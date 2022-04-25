17款移动App存在隐私不合规行为；网信办开展网络暴力专项治理行动；快狗打车赴港上市

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网信办开展网络暴力专项治理行动

快狗打车赴港上市

17款移动App存在隐私不合规行为

据央视新闻报道，国家计算机病毒应急处理中心近期通过互联网监测发现 17 款移动App存在隐私不合规行为，违反网络安全法、个人信息保护法等相关规定，涉嫌超范围采集个人隐私信息。

1、未向用户明示申请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合规。涉及 16 款App如下：

《优顾炒股》（版本6.6.73， 360 手机助手）、《牛股王股票》（版本6.2.7， 360 手机助手）、《广发易淘金》（版本10.1.0.0，百度手机助手）、《西部证券》（版本4.0.3，华为应用市场）、《e海通财》（版本8.75，乐商店）、《国联证券尊宝》（版本6.01.031，乐商店）、《大智慧》（版本9.47，豌豆荚）、《中国银河证券》（版本6.0.5，豌豆荚）、《阿牛智投》（版本6.2.7，豌豆荚）、《万和手机证券软件》（版本9.00.26，豌豆荚）、《汇通启富》（版本6.6.4.0，豌豆荚）、《新时代证券》（版本6.0.1.0，小米应用商店）、《中邮证券》（版本7.1.2.0，小米应用商店）、《中山证券》（版本6.3.3，小米应用商店）、《东亚前海悦涨》（版本4.2.0，小米应用商店）、《国元智富》（版本8.89，小米应用商店）。

2、App在征得用户同意前就开始收集个人信息，涉嫌隐私不合规。涉及 1 款App如下：

《财通证券》（版本9.9.3，豌豆荚）。

3、未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能，或注销用户账号设置不合理条件，涉嫌隐私不合规。涉及 9 款App如下：

《广发易淘金》（版本10.1.0.0，百度手机助手）、《西部证券》（版本4.0.3，华为应用市场）、《e海通财》（版本8.75，乐商店）、《国联证券尊宝》（版本6.01.031，乐商店）、《万和手机证券软件》（版本9.00.26，豌豆荚）、《汇通启富》（版本6.6.4.0，豌豆荚）、《新时代证券》（版本6.0.1.0，小米应用商店）、《中邮证券》（版本7.1.2.0，小米应用商店）、《东亚前海悦涨》（版本4.2.0，小米应用商店）。

4、未建立、公布个人信息安全投诉、举报渠道，或超过承诺处理回复时限，涉嫌隐私不合规。涉及 1 款App如下：

《中邮证券》（版本7.1.2.0，小米应用商店）。

针对上述情况，国家计算机病毒应急处理中心提醒广大手机用户首先谨慎下载使用以上违法、违规移动App，同时要注意认真阅读其用户协议和隐私政策说明，不随意开放和同意不必要的隐私权限，不随意输入个人隐私信息，定期维护和清理相关数据，避免个人隐私信息被泄露。

网信办开展网络暴力专项治理行动

据“网信中国”微信公众号消息，为有效防范和解决网络暴力问题，切实保障广大网民合法权益，近日，中央网信办就加强网络暴力治理进行专门部署，要求网站平台认真抓好集中整治，建立健全长效机制，确保治理工作取得扎实成效。

中央网信办有关负责人表示，这次“清朗·网络暴力专项治理行动”主要聚焦网络暴力易发多发、社会影响力大的18家网站平台，包括新浪微博、抖音、百度贴吧、知乎等，通过建立完善监测识别、实时保护、干预处置、溯源追责、宣传曝光等措施，进行全链条治理。

一是建立健全识别预警机制，进一步细化网络暴力信息分类标准，强化行为识别和舆情发现，及时预警网络暴力苗头性、倾向性问题。

二是建立健全网络暴力当事人实时保护机制，调整私信功能规则，及时过滤“网暴”内容，强化“一键防护”等应急保护措施，建立快速取证和举报通道，加大弹窗提醒警示力度，加强重点群体救助保护。

三是严防网络暴力信息传播扩散，以社交、直播、短视频、搜索引擎、新闻资讯和榜单、话题、群组、推荐、弹窗等环节为重点，及时清理处置涉及网络暴力的评论、弹幕等内容。

四是加大对违法违规账号、机构和网站平台处置处罚力度，针对首发、多发、煽动和跟风发布等不同情形，分类处置网络暴力相关账号，连带处置违规账号背后MCN机构，严肃问责处罚失职失责网站平台，会同有关部门依法追究相关人员法律责任。

五是强化警示曝光和正向引导，及时公布典型案例处置情况，推动权威机构和专业人士友善评论、理性发声。

中央网信办有关负责人强调，重点网站平台要按照统一部署，结合平台特点进一步细化明确目标要求、工作措施和完成时限，抓好任务落实。中央网信办将组织督导检查，对于落实不力、问题突出的网站平台，采取严厉处置处罚措施。互联网不是法外之地，各网站平台要加强宣传，引导广大网民严格遵守法律法规，尊重社会公德和伦理道德，共同抵制网络暴力行为，坚决防止网民遭受网络暴力侵害。

快狗打车 赴港上市

据港交所文件，快狗打车向港交所提交上市申请书。

据了解，今年2月，快狗打车通过上市聆讯。招股书显示，快狗打车2018- 2020 年营收分别为4. 5 亿元、5. 4 亿元和5. 3 亿元，毛利率分别为23%、31.6%和34.6%。 2021 年前三季度，快狗打车收入为4. 73 亿元，同比增长27.2%；毛利为1. 7 亿元，毛利率为36%。

2018- 2020 年间，快狗打车亏损净额分别为10. 7 亿元、1. 8 亿元和6. 58 亿元，截至 2020 年及 2021 年 9 月底，亏损净额分别为4. 7 亿元和3. 93 亿元。

数据还显示，截至 2021 年 9 月 30 日，平台注册司机上数量约 490 万，注册用户数量达 2，650 万。

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