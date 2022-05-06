激战2烈焰征途豪华版值得买吗 烈焰征途dlc豪华版有必要买吗

激战2中烈焰征途这个DLC是玩家想长期玩必买的，那么标准版和豪华版的选择就让一些玩家头疼了，豪华版的烈焰征途dlc值得买吗?下面就来为大家详细的介绍一下。

1、烈焰征途DLC的豪华版还是有一定的价值的，因为激战2有个活动是DLC换购权益，可以花费极低的价格比如1块钱就解锁世界动态，这些都是需要在游戏中花费宝石买的。

2、首先烈焰征途的豪华版最值得的地方就是一个二代传奇的武器自选，需要额外多花20块钱拿到，这个拿到后单项武器就毕业了，比如拿到大剑，传奇武器里面全账号共享，而且属性是可以自选的，不过价值100多。

3、此外世界动态每个篇章需要208个宝石，一共是24个篇章，花费大概5000宝石，通过宝石返利活动换算价值也就几十块，100块钱充值宝石大概是7500左右。

4、多了战爪和飞鱼的皮肤，感觉都不是特别好看，此外还有一个80的直升券等小物品。

5、所以烈焰征途DLC豪华版算是稍微值得购买的物品，如果对于不缺钱的玩家来说，300自然无所谓了，如果觉得300算是非常多钱的话，建议直接购买标准版就好了，剩下的传奇武器什么的都可以自己做，再不然也可以通过其他活动获取。

6、土豪玩家就完全不用考虑了，直接买豪华版就好了，一来是方便，全世界动态都可以解锁，上来还多一把二代传奇武器，还有直升券，虽然皮肤不是特别好看，但是比原皮肤自然是好了一个等级，这个游戏满级才刚刚开始，不像其他游戏一样，激战2前期练级还是很枯燥的，因为没有任何剧情教程指引，都是跑图做爱心任务，打副本也别想，基本没人去打，就算是其他游戏例如魔兽、ff14这样的游戏超级喜欢练级的玩家，也推荐在激战2中直升80，因为激战2前期练级不是开服的时候，开服大家一起跑爱心做世界动态不会无聊，但是你一个人做爱心任务就很枯燥，这些爱心任务也没有值得关注的剧情，所以多个直升券也不错。

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