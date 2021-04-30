苹果SIM卡针卖26元 网友：回形针不香吗？

日前苹果公司正式面向美国用户推出了 iPhone 自助维修计划，并将在今年晚些时候扩展到其他国家。目前苹果自助维修服务商店已上架了iPhone SIM取卡针，售价 4 美元，约 26 元人民币。
用户在自助维修商店通过购买手机配件及租赁维修工具即可在家中完成对手机的维修工作。目前该计划仅支持 iPhone 12、iPhone 13 系列及第三代 iPhone SE，后续将拓展至搭载 Apple Silicon 的 Mac 设备。
（举报）
日前苹果公司正式面向美国用户推出了 iPhone 自助维修计划，并将在今年晚些时候扩展到其他国家。目前苹果自助维修服务商店已上架了iPhone SIM取卡针，售价 4 美元，约 26 元人民币。
用户在自助维修商店通过购买手机配件及租赁维修工具即可在家中完成对手机的维修工作。目前该计划仅支持 iPhone 12、iPhone 13 系列及第三代 iPhone SE，后续将拓展至搭载 Apple Silicon 的 Mac 设备。
（举报）
腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
苹果正式上线自主/自助维修服务，针对 iPhone 12、iPhone 13、iPhone SE3 系列用户...有趣的是，在苹果自助维修商店里，苹果上架了iPhone SIM取卡针，售价 4 美元，折合人民币约26. 52 元...
此前有网友恶搞，自己P图苹果取卡针一个卖60元，其宣传标语为贵的 刚刚好”，让不少网友信以为真，其实苹果从未单独出售过iPhone取卡针...有意思的是，iPhone取卡针这次真的上架了，不过是在自助维修商店，售价4美元（约合26元人民币）...该服务已率先在美国开启，支持的设备为iPhone 12全系、iPhone 13全系以及iPhone SE 3，年底前会扩展支持M1处理器Mac产品以及走向欧洲市场...你觉得一个取卡针卖4美元贵吗？评论区见......
作为国内曾经的新能源销量大王”，北汽蓝谷目前仍处在亏损泥沼中无法自拔”，即便是极狐已经交付，也难以带动。4月27日，北汽蓝谷发布财报显示，今年一季度营收17.31亿元，同比增长108.42%；净利润为-9.57亿元，同比下降12.08%；虽然严重亏损，但是北汽蓝谷的销量依然低迷，一季度其累计销量为9120辆，同比增长189.62%，而3月销量为5735辆，同比增长438.5%。一季度累计销量未破万，但是能够亏损超9亿元，实在令人匪夷所思。对此，有网友调侃道，平均卖一辆车亏损10.5万元？事实上，作为国产曾经销量的第一的新能源汽车品牌，北汽新能源在2
疫情期间，很多孩子只能在家里上网课，最近一名2岁半萌娃蹭姐姐网课学英语，结果比姐姐学得还要好，那发音简直太标准了，不少网友感叹孩子很有天赋...常女士介绍，宝宝因疫情不能出去玩，每天看着12岁姐姐上网课主动跟着学，目前已经跟着上了20多天网课，会说一些简单的英语了...当时宝宝想出去玩，怕影响别人，就在露台上玩了一会，没想到宝宝竟然突然来了几句英语...
在抖音开启了“妹说就是零卡”视频系列，创造了热门话题；在B站刮起了一阵“妹 说 就 是 零 卡 ”的鬼畜风，“左 旋 艺 术”也成了新的减肥代名词...而这位“吴彦祖”却进行反向健身教学，倒成了全网减肥的一股清流...以鬼畜风格兴盛的B站，加上“妹说就是零卡”、“左旋艺术”、“这不得瘦死了”具有传播效应的搞笑口头禅，零卡哥更是成为B站up主们制作鬼畜视频的素材...虽然B站视频的爆火看起来像是偶然，因为零卡哥的视频最早是通过别人搬运后才在B站大展拳脚......
每年的清明节都是祭扫的高峰时期...一些网友无法理解，认为代客扫墓、云祭祀有违传统，完全丧失了扫墓的意义；也有网友表示，目前疫情形势严峻，总不能一刀切不许祭扫，只能暂时以这种方式寄托哀思...河南洛阳凤凰山生态纪念园代客祭扫相关工作人员表示，代客祭扫的价格一般在98元至398元不等...选择代客祭扫的客户中，年轻人最多，他们更容易接受这种新兴祭扫方式；老人还是觉得代扫没有诚意，如果不是家里人去祭扫，心里会不舒服”...近期，陕西、浙江、广东、河南等多个省纷纷发布了清明祭扫有关的通知...
4月24日，18岁的谷爱凌在社交媒体上晒出了一组骑马照片、视频，明晃晃”的6块腹肌立刻引爆网络...这一次，谷爱凌向外界展示了她的又一次生活体验，去玩骑马项目的游戏，玩得相当开心，笑得非常灿烂...视频中，谷爱凌戴着墨镜，身穿黑色健身背心和白色T恤骑着马，6块腹肌和马甲线十分明显，网友纷纷评论我的朋友好帅...在日前举办的中国冰雪之夜活动中，谷爱凌不仅表演了一手钢琴绝活，还在在演讲《自信的青春》中说鼓励大家：自信是可以学习掌握的技能，正是自信带她走向新的人生...
苹果的随身设备AirTag引来了一系列的麻烦，国外不少女性因为它被跟踪，甚至是被骚扰，而且案例是越来越多，这属实说不过去。美国警方记录显示，现在美国各地都有使用苹果AirTag跟踪女性的情况发生。很多报告显示，不少跟踪、骚扰甚至于虐待事件都涉及苹果公司推出的追踪器 AirTag。多名报警的女性表示，她们害怕因此遭受身体上的暴力伤害。一名女子报了警，因为她有禁止某位男士打电话骚扰她的保护令。她收到AirTag跟踪的通知，也可以听到自己车里不断发出鸣响，但找不到它。AirTag一直都有一个通知功能，如果iPhone手机用户附近出现AirTa
1. 侮辱谩骂:发布攻击、诅咒类言论，使用脏话贬损他人...3. 造谣诽谤:对未经证实的网络事件发布主观揣度的负面信息;故意捏造虚假事实，侵犯他人名誉...6. 冒犯骚扰:在特殊场景下，虽未使用侮辱攻击性词汇，但发布阴阳怪气、恶意调侃等内容，对他人造成冒犯与骚扰...4月14日，微博“一键防护”功能面向全站用户全量开放，微博用户在遭受言论攻击时可主动开启，在测试阶段已有6万余名网友体验相关功能，有效降低了遭受言论攻击的风险......
苹果称不送充电器已节省55万吨矿石”的消息登上多平台热搜，苹果在环保成绩单中强调，不再随附充电器，这个改变确实挺大胆的...至于苹果取消充电头的真正原因，外界无从得知，不过有一个事是可以确定的，那就是取消赠送的充电头对苹果的业务而言是大好事，通过从包装盒中去掉充电器和EarPods，苹果迄今为止总共节省了65亿美元，但苹果取消附送配件时，并没有降低手机的价格...苹果每卖出一部iPhone就可以节省35美元，只不过降低的成本并没有带给消费者，而是苹果自己的收益......
4月30日下午，久未发声的李子柒在微博发布声明，斥300余账号恶意侵权，称李子柒”及其派生权益受法律保护，任何组织或者个人不得非法侵犯...确实让..
今天，中国国家铁路集团有限公司公布了2021年度和2022年第一季度财务决算信息。从决算信息来看，目前我国高铁的运营总里程已经超过了4万公里，这意..
三星的一则广告引发争议，内容为一名女子在凌晨2点起床，独自一人在城市街道上跑步...三星对此致歉表示，对围绕女性安全的持续讨论无动于衷”从来..
上一期，虎符研究院讲到ERC20基础信息，目前全球Token（代币）总数超过5000种，绝大部分是ERC20的代币，据估计，至少占比超过95%，由此可见，ERC2..
2022年4月30日，素有“芙蓉城”美誉之称的成都首家Aqara Home城市体验中心迎来盛大开业，这是继去年全球首家Aqara Home城市体验中心空降广州太古仓..
报告显示，公司规模与盈利均延续双高增长，实现营收5.63亿元，同比增长36.22%;还原本期确认的股权激励费用和同期联营企业Mesa的持有期和处置收益后..
在爱聊APP，赵楠开玩笑的说:“明明是同城的甜美恋爱，却让咱俩谈成了异地恋”，一句话让媛媛乐得前仰后合，然而瞬间之后两个人都感到了鼻子酸酸的..
今年，蒙娜丽莎在自然纹理设计上再突破，在原有罗马超石代稀有大理石纹理的基础上，加入六款新的奢石款式，以1600×3200mm超大规格，突破单片产品..
2022年4月28日晚8点，备受瞩目的《仙籁B2直播发布会》在“HiFi李老师”抖音直播间，在众多音乐爱好者的火热激情中拉开了序幕...庄总直播现场向大家..
作为主要从事休闲卤制食品开发、生产及销售的头部企业，绝味鸭脖一直怀揣着“打造一流特色美食平台，以特色美食丰富美好生活”的美好愿景...借由这..
报告显示，00后群体中近7成用户选择租房，与“85后”及“90后”不同，00后更加注重享受生活...房源上线后，58同城、安居客还将利用站内资源优势，..
BESPOKE缤色铂格吸尘器，强大性能扫除一切烦恼...三星BESPOKE缤色铂格吸尘器的出场，可以扫除换季的各种清洁烦恼，带来洁净清新的五一假期...BESP..
茶文化博大精深，MK将持续发布茶文化专题栏目，进行专业茶文化科普，欢迎关注、分享!...如果使用薄膜纸包裹茶叶，则需要对茶叶再次进行罐装密封....
利亚德集团旗下虚拟动点与华锐娱乐旗下北京华锐光年文化发展有限公司在北京曼联梦剧场举行战略合作签约仪式...此次是华锐光年与虚拟动点的二度“牵..
随着《王者荣耀》年度游戏社交节日“五五朋友节”拉开序幕，4月28日，快手“五五朋友节”活动正式开启...为了更好地搭建连接所有玩家的桥梁，让每..
近日，杭州宣布从4月28日起正式启动常态化核酸检测工作。30日开始，市民进入公共场所须查验是否已经做过核酸检测。那么哪里可以进行核酸检测？又该..
苏宁易购对外发布2021年财报，数据显示，2021年苏宁营收1389.04亿元，同比下滑44.94%;归属于上市公司股东的净利润亏损432.65亿元，同比下滑912.11..
由于写母婴类目的原因，系统给我推了不少信息流，在这些信息流中，我发现一些冷门且有趣的小项目，只需要做简单的搬运就能搞定内容，其次平台的流..
早些时候，苹果通知开发人员，称所有30天没有更新的App将从App Store中下架，这一举措引起了不少开发者的反对。开发者指出，他们的App在不进行高频..
4月30日消息,苏宁易购对外发布公告称，因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存..