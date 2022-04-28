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抖音电商修订店铺关联主体违规行为管理规则

2022-04-28 16:17 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月28日 消息:4 月 28 日，抖音发布关于《店铺关联主体违规行为管理规则》修订的公示通知（2022.4.28），修订后的规则将于 2022 年 5 月 5 日生效。

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据了解，本次规则的核心变化是在违规处理处增加前缀描述：关联店铺存在较大经营风险的场景；另外，在限制广告投放增加括号内详细描述：限制该店铺及其关联账户在关联平台（包括但不限于DOU+、巨量千川等）的商业化流量推广。

具体规则如下：

如与店铺存在上述关联形式情形的店铺或创作者账号发生严重违规或存在较大经营风险，平台有权视具体情况对店铺进行如下处理，包括但不限于：

1、限制其入驻平台（如尚未入驻或已在入驻环节）

2、扣除保证金、冻结其在平台的一切款项、全店商品封禁、限制发布商品、限制广告投放（限制该店铺及其关联账户在关联平台（包括但不限于DOU+、巨量千川等）的商业化流量推广）等。

3、提高关联店铺基础保证金标准、延长结算周期。

4、直接扣划各关联店铺资金用于消费者赔付金及违规店铺应承担的其他款项或费用。

5、 限制参与平台活动、取消精选联盟平台的准入资格。

6、平台认为违规情节非常严重或造成重大影响的，有权根据实际情形，对关联店铺予以清退。

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