%4.ISO 感光度包围曝光 ±1/3EV/±2/3EV/±1EV5.白平衡包围曝光 ±1/±2/±36.对焦包围 自动/手动

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  • 戴尔XPS 13 Plus屏幕参数怎么样？

    13.4英寸3.5K级别的触控屏戴尔XPS13Plus延续了该系列的高素质水平，采用了13.4英寸3.5K级别3456x2160像素，60Hz，OLED屏幕， 支持触控和防反光，400nit，InfinityEdge

    戴尔XPS 13 Plus

  • 富士GFX 50S II兼容哪些软件？

    Capture One for FUJIFILM、FUJIFILM X Acquire、Tether Shooting Plug-in Pro等。此外富士GFX50S II还支持FUJIFILM X RAW STUDIO、Capture One Express for FUJIFILM、Pixel Shift Combiner。1.Capture One for FUJIFILM专为搭配GFX50SII和其他GFX系统及X系列相机而设计*。 它可用于对图像分类，创建更快、更高效的工作流程，并且您也可以使用精确的控件，从令人惊艳的中画幅传感器中获得出众效果。2.利用GFX50SII中X-Processor4的强大性能，消除计算机的压力，优化图像输出。 通过USB数据线连接相机，然后使用X RAW STUDIO在应用胶片模拟以及颜色和色调增强的同时批量处理RAW文件。3.Capture One Express for FUJIFILM免费提供针对GFX50SII和其他GFX系统和X系列相机的RAW文件支持*。 对图像进行分类、应用胶片模拟，并做好共享图像的准备 – 这要归功于一系列可让您的摄影呈现出众效果的控件。4.为了获得惊天细节的图像质量，像素位移合成软件会使用通过GFX50SII的像素位移多重拍摄功能拍摄的16张RAW图像，创建一个2亿像素的DNG RAW文件。 该软件还提供联机图像拍摄和自动合并图像，以便在Capture One或其他兼容软件中编辑。

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  • 戴尔XPS 13 Plus有哪些接口？

    2个Thunderbolt4端口（USB Type-C™，支持 DisplayPort 和功率传输）戴尔XPS13Plus的接口包含2个 Thunderbolt4端口（USB Type-C™，支持 DisplayPort 和功率传输）USB-C 转 USB-A3.0适配器（随整机出货） USB-C 转3.5毫米耳机适配器（随整机出货）考虑到戴尔XPS13Plus定位轻薄便携笔记本，因此用户需要额外添加转接线或者是无线外设

    戴尔XPS 13 Plus

  • 富士GFX 50S II用什么存储卡？

    SD存储卡（-2G）/ SDHC存储卡(-32G) / SDXC 存储卡 (-2TB) /UHS-I / UHS-II/视频速度等级V90*1。相机可与两张卡一起使用，两个卡槽各一张。在默认设置下，仅当第一个插槽中的卡已满时，照片才会保存到第二个插槽中的卡中。如果存储卡的容量超过32GB，则无论大小如何，短片都将记录在单个文件中。如果存储卡的容量为32GB 或更小，则大小超过4GB 的动画将被不间断地记录在多个文件中。

    富士GFX 50S II

  • 戴尔XPS 13 Plus尺寸多大？

    15.28毫米x295.30毫米x199.04毫米戴尔XPS13Plus尺寸为高:15.28毫米（0.60英寸）长:295.30毫米(11.63英寸)宽:199.04毫米(7.84英寸)，起始重量:FHD+ 或4K+ 型号为1.23千克(2.71磅)，OLED 型号为1.26千克(2.77磅)，搭配的电源为60W AC 适配器Type-C接口

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  • 戴尔XPS 13 Plus性能参数怎么样？

    搭载英特尔第十二代i7-1260P处理器，13.4英寸3.5K触摸屏，性能十分强劲戴尔XPS 13 Plus主要参数1、处理器：第 12 代智能英特尔® 酷睿™ i7-1260P (18MB 缓存， 最高睿频 4.7 GHz， 12 核)2、显卡：英特尔® Iris® Xe 显卡3、显示屏选项：13.4"， 3.5K 3456x2160， 60Hz， OLED， 触控， 防反光， 400 nit， InfinityEdge4、内存 ：16 GB， LPDDR5， 5200 MHz， 集成， 双通道5、硬盘选项：512G M.2 PCIe Gen 4 NVMe 固态硬盘6、端口包含项：2 个 Thunderbolt™ 4 端口（USB Type-C™，支持 DisplayPort 和功率传输）7、USB-C 转 USB-A 3.0 适配器（随整机出货）8、USB-C 转 3.5 毫米耳机适配器（随整机出货）9、摄像头选项：720p，30 fps，HD RGB 摄像头；400p，30 fps，红外摄像头；双阵列麦克风10、音频和扬声器选项：双立体声扬声器（高音 + 低音），Realtek ALC1319D，2 W x 2 = 总计 4 W

    戴尔XPS 13 Plus

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  • 富士GFX 50S II是全画幅吗？

    不是，富士GFX50S II是中画幅。富士GFX50SII的中画幅成像传感器不仅在物理上比当前所有全画幅传感器都要大，它还拥有特殊形状的微透镜，这些微透镜足够小，允许在传感器像素之间留有空间，这使得该传感器能够有效聚焦光线，呈现出令人惊艳的细节和清晰度。借助GFX50SII，富士胶片使中画幅体验比以往任何时候都更容易和更直观。 PSAM拨盘可以访问其主要的曝光功能，顶板液晶显示屏会显示关键设置，即使在相机关闭时也是如此。 此外，重新设计的对焦摇杆和轻触式快门为完美的拍摄体验锦上添花。 无论您是GFX系统的新用户还是现有用户，都让你快速上手，轻松拍摄。

    富士GFX 50S II

  • Surface Laptop Go 2是触控屏吗？

    是Surface Laptop Go 2使用12. 4英寸 PixelSense触控屏，3:2 屏幕比例，分辨率：1536 x 1024（148 PPI ），触控：10 点触控，显示屏亮度： 330 尼特

    Surface Laptop Go 2

  • 富士GFX 50S II什么时候上市的？

    2017 年 2 月底。富士GFX 50SII的中画幅成像传感器不仅在物理上比当前所有全画幅传感器都要大，它还拥有特殊形状的微透镜，这些微透镜足够小，允许在传感器像素之间留有空间，这使得该传感器能够有效聚焦光线，呈现出令人惊艳的细节和清晰度。高达6. 5 档*的五轴内置图像防抖(IBIS)封装在GFX 50SII的紧凑机身中，为希望以较慢快门速度更自由地工作的摄影师解锁了新的创作水平。 即使光线很弱，没有三脚架，也会获得稳定的图像。

    富士GFX 50S II

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