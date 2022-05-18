腾讯To B业务主动调整收入结构，成为主要增长引擎

站长之家(ChinaZ.com) 5月18日 消息:5月18日，腾讯发布Q1财报，“金融科技及企业服务”收入428亿元，占总营收32%，成为腾讯主要收入增长引擎。在To B业务上，腾讯主动调整了收入结构，注重业务健康可持续发展。
2022年Q1，腾讯To B业务亮点颇多:Gartner 报告显示腾讯在中国CPaaS收入计算排名第一，网络安全领域客户规模不断扩大。同时，腾讯会议注册用户数达3亿，月活用户数突破1亿。
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5月18日，腾讯发布了2022年第一季度业绩报告，实现营收1354.71亿元，净利润（Non-IFRS）255.45亿元，同比下降23%...面对互联网行业结构性变化，腾讯坚持服务实体，已联合超9000家合作伙伴，在30个行业推出400多个符合数字化需求的行业解决方案...
以伞具为延伸，蕉下随后又推出了一系列防晒功能产品，包括服装、帽子、墨镜、袖套及口罩，并在防晒品类上逐渐占据了龙头领先位置...凭着持续专注于产品开发和设计创新的能力，蕉下搭建了多元化的产品组合，以覆盖更广阔的城市户外场景，并成为了中国城市户外鞋服市场领先的设计商和零售商...比如蕉下产品经理的调研不限于单一品类，而是努力在同品类内及跨品类的不同产品形式中，挖掘能够解决消费者痛点的潜在产品解决方案...蕉下在防晒服饰市场中已经做到了品类第一，品牌知名度的提升也促进用户购买其更多品类的产品，带动客单价的上升......
报告显示，乐刷母公司移卡 2021 年实现营收30. 6 亿元，同比增长了33%，实现归母净利润4. 2 亿元，经调整纯利为4. 4 亿元，同比增长了21%...移卡科技是一家以支付为基础的领先科技平台，移卡子公司乐刷于 2014 年获得中国人民银行支付业务许可证，可提供全国银行卡收单及移动电话支付业务...基于支付业务，移卡科技建立了B端商户服务的护城河，积累了庞大的商户和渠道网络以及相关数据，又拥有通过收购与自营，增强了C端个人业务的布局，拥有对C端与B端业务的“双轮”驱动能力......
威银在发展过程中就非常重视与相关企业的沟通，入驻中南高科·宁波镇海智造谷后，充分利用中南高科的超级平台，与中民筑友科技有限公司、远大住工、中天建设集团有限公司、宝业、宇辉、海龙等众多国内知名企业成为合作伙伴，与产业链上下游企业保持开展交流学习与业务对接，共同寻找把握发展机遇，用好集群化平台带来的资源、服务、政策保障等优势，跨越障碍，赢得领先......
郭明錤对此表示，从这一报道来看，他认为推特未来的业务可能会部分类似于腾讯的社交网络、广告和金融科技与商业服务，这为分析马斯克为推特制定的2028年财务目标是否合理提供了依据...推特可能无法像腾讯那样提供多种个人多媒体订阅服务，但是马斯克的经验可以帮助推特提供与金融服务相关的订阅服务...
一季度，我国软件业务收入20060亿元，同比增长11.6%，增速与1-2月份持平，较2020和2021年同期的两年平均增速提高2.7个百分点;软件业利润总额2031亿元，同比下降3.9%，降幅较1-2月份收窄3.7个百分点...软件业务出口116亿美元，同比增长4.3%，增速较1-2月份回落2.8个百分点...
根据金地集团 2022 年 4 月 24 日晚发布的 2021 年年报，金地集团在过去一年里的持有型业务租金增长高达52%，表现卓越...凭借出色的运营能力， 2021 年金地持有型物业的租金收入表现稳健，达到约20. 7 亿元，同比增长达52%，有望成为金地未来新的利润增长点...年报显示，在营收表现上， 2021 年金地智慧服务的营收突破 50 亿大关，达52. 8 亿元，增长30.0%......
天风国际郭明錤日前在推特发文称，Twitter未来的业务可能会部分类似于腾讯的社交网络、广告和金融科技与商业服务，这为分析马斯克为Twitter制定的2028年财务目标是否合理提供了依据...郭明錤指出，2021年，腾讯来自社交网络（包括订阅）、广告和金融科技及商业服务的营收分别为176亿美元、133亿美元和258亿美元...
有消息称，字节跳动游戏发行业务线裁员80%...朝夕光年为字节跳动旗下游戏业务板块，负责游戏研发与发行，面向全球用户与开发者，提供顶级游戏和打造玩家社群...游戏业务是字节跳动内部定下的长期业务方向...
据奥维云网数据显示， 2021 年集成灶市场规模达到 304 万台、 256 亿元，零售量同比增长28%，零售额同比增长41%，同比 2019 年零售量增长43%，零售额增长60%...公开数据显示，市场上的集成灶品牌由 2016 年的 131 个增长到了 2021 年的 298 个...截止全国华帝集成灶专卖店将近 400 家，销售渠道网络进一步扩大并覆盖各级市场...根据华帝新发布的年报显示， 2021 年，华帝集成灶业务营收同比增长201.70%，新品类规模持续扩大......
5 月 18 日是来酷的“ 518 宠粉节”，也是来酷以用户为核心创新玩法、送出福利的重要节日...众所周知，在来酷星球的元宇宙世界中，无数个品牌星球..
在 2022 年天猫toptalk上，淘宝直播业务负责人程道放表示：今年淘宝直播即将推出品牌多账号矩阵，在1+N多账号的直播间矩阵下，根据品牌伙伴的细分..
新一代保健品品牌「KOOYO」完成天使+轮融资，本轮投资方由华映资本领投，KOOYO估值已达上亿元人民币...熊向东相信，强劲团队将为公司在消费级保健..
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来酷惊艳亮相美国纳斯达克和日本涩谷大屏，元宇宙战略全球联动...5 月 20 日，3C数码新零售领域“先行军”来酷科技再度带来猛料，该企业所推出的元..
今年第一季度，腾讯的国内游戏收入同比下滑了1%，海外游戏收入也只增长了4%...对于头部游戏产品、游戏IP、游戏自研团队的争夺进入了白热化阶段;而..
公司的线上销售平台，包括波奇商城以及在第三方电商平台上的旗舰店，为用户提供了便捷的购物渠道，和种类丰富的高品质宠物产品，用户在波奇宠物可..
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