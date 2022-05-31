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变现经验 | 从0到5W+用户，这个无代码平台让建站像堆乐高积木一样简单

2022-05-31 17:51 · 稿源：站长之家

这是站长之家分享产品变现、开发者故事最新一期内容。

Softr是一个极为简单的无代码平台，可使用构建块构快速创建强大且美观的网站和Web应用程序。

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这款无代码平台发展极为迅速，在不到15个月的时间内用户从0自然增长到了5万，并在此过程中被评为 Product Hunt 的年度产品。

Ruchin Kulkarni 是SaaS初创公司Toplyne的联合创始人，还曾是红杉资本的投资者，Softr正是在他的带领下实现了增长。Ruchin Kulkarni 撰写了有关 SaaS 和产品自驱动增长 （PLG） 的文章，下面一起来看看吧，希望能让你有所启发。

以下是正文内容

这两年，新冠疫情加快了全球的数字化转型。很多公司发展需要技术来支撑，对开发人员的需求加大，促使了大量无代码/低代码工具的兴起。

社区建设者现在正在成为有影响力的人，而这些有影响力的人正在成为独立创业者。

在距离佛罗伦萨以北700英里的柏林，Mariam Habokyan和Artur Mkrtchyan构建世界上最大的无代码应用程序生态系统，这个培养皿正在点燃新一轮创新的火焰:Softr。

一个无代码web应用构建平台

资深开发人员 Mariam Hakobyan 和 Artur Mkrtchyan 已经习惯了裁员带来的挫败感。

他们发现在约会应用或在线商店等浪费了大量的工程师开发资源，重复开发身份验证、支付和消息传递等功能。因此，一个让用户拖拽这些特性的预构建块就能创建应用程序的平台，显然是以GUI、代码库、OSS和微服务下一步发展的里程碑。

在接下来的产品开发阶段，他们发现，真正的差异化机会并不是让工程师的生活更轻松，而是将这些重复且很无聊的任务从开发人员那里分离出来，并让“非技术人员”也有能力构建网络应用程序和网站。

“无代码运动”已经到来，在可定制性和简单性之间找到了恰当的平衡，有望将一长串技术需求数字化。

“Softr对网页开发的贡献就像iPhone对摄影的贡献一样”

Softr v1是一个网站构建器，它以零学习曲线体验作为优先级 Uno 构建，v2使用AirTable作为数据库，将产品升级为web应用程序生成器。

目前，该产品被50，000多名不同职能和行业的用户使用，以社区、门户、商店甚至客户关系管理（crm）的形式构建在线存在。

Mariam Hakobyan表示，“Softr真的很像乐高，它提供了所有的乐高积木，你可以自己制作任何类型的乐高模型，也就是网络应用。在深入研究其他解决方案的同时，我们发现市场上存在巨大差距——当前的工具要么功能太基础，要么太复杂，太技术化。因此，我们着手构建一个非常简单易用的工具，同时拥有强大和丰富的功能。”

下面我们来看看Softr如何在不到15个月的时间里，将用户数量从0增加到5万的，并在此过程中被评为Product Hunt年度最佳产品。

Softr唯一的限制就是你的想象力

多色的“砖块”和“积木”为乐高积木模型提供了无限的可能性，可定制性和复杂性的最终平衡，这也是Mariam和Softr团队为他们的无代码web应用程序开发人员设想了一种工作方式。Softr的“砖块”则是——

1.块（Blocks）:静态或动态组件，可以拖放到项目中。这些可以是网站标题，又或者是可定制的结账页面。

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我们在 Softr 上发现了21个独特的块和一个全能的自定义代码块

2. 集成:Airtable 是 Softr 的默认后端数据库，它是使用两个工具之间非常简单的本地集成设置的。用于聊天的 Crisp、Drift 和 Hubspot，用于分析的 Google 和 Fathom，以及用于支付的 Stripe，都是Softr“外包”给业内顶尖公司的其他功能。

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Softr最酷的功能之一是会员资格。用户可以使用会员区注册Softr网络应用程序，他们的信息存储在AirTable工作区中。会员拥有更多的权限和用户组等特性。

3.模板:如果没有乐高套装，那就不是Lego，对吧?

国际空间站、埃菲尔铁塔和太空堡垒卡拉狄加都是乐高的传奇，乐高的前辈们（换句话说:产品开发团队）将其设计成了伟大的蓝图。Softr的模板服务于类似的目的，通过为特定的用例提供现成的蓝图，为新用户缩短其价值实现的时间——这也是其他PLG巨头(如Webflow、Notion和AirTable)增长的驱动力。

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说完产品问题，我们继续来谈谈产品营销推广。

01

“要有需求”

Softr 在 Product Hunt 圈子中还是有很高的名气的，因为它获得了2个产品奖牌。第二次发布在2021金猫奖（Golden Kitty Awards）上赢得了年度最佳产品。

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这一成功可以归功于 Product Hunt 发布模式以及产品的“立即试用就能体验到价值”的特性。用户能够在使用产品30分钟内构建 Web 应用程序。

02

引导口碑传播

这种快速实现价值的方式和切实可行的结果常常让用户觉得是一种超能力。早期的用户很快就开发出了自己的网络应用程序和网站，并自豪在社交媒体上展示成果。Softr通过以下方式鼓励这种行为:

•在他们的社交媒体上推广用户生成的应用程序

•创建一个#madewithsoftr发现频道

•提供产品的免费版本，还包括自定义域

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03

Softr提供干货资源

Softr在每个创建的应用程序上都贴上了“用Softr制作（Made with Softr）”的徽章引导，将流量引流到大本营。许多早期产品都是Product Hunt 中推出的，这为Softr创造了一个病毒式传播和引流循环。

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Softr有大量公司和社区生成的指南、文档、youtube视频和网上教程，这些都是对产品的补充。Softr的内容团队还努力为围绕无代码运动的更广泛主题创建教育资源，有时甚至是关于AirTable。

04

SEO策略

Softr拥有令人印象深刻的搜索量和有机流量（来源:Ahrefs），这些大量需求则来自有机资源。虽然内容营销和口碑带来了大量的查询，但其中很大一部分流量可以归功于:

•工具引流:Youtube缩略图下载器，免费Javascript滚动到顶部按钮生成器，Vimeo缩略图下载器，SVG波浪生成器，以及其他迷你应用，它们能够捕捉潜在Softr用户的查询需求，并创造60%的有机流量!

•模板:广泛的用例和附加模板又为Softr带来了横向SEO查询。

Softr 遵循以零销售产品为主导的自助货币化运动，这对于他们的低票面产品以及他们当前的 SMB 和个人客户目标细分市场来说是理想的选择。随着产品的发展，我们希望他们能够在内部销售中以高速分层这一动作。

Softr 的业务功能非常年轻但很强大。Softr 在客户成功 、客户支持 和内容营销垂直领域配备人员，并聘请 Mario Araujo 担任增长主管。Mario是一位经验丰富的产品和增长专家，并且是 PLG 的所有事情的声音倡导者。

Softr遵循零销售产品主导的自助货币化运动，这非常适合这种低价产品和当前的中小型企业和个人客户目标群体。随着产品的发展，我们希望他们在内部销售中以快速地推动这一趋势。

05

加入无代码运动

对于一个没有专门的社区资源的年轻组织来说，Softr在构建忠诚和参与的追随者社区方面表现得非常好。这在很大程度上可以归因于口碑，但我们必须承认Mariam在这里扮演的角色。Mariam是无代码运动的倡导者，并广泛参与播客、讨论和会议，高举Softr的旗帜。成果包括:

•获得“无代码”倡导者们的认可

•有1700名成员的Slack频道

•帮助和指导新用户的精英Softr专家组

•社区内容创作者网络（60+视频）

•与Webflow、OnDeck、 No Code 等合作

公开构建也为Softr社区做出了巨大贡献，这是一个开放的产品地图和强大的渠道来满足现场功能请求。

06

关于未来

Softr才刚刚开始。Softr致力于成为一个无代码的生态系统，产品路线图显示了爆炸性的发展。团队接下来要做的包括:

•为“块”和“模板”创建专用市场，允许用户构建并为Softr平台做出贡献。

该团队还将数据库集成从AirTable扩展到其他非代码友好的源代码，如•GSheets和Notion。

•通过添加更多的块、集成、数据源和模板，Softr将有着无限的可能，就像乐高一样。

以上。

内容参考:

1.Ruchin Kulkarni原文链接

https://www.producthunt.com/stories/softr-lego-meets-no-code

2.softr官网:https://www.softr.io/

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