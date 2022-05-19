京东调整京豆使用规则 新老用户使用规则保持一致

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:今日， 京东发布公告称，为了进一步提升购物体验，对京豆使用规则进行了修订，该规则修订于2022年05月10日进行公示通知并即刻生效。

变更后，新用户使用规则和老用户保持一致，根据京享值等级不同，京豆支付比例不同，具体如下:

京享值阶梯实物订单用豆抵扣比例0~5999最高抵扣50%、6000~6999最高抵扣60%、7000~7999最高抵扣70%、8000~8999最高抵扣80%、9000及以上最高抵扣90%。每单可使用的京豆数量需大于500个，且可自定义使用的京豆数量，如501、666等京豆数。

值得一提的是，京东APP10.0.10版本以下无法使用最新京豆规则，用户需及时升级。

《京豆使用规则》具体如下:

1、实物订单:

京豆可直接用于支付京东网站订单（部分线下商家门店发货商品、投资性金银、收藏品和部分虚拟产品如机票、酒店、火车票、加油卡、卡券等生活旅行产品、服务类产品等不支持京豆支付的产品除外），京豆和现金抵扣的比例为100:1，根据用户京享值等级不同，京豆支付比例不同，用户每单可使用的京豆数量需大于500个，可自定义使用的京豆数量。如账户内京豆数量少于500个，则不可在填写订单页面使用京豆支付。具体以页面实际展示的可使用京豆数量以及抵扣比例为准。

京享值阶梯 实物订单用豆最高抵扣比例 0~5999 50% 6000~6999 60% 7000~7999 70% 8000~8999 80% 9000以上 90%

例如:实付金额是100元，不同京享值等级用户抵扣比例不同，最高抵扣90%就是90元，若京豆数量足够，结算时最多可使用9000个京豆支付，也可自定义选择使用京豆的数量;

2、虚拟订单:

1）游戏点卡和QQ充值:实付金额50元以上订单可使用京豆，京豆最高可抵扣20%金额。

2）电影票:实付金额10元以上订单可使用京豆，京豆最高可抵扣20%金额。

备注:京豆支持和优惠券、京东E卡同时使用。

3、京豆可用于兑换京东网站权益:京豆可兑换优惠券及生活福利，具体以相关规则为准;（我想去了解一下）

4、京豆可用于购买超值商品:使用少量京豆+现金，购买热销商品;（我想去了解一下）。

5、为保证您的资产安全，京豆支付功能仅限实名认证用户使用，未完成实名认证的用户请在【我的-账户管理-实名认证】页面完成实名后使用该功能。

注意事项:京东APP10.0.10版本以下无法使用最新京豆规则，请您及时升级。

（举报）