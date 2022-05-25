趣AI | 谷歌新AI系统Imagen有点强，输入文本就能生成逼真的图像

站长之家（ChinaZ.com）5月25日 消息:日前，谷歌宣布推出了一款新的AI系统Imagen，可以将文字描述转化为逼真的图像的人工智能技术。

据报道，Imagen可以创建比OpenAI的人工智能工具DALL-E2更逼真和逼真的图像，不过谷歌尚未公开Imagen[1]。

如图片所示，Imagen扩散模型可根据用户的书面提示输出绘图、油画、CGI 渲染等。

注:图片来自Imagen官网截图

那么Imagen 是如何工作的?

Google Imagen 官方网站还解释这种人工智能技术的工作原理，首先分析用户输入的文本并使用T5-XXL进行编码。嵌入在 AI 中的文本首先被转换为分辨率为64x64像素的小图像。Imagen进一步利用文本条件超分辨率扩散模型对图像进行64×64的上采样，然后这个图像继续增长并最终形成。

Imagen 的开发者谷歌研究的大脑团队表示，基于变压器和图像扩散模型，Imagen实现了前所未有的真实感。谷歌声称，对比其它模型，在图像保真度和图像-文本匹配方面，人类评估者更喜欢 Imagen。

不过，谷歌也表示，Imagen 是在从网络上抓取的数据集上进行训练的，虽然已经过滤了很多不良内容如色情图像、污秽语言等，但仍有大量不当的内容数据集，因此也会存在种族主义诽谤和有害的社会刻板印象。

谷歌指出，在生成事件、物体和活动的图像时，Imagen会编码“社会和文化偏见”。由于这些原因以及更多原因，谷歌没有公开发布 Imagen。

注：图片均来自imagen官网截图

图片示例中，imagen会根据用户选中不同的关键词生成不同形象

[1]1https://imagen.research.google/

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