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腾讯To B业务主动调整收入结构，成为主要增长引擎

2022-05-18 16:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月18日 消息:5月18日，腾讯发布Q1财报，“金融科技及企业服务”收入428亿元，占总营收32%，成为腾讯主要收入增长引擎。在To B业务上，腾讯主动调整了收入结构，注重业务健康可持续发展。

2022年Q1，腾讯To B业务亮点颇多:Gartner 报告显示腾讯在中国CPaaS收入计算排名第一，网络安全领域客户规模不断扩大。同时，腾讯会议注册用户数达3亿，月活用户数突破1亿。

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