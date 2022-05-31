今晚八点618开买！淘宝上线购物车凑单功能

站长之家（ChinaZ.com）5月31日 消息:今年618期间，淘宝正式上线购物车凑单功能，用户只需在购物车中，点击上方的“活动价格抢先看”，进入相关页面，然后勾选物品，即可看得到距离满减的差额。
点击“提前凑”淘宝将为用户推荐符合凑单金额的商品。
据了解，天猫618将在今晚8点正式开启现货售卖，跨店满300减50。
据悉，今年天猫的第一波预售时间为5月26日20:00:00-5月31日17:59:59。第一波尾款支付时间为5月31日20:00:00-6月3日23:59:59。
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腾讯云618采购采购季,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
在活动的方式上，今年天猫618跨店满减力度提升至每满300减50，相当于83折，比去年双11折扣力度更大...而对于88VIP会员，仍然可以兑换到专属权益520元大额消费券，此外488个品牌的商品还能95折，可以在618做到极限省钱...按照活动规则，iPhone 13（128GB）跨店满减凑1元到手价4799元，iPhone 13（512GB）最高优惠1600元，这是当前最具竞争力的价格...淘宝将上线购物车凑单功能：主动提示所选商品距离满300-50”的差额，消费者点击提示按钮将自动推荐符合凑单金额的商品......
今年天猫618不熬夜...据今年天猫618跨店满减力度提升至每满300减50，相当于83折，比去年双11折扣力度更大...
今年天猫 618 跨店满减力度提升至每满 300 减50，相当于 83 折，比去年双 11 折扣力度更大...从晚 8 点开始，每逢整点，开播的淘宝直播间还会发放专享大额券...每个用户每天可抽1次，完成任务最高可抽3次，超级红包最高中奖22888元!...5月29日20点-6月20日，用户通过每天完成浏览/点击商品、浏览会场、邀请好友等任务，获得额外开红包机会，最高可领26元......
据Tech星球报道，为备战618，淘宝内部的元宇宙专项项目组正连夜优化虚拟购物会场，将在618期间上线元宇宙购物...与之前的VR购物不同，元宇宙购物不需要用户穿戴外挂设备就能实现立体化“逛淘宝”的需求...天眼查信息显示，早在2021年9月，阿里巴巴新加坡控股有限公司便开始申请注册 “淘宝元宇宙”“阿里元宇宙”商标，但目前相关商标流程状态变更为“驳回通知发文”，被驳回商标国际分类包括广告销售、科学仪器、通讯服务等...
一年一度的618就要来了，随着元宇宙概念的火爆，今年淘宝也将试水元宇宙购物”...为了备战此次618，淘宝内部成立了元宇宙专项项目组，正连夜优化虚拟购物会场，将在618期间上线元宇宙购物...重点要解决的是人货场”的链接问题，保证用户在不穿戴外挂设备的基础上，在前端初步实现虚拟购物链路，满足立体化逛淘宝”的需求...
今天晚上 8 点，京东 618 将全面开启...5月23日晚8点至31日晚8点“预售期”期间，消费者可享受定金1元抵618元及2件8折、3件7折等优惠...5月31日晚8点至6月3日“开门红”期间，京东亿元补贴将上线，消费者每天都可抢红包及消费券...第一波5月30日12点-6月8日发放/使用、第二波6月9日-18日发放/6月9日-20日使用;活动期间每人每日可领取3次，面额最高达19618元...红包加码日:5月31日、6月9日、6月15日、6月17日、6月18日，以及不定时额外加码加次数，大家千万要码好时间!......
苏宁易购全线启动618大促...今年618苏宁易购还准备了五大套购、省心购服务、“晚八点”直播、“早十点”秒杀和各种红包活动...福利红包方面，6月1日、2日，16日-19日，对所有用户有大额红包雨补贴，对V3-V5的Super会员等高价值会员，苏宁易购将发放大额专享津贴，在618其他活动基础上再加码...今年618，苏宁易购推出覆盖全购物链路的售后服务...消费者在苏宁易购线上APP下单带有“苏宁闪送”图标的商品，基于消费者的收货地址自动匹配附近门店，商品从门店直接发货，从而实现在1小时或者更短的时间送达消费者手中......
为了备战此次618，淘宝内部成立了元宇宙专项项目组，正连夜优化虚拟购物会场，将在618期间上线元宇宙购物...尽管相关元宇宙元素商标未获批准，这似乎也并没有影响淘宝试图在购物场景上破局的野心...上述人士向Tech星球表示，淘宝早于数月前，即抽调部分技术人员，成立了元宇宙专项项目组，进行针对购物和交互场景的探索...一份来自内部长达33秒的购物场景测试画面中，可以比较清晰地看到“购物元宇宙”的基础底版:远处有可旋转楼体的摩天大楼、行道绿荫树，近处有浮空透明信息面板，阶梯和水池...但这些距离淘宝交易还是太远......
用户打开“我的淘宝”界面，普通用户点击“我的淘宝-官方客服”，88vip用户点击“专属客服”就可以进入“价保中心”...淘宝的价保服务此前已经存在，不过并没有一个统一的“价保中心”入口，而是需要点击进入订单进行价格保护，所以此次新功能上线对用户来说可以方便不少...除了上线价保中心以外，今年618还出现了一些新变化，包括各大行业上线特色服务、定金支持批量支付等，而往年因难于计算让不少消费者感到“头秃”的“定金立减”优惠，今年也已取消，取而代之的是更为直观的价格直降......
今年的618，淘宝天猫却摆出了一副“豁出去了”的架势，势要与京东一分高下...但淘宝天猫上线“比价”功能后，就不用这么麻烦了...实际上，早在今年4月淘宝就已经上线了“价保中心”，用户可以对过去90天的保价订单申请保价，申请成功即可退回差价...淘宝天猫还“特殊时期特殊对待”，推出了提前收款服务...所谓主动求变，是指淘宝天猫在架构上合二为一，并走向直营的路线...面对淘宝天猫新总裁戴珊的攻势，京东徐雷将如何见招拆招?这将是今年618的一大看点......
可以导出的最佳视频格式是10位4:2:24K60fps。佳能EOS R6使用 D 型（微型）HDMI 端口。您可以同时在 LCD 上看到视频。建议4K Canon Log、IPB (H.265)、10-bit4:2:2。佳能EOS R6拥有强悍性能的DIGIC X数字影像处理器采用了高阶算法，带来了EOS iTR AF X（智能追踪与识别自动对焦），提升了人物眼部以及头部检测的精度。远处人物的眼部、半侧脸人物的眼部或面部以及人物背影中的头部等以往机型检测困难的场景下也能实现检测。并且能够捕捉运动被摄体并持续追踪，减少了在拍摄人物运动等时相机丢失被摄体情况的发生，实现稳定持续的自动对焦追踪。让人物的对焦拍摄更轻松。
常规使用时间最长可达13.5小时Surface Laptop Go2电池容量为标称电池容量41.0WH:，最小电池容量34.0WH，官方表示常规使用时间最长可达13.5小时，电源适配器为39W。
是有的。佳能 EOS R6具有 IBIS，因此您可以使用具有 IS 的镜头，也可以使用没有 IS 的镜头!EOS R6相机采用佳能新的5轴 IBIS（体内图像稳定器）。这不仅有助于增强以较慢快门速度手持静止图像的能力，而且还有助于减少录制动画时的相机抖动。此外，EOS R6相机的机身内图像稳定器将与许多佳能 RF 和 EF 镜头中的基于镜头的光学图像稳定器结合使用。
不太适合玩游戏Surface Laptop Go 2定位的是轻薄笔记本，主要场景是办公和学习使用，游戏性能不太强。Surface Laptop Go 2主要核心配置为第 11 代英特尔酷睿i5-1135G7 四核处理器、4GB 或 8GB LPDDR4x RAM、英特尔锐炬Xe 显卡，从这样的配置可以看出，基本上无法玩大型游戏，因此不太适合用来玩游戏。
佳能RF卡口。1.综合考虑了未来镜头所需的发展空间、机身尺寸及卡口可靠性等，确立了直径达54毫米的大卡口尺寸。2.充分发挥无反光镜结构的特点，使镜头后镜片可更靠近成像面，大幅提高了光学设计的灵活性，更易实现高画质。3.12个电子触点，构筑了相机与镜头间高速数据通讯的桥梁，使控制环等操作得以实现，为未来开拓了更多可能性。4.RF镜头的卡口部采用了质感十足的哑光金属银的设计，配以红色的镜头安装标志，搭配EOS R相机显得大气，且具有很高的辨识度。
屏幕不错，支持触控屏幕：12. 4 英寸1 PixelSense显示屏分辨率：1536 x 1024（148 PPI ）屏幕比例：3:2触控：10 点触控显示屏亮度： 330 尼特
佳能RF系列镜头※通过安装卡口适配器，可支持EF/EF-S镜头（不支持EF-M，CN-E镜头）。佳能EOS R系列专用“大三元”镜头，得益于佳能自主研发的大口径RF卡口与短后对焦距离带来的光学设计灵活性，实现了具有15mm超广角，同时配备IS影像稳定器的恒定F2.8光圈L级广角变焦镜头。整个变焦区域都具备很高的画质表现。不仅如此，这也是佳能恒定F2.8光圈L级广角变焦镜头中首款具备IS影像稳定器的镜头，具有最大相当于5级快门速度的防抖效果。镜头采用防尘防水滴结构、实施防污氟镀膜，具有很高的可靠性。适用于风光、建筑和街拍等广泛领域。
1个 USB-C、1个USB-A、3.5毫米耳机插孔、1个Surface Connect 接口Surface Laptop Go 2笔记本上的接口有4个，分别是1 个 USB-C、 1 个USB-A、3. 5 毫米耳机插孔、 1 个Surface Connect 接口在机身材质方面，顶面是铝质，底面：铝质，以及含玻璃纤维和 30% 可再生材料合成的聚碳酸酯复合树脂材料
278. 18 毫米 x 206. 17 毫米 x 15. 69 毫米Surface Laptop Go2 尺寸大小为278. 18 毫米 x 206. 17 毫米 x 15. 69 毫米屏幕参数为：屏幕：12. 4 英寸1 PixelSense™ 显示屏分辨率：1536 x 1024（148 PPI ）屏幕比例：3:2触控：10 点触控显示屏亮度： 330 尼特标称电池容量（WH）：41.0最小电池容量（WH）：34.0
搭载英特尔第11代i5-1135G7四核处理器，属于轻薄型笔记本内存 4GB 或 8GB LPDDR4x RAM处理器 第 11 代英特尔® 酷睿™ i5-1135G7 四核处理器屏幕：12. 4 英寸1 PixelSense™ 显示屏 分辨率：1536 x 1024（148 PPI ）英特尔 锐炬 Xe 显卡无线 Wi-Fi 6：兼容 802.11ax 蓝牙5. 1 无线技术常规使用时间最长可达13. 5 小时可拆卸硬盘（固态硬盘） 可选：128GB、256GB
SD/SDHC/SDXC存储卡 ※兼容UHS-II、UHS-I存储卡。佳能 EOS R6有两个 SD 卡插槽。佳能推荐使用 Class60（UHS-II） 卡，使用EOS Utility进行遥控拍摄时，如果相机安装了两块存储卡，可设置记录方式并选择用于记录的存储卡。佳能 EOS R6相机采用了坚固且具有散热性的镁合金框架，前、后以及顶部外壳使用了轻量化的PC（聚碳酸酯）树脂。相机重仅约680克，在性能大幅提升的前提下，重量基本维持在了EOS R的水平上。轻量化的机身降低了长时间拍摄时手部的负担，也更加易于携带。另外，机身的电池仓、存储卡插槽盖开合处等部位进行了密封处理(红色部分)，转盘转轴处等无法进行密封处理的地方使用了高精度零件(绿色部分)，尽量缩小部件间的缝隙。从而抑制水滴或灰尘等侵入相机内部。
长时间拍4K会过热。如果您使用的是 4K，相机会降低 5.1K 采样以获得更好的 4K 图像，不幸的是，此模式限制为 40 分钟（最高 29.97p）。相机本身设置了 29 分 59 秒的限制，所以假设你在23°C/73°F拍摄全长，你可以立即重新开始拍摄最多 10 分钟，你必须再次关闭相机。如果过热的话将过热控制功能设置为“开”（默认）。启用过热控制功能后，相机处于待机模式时会自动更改动画尺寸和帧频，以抑制内部温度的升高。
价格不是很贵，适合婚礼制片人、记者、活动电影制作人以及纪录片制片人。EOS R6 采用了小型化的全画幅焦平面快门，通过组合使用碳素叶片与超硬铝叶片实现了轻量化，减轻了释放快门的负荷，从而实现了机械快门下最高约 12 张/秒的高速连拍。不仅如此，相机还经过了约 30 万次快门测试，高耐久快门单元让用户能够安心进行拍摄。EOS R6 采用了容量为 2130 毫安时的新锂电池 LP-E6NH，能够带来更持久的电力供应。使用电子取景器可拍摄约 250 张，实时显示下约 360 张，4K短片拍摄约 1 小时 20 分的电池续航。此外，相机还兼容锂电池 LP-E6N与LP-E6，为老用户提供了良好的通用性。
音频在 H.265IPB 中记录为线性 PCM。在 IPB H.264中，它是 AAC。R5有一个3.5毫米耳机和一个3.5毫米麦克风插孔。前置放大器有多好还有待观察。大约1分钟内未录制声音。动画录制质量的压缩方法为 IPB 或 IPB-Light（音频:AAC）或 [C.Fn4-2音频压缩] 设置为 [启用] 时的最后两帧。此外，在 Windows 中播放电影时，视频和声音可能会稍微不同步。
是的。EOS R6相机专为在各种天气条件下使用而设计。密封材料用于按键、端子盖、电池仓和卡槽盖等关键区域。精确的设计和构造有助于最大限度地减少灰尘和湿气意外渗入相机机身的其余部分。相机采用了坚固且具有散热性的镁合金框架，前、后以及顶部外壳使用了轻量化的PC（聚碳酸酯）树脂。相机重仅约680克，在性能大幅提升的前提下，重量基本维持在了EOS R的水平上。轻量化的机身降低了长时间拍摄时手部的负担，也更加易于携带。另外，机身的电池仓、存储卡插槽盖开合处等部位进行了密封处理(红色部分)，转盘转轴处等无法进行密封处理的地方使用了高精度零件(绿色部分)，尽量缩小部件间的缝隙。从而抑制水滴或灰尘等侵入相机内部。
大约 0.4 秒。佳能EOS R6融合了EOS 5D系列与EOS R系列优势的操作系统、双SD卡槽设计与新款大容量电池，让拍摄更加顺畅，激发创作欲望。EOS R6 强劲的性能与丰富功能具有广泛的适用性，助力不同需求的用户记录属于自己的精彩。EOS R6 采用了基于佳能单反旗舰EOS-1D X Mark III的CMOS图像感应器，支持高速读取。配合高性能DIGIC X数字影像处理器的高速信号处理，实现了人工智能伺服自动对焦时，电子快门下最高约 20 张/秒、机械快门/电子前帘快门下最高约 12 张/秒的高速连拍。不错失激烈运动的精彩一瞬。
GPS、续航等小米手环7 Pro预计2022年夏天推出，对比小米手环7主要升级：一是内置独立GPS，二是电池容量更大，续航时间更长。目前已经发布的小米手环7使用1. 62 英寸AMOLED显示屏，可视面积提升25%。搭载Dialog14706 处理器，性能更强，30种运动模式。
1.62 英寸，AMOLED屏，有光学心率及血氧传感器主体尺寸 46.5*20.7*12.25mm屏幕尺寸及类型 1. 62 英寸，AMOLED屏屏幕分辨率 192*490屏幕亮度 最高500nit，支持手动调节盖板材质 2.5D强化玻璃盖板外壳材料 PC传感器 光学心率及血氧传感器，六轴运动传感器防水等级 5ATM无线连接 蓝牙BLE 5.2振动马达 转子马达电池容量 180mAh电池类型 锂离子聚合物电池充电时间 约 2 小时腕带可调长度 160-224mm腕带材料 TPU腕扣材料 铝合金
支持的。佳能 EOS R6具有 IBIS，因此您可以使用具有 IS 的镜头，也可以使用没有 IS 的镜头！EOS R6 相机采用佳能新的 5 轴 IBIS（体内图像稳定器）。这不仅有助于增强以较慢快门速度手持静止图像的能力，而且还有助于减少录制动画时的相机抖动。此外，EOS R6 相机的机身内图像稳定器将与许多佳能 RF 和 EF 镜头中的基于镜头的光学图像稳定器结合使用。
最多可以录制大约29分59秒。对于4K60fps 或更高，相机最多可录制约25分钟。这是由于相机过热造成的限制，如果相机达到温度限值，建议关闭相机以使其冷却。相机的待机时间取决于多种因素，例如周围温度、相机正在进行的操作、分辨率设置等。建议用户使用空气冷却方法，例如使用风扇吹冷空气以便从背面冷却相机。请避免在相机上直接使用冰块等，因为此类冷却方法将会导致冷凝，并因此可能导致相机故障。