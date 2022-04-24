报告称今年三星不打算推出Galaxy Watch 5 Classic版本

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息:有关三星Galaxy Watch5系列智能手表的传闻最近越来越多。根据泄漏的消息，预计今年的Watch 5系列将有三种型号，Watch 5、Watch 5 Classic 和 Watch 5 Pro。然而，SamMobile的一份新报告显示，该公司将放弃Classic版本。

（图为：Galaxy Watch4 Classic）

去年，三星 Galaxy Watch4和Watch 4 Classic是针对两种不同受众的出色智能手表。Watch 4对年轻群体更具吸引力，而Watch 4 Classic则面向另一端的用户。现在，不幸的是，Classic版本正在退出三星的产品组合，为 Pro 型号腾出空间。

所以今年，我们只会看到三星Galaxy Watch 5和Watch 5 Pro。我们知道Pro将只有一种尺寸，比入门版的更大。Galaxy Watch5预计有两种表盘尺寸——40 毫米和 44 毫米。

Galaxy Watch 5 Pro的型号为 SM-R925，电池容量为572mAh，与 Galaxy Watch 4内部的 361mh 电池相比。配备40mm表盘的Galaxy Watch 5 预计将配备一个较小的276mAh 电池，而，44mm版本将获得361mAh电池。

最近的一份报告显示，Watch 5系列将配备圆形 OLED 显示屏，并配备 GPS 和心率监测器等功能。该手表还有望配备与Galaxy Watch 4相同的身体成分传感器。两种手表都将使用基于Wear OS3的 One UI Watch。

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