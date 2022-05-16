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英雄联盟手游正能量任务周答案一览 LOL手游正能量任务正确答案

2022-05-16 17:19 · 稿源：站长之家

英雄联盟手游在最近开启了最新的任务，其中有个叫正能量的任务很多玩家还不清楚答案是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。

QQ图片20200103092957.jpg

答题内容:以下哪些行为属于挂机?

A、我方打野在我方野区不断转圈逛街，无刷野或者放置视野等任何行为

B、我方上单在门牙塔前不动

C、我方ADC家里转圈，却不断全图打信号

D、我方在大龙坑前草丛埋伏，我方辅助蕾欧娜在河道来回小范围移动不释放技能勾引对面

正确答案:A、B、C

这个问题是送分题了，只要注意一下不会选错，没有任何操作的玩家自然是属于挂机行为。

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