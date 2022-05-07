刘畊宏单场直播冠名500万 短视频合作80万起

越来越多专业选手跃入直播场，此时入场，即使是具备表达和控场优势的主持人，要想闯出一番新天地，并不容易...在雷明和团队看来，主播身上首当其冲的标签是“人设”：一方面，在淘宝直播中，母婴领域KOL较少，心理咨询、亲子教育专家雷明直播自带热度和话题度；另一方面，已经入场的母婴达人主播中，更多的是妈妈角色，缺乏男性视角的达人...《淘榜单》发现：母婴、食品成为其直播间最核心的品类，对于新主播来说，零食是一个壁垒不高且客单价较低的品类，3C数码、美妆、家居家纺等其他品类的产品也逐渐出现......