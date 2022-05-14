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知网向赵德馨教授夫妇登门道歉 已嫌垄断被立案调查

2022-05-14 14:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月14日 消息:日前，知网涉嫌垄断被立案调查引发了众多网友关注，对此，知网回应称，将以此次调查为契机，深刻自省，全面自查，彻底整改，依法合规经营。

值得一提的是，《中国科学报》从赵德馨教授处获悉，知网于12日下午登门道歉，表达了重新上架他与妻子周秀鸾论文作品的意愿。

赵德馨透露，在他们夫妻起诉知网侵权后，后者不仅下架了他们的涉案作品，连同没有涉及诉讼的作品也都悉数下架。

他曾主动向知网提出希望恢复这些作品，但对方一直置之不理。直到妻子胜诉后，近几天才得到他们的回应。

赵德馨还表示，他们希望我们这边先出具作品上架的授权书。但根据律师建议，我们将经过慎重思考，在双方都有足够诚意的前提下，再签订相关协议。

此前，有投资者在平台上给知网母公司同方股份留言称:“请问高校科研机构等知网数据库续订费用为贵司带来多少利润，报价是否合理，近期频繁出现负面舆论事件，若出现大范围抵制，是否对贵司未来经营情况产生不利影响?”

5月9日，同方股份回应称，已经关注到舆情，知网也在进行反思，并研究进行经营模式优化改善，积极进行整改。知网会将相关整改措施择机向社会公开，并做出回应。

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