腾讯To B业务主动调整收入结构，成为主要增长引擎

以伞具为延伸，蕉下随后又推出了一系列防晒功能产品，包括服装、帽子、墨镜、袖套及口罩，并在防晒品类上逐渐占据了龙头领先位置...凭着持续专注于产品开发和设计创新的能力，蕉下搭建了多元化的产品组合，以覆盖更广阔的城市户外场景，并成为了中国城市户外鞋服市场领先的设计商和零售商...比如蕉下产品经理的调研不限于单一品类，而是努力在同品类内及跨品类的不同产品形式中，挖掘能够解决消费者痛点的潜在产品解决方案...蕉下在防晒服饰市场中已经做到了品类第一，品牌知名度的提升也促进用户购买其更多品类的产品，带动客单价的上升......