Canalys 报告：全球云服务支出在 2022 年第一季度攀升至 559 亿美元

站长之家（ChinaZ.com）5月5日 消息:日前，科技市场独立分析机构Canalys发布报告称，2022年第一季度，全球云基础设施服务支出同比增长了34%，达到559亿美元，企业纷纷将数字化作为发展的首要战略来应对市场的挑战。

据 Canalys 最新数据统计，云服务总体支出较上一季度增加了20亿美元，较2021年第一季度增加了140亿美元。三大云服务厂商 AWS、Microsoft 和 Google 受益于云计算采用率的增加和使用规模的扩张，其总支出占全球用户支出的62%，同比增长了42%。

2022年第一季度，亚马逊网络服务（AWS）斩获云服务提供商冠军，占总支出的33%，同比增长37%。亚马逊继续扩大全球影响力，在美国16个城市推出本地区域服务，并宣布未来计划在26个国家的32个城市推出此项服务。

本季度位居第二的云服务提供商是 Microsoft Azure，同比增长46%，市场占比21%。这一增长得益于大体量、长期云服务合同的激增。与去年第一季度相比， Microsoft Azure 超过1亿美元的订单数量翻倍。Microsoft 于上月公布了一个全新的云服务合作伙伴计划以促进 Azure 业务，该计划将于10月正式启动。

前三名中增长最快的是 Google Cloud，同比增长54%，市场占比8%。旗下产品Google Cloud Platform（GCP）对数字主权、数据分析、人工智能和网络安全等领域的长期关注，形成了它关键的差异化优势。为此，Google 将收购 Mandiant 以推动云网络安全的实践，该收购计划将于今年下半年完成。

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