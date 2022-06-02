杭州给予交易额百亿电商平台近百万奖励

站长之家（ChinaZ.com）6月2日 消息:今日，杭州市人民政府门户网发布了《关于促进杭州市新电商高质量发展的若干意见》。

其中，在壮大新电商产业生态方面，《意见》指出，对本地年实际交易额在100亿元以上的电商平台，给予不超过100万元的一次性奖励。推动电商企业“个转企、小升规”，对纳入国家统计局联网直报平台并上报统计数据，年营业收入突破2000万元且近3年平均增速在20%以上（含）的企业，给予不超过100万元的一次性奖励。

同时，在平台电商、垂直电商、社交电商、社区团购、内容电商、生鲜电商、兴趣电商、智慧电商、直播电商、元宇宙等新赛道、新领域多元化发展，着力培育示范效应好、带动作用强、市场影响大、新赛道成绩突出的新电商企业。对符合条件的新电商示范企业，给予不超过50万元的一次性奖励。

此外，在推动品牌建设方面，意见还表示，对进入天猫、京东、抖音、快手或其他电商平台销售排行榜Top10的符合条件的新电商企业，给予100万元的一次性奖励。Top10企业落户杭州、纳入国家统计局联网直报平台并上报统计数据，且企业销售额统计数据不低于排名Top10时相应数据的，给予100万元的一次性奖励。鼓励创建电商新品牌，对围绕国风国潮Z世代创建的本土电商新品牌，销售额达到1000万元，且近2年平均增速在20%以上（含）的，给予50万元的一次性奖励。

在完善物流配送体系方面，对严格落实省市防控措施，管理外卖送餐人员尽职到位，没有发生送餐人员感染，且站点场所和配送箱具等消杀到位的电商平台，每月给予10万元的奖励。支持“无接触配送”硬件设施的投入，对在核心写字楼、大型小区等区域设置物品投放外卖柜的，每台给予采购方购买价30%的补贴，最高不超过500元/台。

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