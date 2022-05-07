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刘畊宏单场直播冠名500万 短视频合作80万起

2022-05-07 16:29 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:短短一个月的时间，刘畊宏在抖音涨了5000多万粉丝。他以一段《本草纲目》为背景音乐的健身操让其火遍全网，每天晚上有500万跟着他一起跳操。

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你知道这个让千万网友着魔的男人，他的商业价值有多高吗?据爆料，目前，刘畊宏单场直播冠名分为500万和300万两档;软植入分为200万和100万两档;短视频合作80万起。

其中，500W冠名包括:

  • 2条定制短视频。

  • 单场直播间（90min）。总冠名背景板、标准口播、花式口播、直播间飘屏、内容植入、品牌打榜、品牌公仔周边露出、口令福袋等抽奖权益。

  • 直播图片切片授权5条、直播视频切片授权5条、短视频授权全平台2个月（不含电商）。

  • 话题策划，携尾部达人带tag冲话题榜。

300W冠名包括:

  • 1条定制短视频。

  • 背景板、标准口播、直播间飘屏、内容植入、品牌打榜、品牌公仔周边露出、口令福袋等抽奖权益。

  • 短视频授权、直播切片授权2条全平台2个月（不含电商）。

以上授权增加1个月+50W。

200，100W软植入合作包括:

  • 直播间产品自然露出和使用、含飘屏打榜口令福袋，直播切片授权。

  • 200W额外含助理口播一次，直播混剪短视频2条+短视频及直播切片授权授权。

240W短视频合作包括:

  • 3条短视频软植入，不口播不挂车仅露出使用，分发视频号及快手，视频授权全平台（除电商）一个月。

  • 也可拼场短视频，一支视频最多拼三个品牌产品，内容必须强关联（比如都是做饭的调料可一起使用露出）单品拼场合作80W。

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