淘宝网新增“以旧换新”服务规范 6月2日生效

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:日前，淘宝网发布通知称，平台拟新增“以旧换新”服务，符合条件的卖家和商品可申请展示以旧换新服务标识，并对消费者履行该服务。此次规则变更于2022年5月26日进行公示通知，将于2022年6月2日正式生效。

规范规定了服务商和卖家准入和退出要求、服务要求、不履行服务的处理等。服务范围为，本服务是由回收旧品与购买新品两部分组成，服务商提供买家部分商品有残值的回收服务，卖家提供买家指定类目的商品可进行抵扣。

回收服务商准入及退出相关规定如下:

（一）账号须完成支付宝企业实名认证;

（二）注册资本≥100万，且经营范围须包含废旧物资回收;

（三）缴纳足额保证金5万元;

（四）具备一定的经营软硬件实力:

1.支持支付宝信用回收;

2.服务商相关行业如租赁、维修、销售等服务经验≥2年;

3.服务商承诺具有专业的质检中心，质检能力在5000台/天及以上;

4.客服能力:客服接入方式≥2种，包括但不限于客服电话、在线客服、千牛、旺旺。

满足一定条件，可申请主动退出。服务商在申请退出时，平台即停止所有服务工单的派单，退出服务前产生的回收订单仍须履行。

对于买家来说，回收服务分成信用回收和普通回收两种模式，支付宝芝麻分600分及以上的买家可申请信用回收，芝麻分600分以下的买家仅能通过普通回收流程回收旧机。 同一买家每月仅限申请2笔信用回收订单（含下单后取消的订单数）。

在服务保障方面，除特殊情形外（特定节假日、疫情影响等），服务商未按要求提供服务的，买家可进行投诉。投诉成立后，服务商将支付相应的违约金。

1. 服务商承诺在收到旧品的24小时内完成质检，如逾期未告知买家检测结果的，服务商需向买家支付每笔子订单50元违约金。

2. 服务商对旧品完成质检后，与买家就尾款达成一致并在24小时内发放尾款，若服务商未按时发放尾款的，买家可发起投诉，服务商需向买家支付每笔子订单50元违约金。

3. 若服务商未在1小时内响应且未在48小时内处理买家投诉的，经平台认定后，服务商应向买家支付每笔子订单100元违约金。

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