阴阳师4月27日更新维护公告 4.27汇灵成光再寻归途特别召唤活动开启

阴阳师在4月27日开启了更新维护，此次的更新活动还是挺多的，下面就来为大家分享一下阴阳师4月27日更新维护公告。

亲爱的阴阳师大人:

为了给大家带来更好的游戏体验，服务器将于4月27日（周三）早上7:30-9:00进行停服维护，如未能按时完成，则开服时间将会顺延。具体更新详情请留意稍后更新公告，或维护结束后至游戏登录界面查看。

维护期间将暂时无法进入服务器进行游戏，给各位带来的不便，敬请谅解，非常感谢大家的支持和理解!（鞠躬）

下次公告更新时间为5月4日（周三），下次维护时间为5月5日(周四)，请大人悉知。

重要更新

1.守护的契约·大熊猫公益活动

※「守护的契约」爱心公益计划迈入第五年，寮办将守护的范畴持续扩展，与大人们一同关爱保护动物与其家园生态，携手「中国大熊猫保护研究中心」开启「大熊猫守护计划」，协力大熊猫繁育、科研、栖息地保护等公益项目开展，还可以用终身认养一只大熊猫的公益方式，联结现世与平安世界的羁绊，与千千万万阴阳师大人们一起守护大熊猫健康、活力成长!

活动时间:4月27日维护后-5月10日23:59

大熊猫公益卡片·爱心接力分享

活动时间:4月27日维护后-5月3日23:59

※活动期间，每日将发行五张大熊猫公益卡片。阴阳师大人参与活动，即可轻松收集大熊猫公益卡片图鉴。大人们可以互相分享，在加快卡片收集进度的同时，还可获得「爱心值」参与全服排名。

※大人也可在活动界面中购买礼包直接激活卡片图鉴。其中，购买「公益锦盒礼」，将激活当日所有卡片的图鉴，活动期间首次购买还将获得限定小动物·大熊猫。（礼包售价1元）

※完成活动任务，还可获得限定插画、空间徽章和小动物配饰等奖励。

大熊猫公益卡片·数字收藏品公益认购

网站开启时间:4月27日维护后

公益认购时间:5月5日维护后-5月10日23:59

※大人可在活动界面前往「阴阳师数字藏品馆」大熊猫公益活动专属页面，认购大熊猫卡片数字收藏品，还可获取限定空间徽章奖励!

※每一份大熊猫卡片数字收藏品都对应了日历上独一无二的一天，阴阳师大人的认购将助力当天大熊猫公益活动的开展!同时，大人的藏品与支持公益的善举将在「阴阳师数字藏品馆」中永久收藏和记录。

※活动结束后，大人购买大熊猫卡片礼包和数字收藏品贡献的爱心将全额用于大熊猫公益活动的开展，感谢阴阳师大人对守护的契约一如既往的支持。

大熊猫公益特别直播放送

※守护契约，现世连结。小纸人千里迢迢带来了大熊猫特别直播放送~大人们可在节目时间点击小电视前往收看。

※由于疫情防控安排，具体播出时间与节目内容请各位阴阳师大人留意游戏内邮件。

2.「汇灵成光，再寻归途」特别召唤活动开启!

※活动时间:4月27日维护后-5月3日23:59

※SP/SSR式神出现概率提升

召唤期内使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤时，SP/SSR式神出现概率提升至原来的2.5倍!每位阴阳师大人享受2次SP/SSR概率UP的机会。

※SR阶式神灵海蝶将于2022年4月27日维护后加入卡池和百鬼夜行。

※祈梦商店限时开启!

召唤活动期间，每使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤10次，将额外获得1枚「祈梦印章」。

消耗「祈梦印章」可在祈梦商店中兑换包含全新SR阶式神灵海蝶、待宵姑获鸟·青竹、纸舞·京紫、海忍·山吹、御行达摩与限时返场插画等丰厚奖励。

祈梦商店将在召唤活动结束后继续开放一周以便阴阳师大人兑换心仪的道具，详细情报还请大人前往活动内查看。

3.「庭院大扫除」活动开启!

※参与条件:等级≥15级

※活动时间:4月27日维护后-5月8日23:59

※活动期间，每次完成花合战今日任务均有概率掉落「扫帚」、「簸箕」、「抹布」、「木桶」、「纸帽」五类大扫除道具。

※五类大扫除道具每日需求的数量随机，集齐对应数量活动道具，即可提交兑换奖励，获取扫除积分。

※扫除积分达到一定数量时，还可兑换插画「庭院大扫除」以及一反木绵皮肤「攀枝钿」等奖励!

※大扫除道具跨日将回收，请各位阴阳师大人及时提交!

体验服转正式服调整:

※上调了完成花合战今日任务后获得扫除道具的概率。

※每日额外10点扫除积分的获取条件从集齐五类扫除道具变更为集齐任意三类扫除道具。

4.「幻弈之局」活动开启

※活动时间:4月27日维护后-5月10日23:59

※参与方式

等级≥15级的阴阳师大人可以通过庭院地藏像、小纸人以及町中武馆入口参与活动。

※队伍组建

阴阳师大人需要使用「幻弈符咒」在「幻弈召唤」卡池中召唤活动限定使用的特殊式神与御魂来组建自己的队伍。

本次活动卡池中将只会出现开服至1周年庆时的所有式神（包含SSR、SR、R与N阶），即可能出现的最新式神为SSR阶式神玉藻前、SSR阶式神雪童子、SR阶式神百目鬼。

活动期间首次进入「幻弈召唤」界面时，将为每位阴阳师大人发放100张幻弈符咒。

活动结束后，未使用的「幻弈符咒」与活动限定使用的式神与御魂将会回收。

※匹配与积分

匹配开放时间:活动期间每日10:00-23:00

阴阳师大人在拥有至少5位式神后可以进行匹配战斗，胜利获得积分，失败则扣除积分。

低于2400分时，在匹配开放期间大人可以不限场次战斗;分数达到2400分后，每日失败场次大于等于10次时将无法继续匹配，还请大人匹配前做好充分的准备。

活动结束后，将根据大人们的最终积分排名以邮件的形式发放全服与本服的排名奖励。

※战场规则

活动期间，每周会有1个额外的全局规则，对战斗中所有式神与阴阳师生效。

第二周规则变化后，阴阳师大人再次进入幻弈召唤界面可以领取30张「幻弈符咒」。

※幻弈之礼

每日完成「幻弈之礼」任务可获得随机六星御魂、「幻弈符咒」、「幻弈手札」等奖励。累计获得「幻弈手札」达到指定数量，可解锁对应的「幻弈礼券」奖励。

购买「斗弈礼券」后，可额外解锁「斗弈礼券」奖励，包含御行达摩（碎片）、大量「幻弈符咒」等奖励。有需要的大人可以额外购买「精品礼盒」解锁特典奖励，获得更多「幻弈符咒」与御行达摩(碎片)等奖励。

活动结束后，未领取的奖励（不含活动限定使用的道具）将通过邮件形式补发给阴阳师大人。

体验服转正式服调整:

※保底增加:幻弈召唤20次内必定出现四星式神。

※匹配规则调整:2400以下不限场次;积分≥2400分时每日失败累计10次时将无法继续匹配。

※平衡性调整:调整了部分式神属性，调整了每周规则，新规则如下:

第一周:鬼火不足时，将消耗施放技能目标生命上限的30%来进行补充，该效果每个目标最多触发1次。

第二周:全队效果抵抗提升50%，敌方目标行动6次后提升己方全体80%行动条。

第二周规则变化后，大人再次进入幻弈召唤界面可以领取30张「幻弈符咒」。

详细活动规则还请大人在游戏内查看。

5.现世逢魔寮勋章收益UP

※活动时间:4月27日0:00-5月3日23:59

※活动期间，逢魔之时玩法中「现世逢魔」四次后获得的阴阳寮勋章收益翻倍，快集结寮成员一起参与吧!

6.平安祈福庙

※活动时间:5月4日0:00-5月10日23:59

※可在祈福庙中购买需要的商品，每件商品每天只能购买一次，售卖商品每天刷新一次。

7.自定义斗技房间——斗町功能玩法上线

※斗町为阴阳师大人自主创建，以斗技为基础的拓展玩法，等级≥12级的阴阳师大人可以通过斗技界面或组队功能参与。

※阴阳师大人可以创建基于不同比赛规则的房间，包括普通斗技和禁选斗技的常规比赛规则，以及无限鬼火、御魂属性无效、禁选SSR/SP式神等娱乐玩法规则。

※阴阳师大人可以作为对决阴阳师参与比赛，也可以观战其他阴阳师大人之间的比赛。

※斗町相关玩法目前处于试运行阶段，欢迎大人们体验反馈，寮办将持续进行优化迭代。

8.京都望月-现开挑战赛开启!

※本次京都望月采取榜单海选模式，各位阴阳师大人可以通过游戏内玩法或赛事官网进行报名，并参与游戏内「幻弈之局」活动玩法进行海选，最终脱颖而出的世界排名前16的大人将晋级望月赛（若弃赛或未报名则递补晋级），晋级望月赛的大人将获得赛事限定动态头像框，通过激烈角逐赢取游戏道具和现金奖励，总奖金高达40，000元，诚邀各位阴阳师大人参与!

※报名时间:4月27日—5月10日

※报名入口:前往庭院右侧挂墙小纸人或「幻弈之局」活动赛事报名按钮，参与赛事报名。

※本次赛事开放所有已满18周岁的成年玩家报名，未成年玩家报名将视为无效报名（抢先体验服和安卓体验服玩家不参与此次赛事）。

京都望月-现开挑战赛 主播邀请赛线上直播开启!

※明星人气主播从零挑战「幻弈之局」，神秘策划化身小纸人参战。铁鼠转盘转出好运连连，嘉宾解锁神秘召唤成就更有手办周边好礼掉落，让我们一起期待各位参赛嘉宾的精彩表现~

※直播时间:4月30日-5月1日17:00-22:00

※直播入口:游戏界面左侧小电视，灯笼直播入口。

9.皮肤屋上新!

※晴光雨霁，彩虹映空

※日和坊典藏皮肤·晴雨伴虹上架皮肤商店，欢迎各位阴阳师大人前往购买

※4月27日维护后-5月5日维护前，首周特惠折扣售价88魂玉

5月5日维护后，皮肤恢复原价108魂玉

※皮肤设计概念:

阴霾天空，厚厚的云层上会是什么呢?

少女的衣袖展开气象轮转，系着铃铛的木牌摇曳作响。

雨雪只是四季的过客，祈晴的少女抬头，

阳光穿过阴霾，绚烂的虹光正自云端坠落。

※皮肤包含以下内容:

全新的动作和技能特效

专属头像框--「晴雨伴虹」

专属语音和音效

专属传记

10.新礼包情报!

※再寻归途补给壹

售价:88魂玉

购买后获得:神秘的符咒×10，四星奉为达摩×1，金币×50000

限购时间:4月27日维护后-5月3日23:59限购2次

※再寻归途补给贰

售价:328魂玉

购买后获得:神秘的符咒×25，御行达摩×1，金币×500000

限购时间:4月27日维护后-5月3日23:59限购2次

※焕然一新限时礼

售价:30魂玉

购买后获得:「焕然一新」头像框×1，神秘的符咒×3，金币×50000

限购时间:4月27日维护后-5月4日23:59限购1次

※超惠育成礼

售价:60魂玉

购买后获得:五星奉为达摩×1，四星奉为达摩×2，奉为达摩×3，金币×50000

限购时间:4月27日维护后-5月4日23:59限购2次

※特惠金币礼

售价:30魂玉

购买后获得:金币×680000，奉为达摩×1，经验手札·中×1

限购时间:4月27日维护后-5月4日23:59限购10次

※日常加成补给

售价:18魂玉

购买后获得:体力×60，樱饼×30，100%经验加成1小时，100%金币加成1小时，御魂&觉醒掉落加成1小时

限购时间:4月27日维护后-5月4日23:59每日限购1次

※日常特种补给

售价:30魂玉

购买后获得:御行达摩（碎片）×5，体力×300，金币×50000

限购时间:4月27日维护后-5月4日23:59每日限购1次

※皋月运势礼包

售价:30魂玉

直接获得:头像框「海之味」，樱饼月卡，插画券×1

如果已经拥有头像框「海之味」，会转换为动态头像框「海之味·相伴」;如果已经拥有动态头像框「海之味·相伴」，会转换为动态头像框「海之味·相依」!

樱饼月卡:每天首次喂食小纸人不消耗樱饼，并且可以额外喂食1次，持续31天

插画券:每张插画券可在插画商店免费兑换一张插画（购买时优先消耗插画券）

每日获得:勾玉×20，体力×20，每日经验和金币+15%

限定福利:若阴阳师大人已经拥有「海之味·相依」头像框，则可以免费领取皋月运势礼包!重复获得的「海之味·相依」头像框将转化为50勾玉。

限购时间:5月1日0:00-5月31日23:59

11.立夏在即，周边屋夏装第二弹上新啦~

※周边屋夏季服装第二弹今日火热开售，新品T恤满减福利同步上线!

※SP阶式神潮酷登场:夜溟彼岸花酷飒降临，冥界妖姬盛绽现世;鬼王酒吞童子高度还原，万鬼之王霸气难掩。大人快来选购新装，一起做这个夏天最酷的崽!

体验优化

1.寮祈愿功能优化，阴阳师大人进入阴阳寮-祈愿标签页后，取消每日祈愿红点提醒提示。

2.达摩武场功能优化

※在试练达摩中，新增了「技能设置」功能。

※试练达摩的技能种类包含伤害提升、伤害减免和特殊技能，大人们可以根据试练需要进行设置。

3.式神录加入搜索式神功能，现在阴阳师大人可以在式神录界面通过搜索按钮选择指定的式神了。

4.优化了业原火、日轮之陨、永生之海等副本「挑战失败」界面，新增了「再次挑战」的选项。

问题修正

1.修复了晴明「言灵·缚」束缚结界受到的伤害结算异常的问题。

2.修复了源博雅被动「秘术·豹袭」会触发小松丸「胆怯」躲避的问题。

3.修复了SSR阶式神一目连「风符·护」造成伤害类型被判定为单体伤害的问题。

4.修复了SP阶式神待宵姑获鸟和SP阶式神麓铭大岳丸的召唤动画分享资源异常的问题。

5.修复了进入战斗回放界面时出现卡顿、重连的问题。

平安京施工计划

1.新增SSR阶式神两面佛召唤动画。

2.优化了SSR阶式神大天狗典藏皮肤「星坠之风」的发型表现。

3.迭代了SSR阶式神荒「海晏空明」皮肤的待机动作，从站立调整为悬空。

4.进一步优化并提升了庭院皮肤「雪月华庭」场景的精细度。

（举报）