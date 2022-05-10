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理想汽车2022一季度财报：交付31716辆理想ONE 同比增长152.1%

2022-05-10 17:16 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:今日下午，理想汽车发布2022Q1财报称，该季度实现营收95.6亿元，交付31，716辆理想ONE同比增长152.1%。截至第一季度末，公司现金储备达511.9亿元。

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理想汽车还透露，计划将于第三季度交付第二款车型——智能旗舰SUV理想L9。

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