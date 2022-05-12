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手工耿自制失重离心车 网友：这不比贾老板的靠谱？

2022-05-12 11:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月12日 消息:传奇农民艺术家手工耿又出新发明了!今天，手工耿发布视频展示了自己的新发明——失重离心车。手工耿称自己一直想去太空体验失重旋转的感觉，但一直未能如愿。而这个失重离心车的参考原型是他偶然在马路上看到的一辆拉水泥的罐车。

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图片来自手工耿

通过改装罐车的车体后部，把人固定在罐体内驾驶来达到失重离心的效果。在失重离心的内部，手工耿还安装了显示器和镜头，方便旋转的时候也能看清前面的路。为了安全起见，测试驾驶时还需要带上头盔。

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图片来自手工耿

最后，手工耿亲测的体验就是，失重离心车失重的效果很显著，本人已经生理不适，想要呕吐。手工耿直言可能自己身体素质不够，无法驾驭这辆失重离心车。

对此，网友纷纷调侃称这车挺好的，百公里油耗吐5顿饭，虽然这车挺费饭和胆汁，但这不比贾老板的靠谱?建议马斯克可以找手工耿合作一下~

QQ截图20220512113658.png

事实上这并不是手工耿第一次自己“造车”。去年4月，手工耿就自己造了一辆可以横着走的概念车，造型如飞船内饰大部分采用可回收材料（就是纸箱），LED灯带增添气氛。还有中控屏(32英寸电视)，可以听歌看电视，甚至还能导航。网友都惊叹他的创造能力。

虽然他总是高价从废品站回收废品然后再做成废品，但这并不影响他的发明受欢迎的程度。本月初，手工耿发明的“加油机器人”竟然量产了，首批6个已经安装在石家庄的一家小海豚加油站。不少人慕名前往拍照，而那家加油站也成了网红景点。

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