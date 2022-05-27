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抖音电商新增《达人对商家履约管理规则》：达人履约分小于8分将受限制

2022-05-27 15:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:日前，抖音电商发布通知称，为了保护消费者权益，规范创作者分享推广行为，现修订《达人对商家履约管理规则》。此规则公示期:2022年5月26日-2022年6月1日，预计于2022年6月2日生效。

据悉，本规则适用于所有在抖音客户端及网页端平台（含火山版、简化版、极速版等其他版本），以及上述平台运营主体及/或其关联公司拥有或运营的其他平台开通商品分享功能的达人。

履约分是达人与商家在精选联盟产生合作订单（包含样品订单、直播订单等）后，展示达人履约情况的分数。

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评价分则是依据达人带货过程中合作商家提交的评价，综合计算形成的分数，以反映达人与商家的合作情况。

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根据规则，评价分5分满分与履约分12分满分时，达人可获得的权益，包括但不限于:精选联盟商家合作优先推荐、精选联盟履约荣誉标签。

评价分小于等于4.4分时，或履约分小于等于8分时，平台将对达人采取限制合作措施，包括但不限于:精选联盟合作不推荐、限制免费申样功能、限制使用直播合作订单功能。

（1）达人履约分为0时，平台将对达人采取关闭精选联盟直播合作订单、禁止免费申样处罚措施。

（2）达人不履约情节严重，或存在恶意不履约情形的，平台将限制达人提报平台活动。

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