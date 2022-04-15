抖音发布520宠爱季活动招商规则及活动玩法

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息:今天，抖音发布《 2022 年抖音 520 宠爱季活动招商规则》，本次活动以“抖音 520 宠爱季”为主题，通过优质直播/短视频内容，打造 520 特色内容消费场景，报名时间为 2022 年 4 月 15 日00:00:00- 2022 年 5 月 21 日23:59:59。活动时间为 2022 年 5 月 13 日00:00:00- 2022 年 5 月 21 日23:59:59。

商家参与条件为商家体验分≥4.5，近 30 天物流品质退货率：

3C数码家电、食品饮料、大件商品（大家电、家具、家装建材、个护电器按摩椅）<0.5%

服装鞋包<0.6%

其他行业<0.35%

本地生活及虚拟、鲜花园艺不做要求

近 30 天 48 小时发货率：

服装鞋包、智能家居、食品饮料、酒类及滋补保健、生鲜 ≥70%

其他行业≥85%

二手闲置、本地生活及虚拟、鲜花园艺、珠宝文玩、定制品、大件商品（大家电、家具、家装建材、个护电器按摩椅）不做要求

创作者参与要求：

带货口碑分≥4. 5 分

近 60 天无站外引流违规扣分

近 60 天虚假宣传扣分≤ 4 分

创作者的直播内容及行为须严格遵守《电商创作者管理总则》等平台协议、规则

活动玩法主要有短视频任务赛、抖音支付 、DOU分期 、运费险等。其中，短视频任务赛的活动权益为有机会获得面额不等的小店随心推优惠券等奖励。

参与抖音支付的商家，报名成功后即可参与下方活动，获得相应权益：

权益内容：抖音支付银行卡新用户购买指定商品可享受立减补贴：商品金额大于 7 元时补贴 7 元，商品金额小于等于 7 元时用户最低仅需支付0. 01 元；抖音支付银行卡老用户购买指定商品可享受单单立减最高 99 元。当抖音支付随机立减优惠大于购买商品金额，用户最低需支付0. 01 元，上述补贴均由抖音支付承担。

达人报名成功后即可参与下方活动，获得相应权益：

权益内容：抖音支付银行卡新用户在指定直播间下单可享受立减 6 元；抖音支付银行卡老用户在指定直播间下单可享受随机立减优惠，最高立减 99 元。当抖音支付随机立减优惠大于购买商品金额，用户最低需支付0. 01 元。

而参与DOU分期活动报名且审核通过的商家，DOU分期新用户使用DOU分期购买其商品或服务时，可享分期付款最高 6 期免息或商品金额立减 6 至 7 元。上述优惠二选一，不可同时生效。

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