理想汽车2022一季度财报：交付31716辆理想ONE 同比增长152.1%

5月3日消息，理想汽车在港交所发布公告称，于2022年4月交付4167辆理想ONE。自交付以来，理想ONE累计交付量已达159,971辆。 理想汽车联合创始人兼总裁沉亚楠表示，“自3月末以来，由于长三角疫情反弹，全行业的供应链、物流和生产出现了被严重扰乱的情况。理想汽车常州基地位于江苏常州，处于长三角中心地带，而理想汽车的零部件供应商超过80%分布在长三角地区，且其中很大一部分位于上海、江苏昆山。受到长三角疫情的影响，位于上海和江苏昆山等地区的部分供应商无法供货，有些供应商甚至完全停工、停运，导致现有零部件库存消化后无法继?