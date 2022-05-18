索尼预计在2022财年内累积销售1800万台PlayStation 5

站长之家(ChinaZ.com) 5月18日消息:索尼集团今天宣布2022财年经营方向，其中包含持续强化游戏业务网络服务，另外也强调布局元宇宙应用发展，而包含新能源车辆在内的移动解决方案将是未来发展重点。索尼集团董事长、总裁兼CEO吉田宪一郎表示，索尼将秉持「用创意和科技的力量感动（kando）世界」这一企业宗旨，和「贴近人」的企业发展方向，继续立足长远进行公司经营管理。

其中，索尼预计在 2022 财年内累积销售 1800 万台PlayStation 5，并且持续强化游戏内容开发。而配合接下来即将上线的新版PlayStation Plus订阅服务，索尼表示将持续在网络服务进行创新，同时透露目前在PlayStation Network服务的营收获利已经累积超过1. 8 兆日圆。

针对接下来的元宇宙发展趋势，索尼表示将会通过旗下游戏资产优势投入发展，包含接下来即将推出的PlayStation VR 2，以及索尼近期持续对外收购游戏工作室，加上索尼本身丰富影音技术与内容资源，将成为布局元宇宙重要动能。

其他方面，索尼也将加强投资影像与感光元件解决方案部门业务发展，并且抓住智能车辆与智慧物联网应用发展趋势，同时针对日前与本田合资成立公司，借此进军车辆市场的日后发展寄予厚望，预期再次带动「感动」体验。

在内容产业方面，Sony Music方面将持续强化流媒体布局，而Sony Pictures方面则会加强与漫威宇宙 (Marvel Universe)合作，另外也将持续强化在印度市场推行的Sony LIV OTT内容服务。

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