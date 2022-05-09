变现经验 | 100美元启动成本，全职奶爸将维护网站服务做成收入可观的副业

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PageGuard [1]是一个以低廉的价格和高效的服务速度帮助减轻WordPress网站维护负担。

该平台提供的服务包括定期更新网站的插件、主题等问题，避免网站遭到恶意软件攻击。除了网站维护，该平台还提供更新副本、图像、创建新页面等其它服务。

Jonathan Moore 是PageGuard的创始人，下文中，他分享了自己通过创建PageGuard平台并作为副业赚钱的个人经验[2]，希望对你有所启发。

我的名字是Jonathan Moore，在运营一个小型 WordPress 网站维护业务，名为PageGuard，主要是为WordPress 网站提供每月网络维护。

目前，我们的大多数客户是经营自己业务的企业家伙伴，或者是从事某些副业的群体。我们是一家非常新的企业，截至目前，每月收入收入大概200美元的。

01

创建PageGuard的原因

早在2017年，我就开始了专业网络开发生涯，当时我是一家名为Ruby Shore的公司的网站建设者，主要负责WordPress 网站相关开发工作，同时涉足其他 CMS 工具、构建网站并帮助客户提升业务。

2020年6月，我找到了一个更好的机会，在一家名为Daxko的公司担任高级 WordPress 设计师，并在一个网站设计师团队中承担了更多的领导角色。

在 Daxko 期间，我和妻子在2021年5月生了第一个孩子。由于妻子工资更高，所以我做起了全职爸爸，利用休息时间工作。

有一天，一个朋友向我求助说，他的一位同事遇到了一些网站处理的问题，整个站点完全瘫痪了。几天后，又有另一个人向我提出同样的问题，他们的网站关闭了。

其中一个是一些托管/域问题，另一个被恶意软件感染。在修复了这两个网站后，我深刻感受到，如果他们能在一定程度上保持网站维护，这些问题是可以避免的。在那一刻，PageGuard 的想法开始出现。

直到今天，这两个人都在接受 PageGuard 的维护，帮助他们保持网站的更新和正常运行。

02

100美元启动业务

提出实际服务本身所花费的时间比我最初意识到的要多。我以前创建过两百页的网站，以为网站维护服务应该很简单，但并未副词。

我的想法是，为需要的人提供简单的解决方案，如果他们想要更多服务，我也可以提供更多。而这就需要建立一种投入产出平衡，也就是为任何人创造一种简单、负担得起的服务，，同时又能灵活地处理有更多需求的大客户。

我要经营的业务一个优势就是启动成本相对较小，只需要一个域名，一个LOGO，和投入精力重复性工作。

给公司取名字就花了我不少时间，之后我又找到了一个好的域名。然后，我设计了一个logo，并支付了几美元用来保留版权，这也是几块钱。总而言之，我花了大约100美元买了启动业务所需的东西。

设计网站可能是所有这一切中最简单的部分。我已经有了一些想法和想法，想让它变得超级简单和易于用户理解。现在PageGuard页面其实与发布版本非常接近，只是对文本内容进行了更改。

03

产品推广

我开始在所有的频道上发帖，并给我以前合作过的人发邮件，让他们知道这项新服务。我的主要推广渠道是社交媒体，所以创建了一些社交账号并开始在 Twitter 和 Facebook 上发帖并开始互动。渐渐地我得到了一些关于网站本身和我提供的服务的良好反馈。也有一些反馈非常苛刻，让我重新评估了定价结构。

当我启动该网站时，有三个不同的价格服务套餐。甚至在发布后的几天内，我就更改了定价，原因是一开始还不能体现出PageGuard的价值，原先的定价太高了。因此，前几周工作重心是研究其他公司的产品和服务上。我对我们现在的定价以及我们现在为客户提供的服务感觉好多了。所以最终网站发布时间推迟了。

如果能回到过去，我会事先做更多的研究，而不是草率行事。我非常兴奋地想把它从地面上拿下来，以至于我可能在发射时绊了一下。

04

留住用户的关键

我认为阶梯式套餐是非常有效的。目前，用户可以选择每月支付25美元，这将使网站保持最新并正常运行。或者可以每月支付100美元，这可以可以获得更多的安全工作和一些支持时间。另外，还可以选择按小时支付额外的网站维护工作费用。所以我们为那些在网站上需要帮助的人提供了一个很好的基础。

注:页面经机器翻译

营销工作是我最不擅长的，因此有点混乱。目前，我主要在 Facebook 上投放广告，以建立我的本地 SEO 和品牌知名度并尝试了一个全国性的广告。

从投放经验来看，我明白了最好先在本地建立品牌影响力，然后再向外扩展。我的本地广告已经获得了一定的转化效果，目前还没有投入太多的钱，现在仍在学习如何有效地进行营销。

到目前为止的 Facebook 广告效果

另一个对工作很有帮助的一件事就是与朋友和同事交谈。有人联系我称，他们看了我的 Facebook 帖子，分享后发现了一些需要网站维护的新用户。

05

提供新服务

截至目前，我们仍有几个初始客户，正在努力接触更多潜在客户。现在的主要重点是建立品牌并触达更多人。

我们的核心受众是小型企业、企业家和个体经营者。最终，我们希望进一步拓展业务，对当前这个利基市场也感到满意，尤其是在我们现在所处的互联网时代，任何人都可以在家中创业。

我们最近刚刚推出了一项新服务Rapid Revive，主要针对那些当前网站关闭的用户。我的想法是通过收取固定费用帮助恢复网站正常运行，然后向他们追加销售每月网站维护套餐，以确保他们的网站永远不会再次关闭。尽管这项服务推出不久，但已经获得了不错的流量。

注:流量分析

PageGuard 的长期目标是吸引足够多的客户，这样我们就可以扩大团队并创造出好服务。

我学到的最重要的事情是我需要对批评持开放态度。我曾经在Minds.com上投放过一个小广告，收到了一些严厉的反馈，称我的服务是个很烂的主意。之后，我重新评估了定价并对其进行了调整，使得服务对于客户具有更大的价值。

对于想要创业的小伙伴，我个人认为现在你必须找到一个你热爱的利基市场，然后投入去实现它。激情和努力会带你渡过难关。

[1]https://www.pageguard.net/

[2]https://www.starterstory.com/stories/pageguard

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