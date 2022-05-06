一张图看懂 | 谷歌、苹果等美国五大科技巨头在全球如何疯狂吸金？

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:2021年，美国的五大科技巨头——苹果、亚马逊、谷歌（Alphabet）、Meta 和微软——创造了1.4万亿美元的总收入。

这些收入的来源是什么?下面，我们将深入探讨这些大型科技巨头产生收入的主要方式，并看看它们近年来的收入增长了多少。

大型科技公司产生收入的主要方式有两种:

他们要么卖给用户一个产品或将用户作为产品卖给广告商。

苹果、微软和亚马逊属于第一类——与大多数传统企业一样，这些公司向客户提供实体（或数字）产品以换取金钱。苹果一半以上的收入来自 iPhone 的销售，Azure 云服务占微软总收入的近三分之一，亚马逊的在线商店占公司收入的 近50% 。

另一方面，Meta 和 Alphabet 则有些不同。这两家科技巨头并没有出售实际产品，而是通过出售观众的“关注度”来赚取大部分利润。Meta近98%的收入来自 Facebook 广告，谷歌81%的收入来自各种谷歌产品的广告。

然而，尽管它们产生销售的方式各不相同，但这些公司都有一个共同点:近年来收入飙升。

疫情加速了增长

在失业率上升和疫情引发的混乱中，美国五大科技巨头的收入仍然实现了显着增长。

2019年（疫情爆发前），大型科技公司的总收入增长了12%。而随着2020年全球疫情的爆发和随之而来的各种经济挑战中，大型科技公司的总收入仍增长了19%。

在2021财年，大型科技公司的总收入同比增长27% 。

公司 收入（2020财年） 收入（2021财年） 增长（同比） 苹果 2745亿美元 3658亿美元 33% 亚马逊 3861亿美元 4698亿美元 22% Alphabet 1825亿美元 2576亿美元 41% 微软 1431亿美元 1681亿美元 17% Meta 860亿美元 1179亿美元 37% 总计 1.1万亿美元 1.4万亿美元 27%

这些公司如何在经济动荡和全球混乱中继续蓬勃发展?主要是因为 COVID-19引发的社会变化最终推动了对大型科技产品和服务的需求。

例如，封锁限制迫使人们在网上购物，导致电子商务销售升级。随着办公室关闭和公司转向完全远程工作空间，对笔记本电脑和基于云的服务的需求也在增长。

增长会持续下去吗?

如今，大多数国家/地区都放松了对 COVID-19的限制，世界已慢慢恢复正常。

但这并不意味着大型科技公司的增长将停止。事实上，疫情行导致我们工作和购物习惯的变化可能会持续存在，这意味着对大型科技产品的需求增加可能会持续下去。

一项全球调查显示，三分之二的员工表示，他们的公司可能会将远程工作作为永久性选择。预计未来几年全球电子商务销售额将稳步增长，到2025年将达到7万亿美元。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。

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