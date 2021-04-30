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苹果SIM卡针卖26元 网友：回形针不香吗？

2022-04-29 17:16 · 稿源：站长之家

日前苹果公司正式面向美国用户推出了 iPhone 自助维修计划，并将在今年晚些时候扩展到其他国家。目前苹果自助维修服务商店已上架了iPhone SIM取卡针，售价 4 美元，约 26 元人民币。

用户在自助维修商店通过购买手机配件及租赁维修工具即可在家中完成对手机的维修工作。目前该计划仅支持 iPhone 12、iPhone 13 系列及第三代 iPhone SE，后续将拓展至搭载 Apple Silicon 的 Mac 设备。

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