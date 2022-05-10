理想汽车2022一季度财报：交付31716辆理想ONE 同比增长152.1%

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:今日下午，理想汽车发布2022Q1财报称，该季度实现营收95.6亿元，交付31，716辆理想ONE，同比增长152.1%。截至第一季度末，公司现金储备达511.9亿元。
理想汽车还透露，计划将于第三季度交付第二款车型——智能旗舰SUV理想L9。
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5月10日，理想汽车发布2022年第一季度财报...理想汽车第一季度实现营收95.6亿元，交付31，716辆理想ONE（全国统一价34.98 万）...第一季度研发投入13.7亿元，同比增长167.0%，研发投入再创新高，理想汽车持续布局增程电动、高压纯电、智能座舱和智能驾驶技术...理想汽车预计2022年第二季度，受疫情对于供应链产生的影响，车辆交付量为21，000至24，000辆，同比增长19.5%至36.6%...
5月3日消息，理想汽车在港交所发布公告称，于2022年4月交付4167辆理想ONE。自交付以来，理想ONE累计交付量已达159,971辆。 理想汽车联合创始人兼总裁沉亚楠表示，“自3月末以来，由于长三角疫情反弹，全行业的供应链、物流和生产出现了被严重扰乱的情况。理想汽车常州基地位于江苏常州，处于长三角中心地带，而理想汽车的零部件供应商超过80%分布在长三角地区，且其中很大一部分位于上海、江苏昆山。受到长三角疫情的影响，位于上海和江苏昆山等地区的部分供应商无法供货，有些供应商甚至完全停工、停运，导致现有零部件库存消化后无法继?
三星电子在一份监管文件中表示，第一季度其营业利润同比增长超过50%，达到 14.1万亿韩元（约730亿人民币）...第一季度销售额同比增长 18.9% 至 77.7 万亿韩元，创下季度历史新高，三星电子季度销售额连续第三个季度超过 70 万亿韩元...该行业的营业利润为 8.45 万亿韩元，约占其季度总利润的 60%...移动和网络业务的销售额为32. 37 万亿韩元，营业利润为3. 82 万亿韩元...
理想汽车公布2022年4月交付数据，理想汽车于四月交付4，167辆理想ONE...受到长三角疫情的影响，位于上海和江苏昆山等地区的部分供应商无法供货，有些供应商甚至完全停工、停运，导致现有零部件库存消化后无法继续维持生产，这对理想汽车四月份的生产造成很大影响，导致部分用户的新车交付延期...
云服务业务（不含金融类云服务）收入7.48亿元，同比增长45.1%，保持高增长势头...财报显示，用友网络大型企业云服务业务收入4.72亿元，同比增长29.1%；中型企业云服务业务收入8，855万元，同比增长165.6%；政府与其它公共组织云服务业务收入5，792万元，同比增长103.4%；小微企业SaaS订阅收入8，549万元，同比增长94.8%......
比亚迪发布公告称，2022年一季度实现营收668.25亿元，同比增长63.02%;净利润8.08亿元，同比增长240.59%;经营活动产生的现金流量净额为119.33亿元，同比增长8312.29%...根据比亚迪每月产销数据透露，其3月新车销量为104，878辆，同比增长156.95%...
盲盒品牌泡泡玛特今天在港交所发布公告，2022年第一季度整体收益（未经审核）与 2021 年同期比较录得65%-70%的正增长...在泡泡玛特发布公告之后，该公司港股股价午后拉升涨超12%...
4月25日消息，奇安信（688561.SH）发布2021年年报及2022年一季报。报告显示，2021年奇安信实现营业收入58.1亿元，同比增长39.6%近五年（2017年-2021年）复合增长率达63.1%。2022年一季度奇安信收入6.6亿元，同比增长44.5%，一季度三费占营收比例下降17.27%，净利润亏损同比收窄10.32%。财报显示，2021年奇安信营收规模超58.1亿，比上年同期增长39.6%，三大费用率（研发费用率、销售费用率及管理费用率）同比下降6.49个百分点，人均创收同比效率提升12.7%；毛利率连续4年稳步提升，由2018年度的55.68%提升至60.01%；产品毛利率提升4.78个百
今日凌晨，特斯拉公布2022第一季度财报称，该季度实现营收 188 亿美元，同比增长81%，市场预期179. 2 亿美元；调整后净利润37. 36 亿美元，同比增长255%...来自于汽车业务的总营收为168.61亿美元，同比增长87%...汽车交付方面，一季度新车交付总量为310048辆，同比增长68%...据宁德时代此前发布业绩预告显示，宁德时代预计 2021 年归属于上市公司股东的净利润 140 亿元至 165 亿元，同比增长150.75%至195.52%......
报告显示，Meta第一季度营收为279.08亿美元，同比增长7%，为公司上市以来首次个位数增长，低于市场预期282亿美元；净利润74.7亿美元，同比下降21%，高于分析师平均预期的71亿美元；当季每股收益为2.72美元；广告收入270亿美元，低于预期274.8亿美元...Meta旗下“应用家族”营收272.1亿美元，占公司总营收的97.5%；包括增强和虚拟现实相关软硬件及内容的Meta现实实验室（Reality Labs）第一季度营收为6.95亿美元，亏损29.6亿美元......
据中国新闻网报道，在这场1.7小时的直播中，付费人数接近4万人次，单场直播营收达到111万元...最早出现的类型是虚拟偶像...根据相关公开数据显示，..
当用户通过短视频进入直播间产生了停留、互动、转化的数据指标以后，系统就会认为你的直播间是一个优质的直播间，从而会反向给短视频加权，该条短..
火星上到底有没有水？这一直是人类非常感兴趣的话题。在此之前，美国已经多次在火星上发现了有水的证据，而根据中国祝融号火星车传回的数据，我国..
据贵州习酒官网显示，今日贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司发布了多个2022招聘公告...其中的一项特殊要求引起了网友的关注，在各学历的招聘公..
电动化汹汹而至，老牌传统车企显得格外不适应，不过也都在转型中，近日，北京奔驰旗下全新中大型纯电轿车EQE更多信息曝光。从工信部公布的数据来看..
今日，游戏发行商Microids真是宣布，国产游戏《暗影火炬城》将于2022年第三季度推出PS5、PS4和Switch实体版，这也是首次登陆Switch平台。据了解，..
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2022年5月12日美国东部时间上午9:00，欧洲南方天文台（ESO）和事件地平线望远镜（EHT）项目将举行新闻发布会，介绍EHT的新银河系观测成果，发布会..
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据中国人民银行副行长陈雨露最新披露，我国全面清理整顿金融秩序，其中影子银行乱象得到了有效整治，近5000家P2P网贷机构已经全部停业...陈雨露表..
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