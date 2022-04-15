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360推出元宇宙社交产品N世界；知乎或涉嫌违反广告法；贾跃亭被FF解除职务

2022-04-15 10:15 · 稿源：站长之家

贾跃亭被FF解除职务FF 宣布解除创始人、前CEO贾跃亭的执行官职务。贾跃亭将继续担任首席产品官一职，并向执行董事长汇报工作。仅限于专注于产品和移动生态系统、互联网、人工智能和先进的研发技术。

360推出元宇宙社交产品N世界 据介绍，“N世界”是新一代的兴趣元宇宙，这里由一个个的“兴趣世界”构成，人人都可以创建自己的世界。用户在其中可以打造兴趣话题、语音互动沉浸式玩法、身份牌、私人专属领地。

抖音测试商城替代 App 底部“朋友” 抖音在近期的测试中，在App底部导航栏内上线“商城”入口，取代了原先的“朋友”频道。用户通过这个入口，可以更快捷的购物。

2021百度搜索整顿报告 百度称，2021年共处理了2000亿个违规作弊站点，55万亿个低质网页和有害链接，提升了对优质站点的识别及抓取效率。

严禁网络视听平台传播违规游戏 通知指出，严禁网络视听平台传播违规游戏。网络影视剧、网络综艺、网络直播、短视频等各类网络视听节目均不得直播未经主管部门批准的网络游戏，不得通过直播间等形式为各类平台的违规游戏内容进行引流。

知乎或涉嫌违反广告法 为吸引更多广告主投放，知乎上线了知+业务，该业务旨在为广告主引流，但在这些内容中并未标记“广告”字眼，律师表示，这应算违反广告法的行为。

唯品会悄然入局社区团购有消息称，唯品会正在湖南株洲地区招募团长。从传播的招募信息上来看，率先招募的是招商人员（BD），BD往往是搭建业务和团队的前奏，不过暂时还未看到官方的招聘信息，这场招募更像是悄悄进行。

泡泡玛特因不正当有奖销售被罚5万 近日，天津泡泡玛特文化传播有限公司因不正当有奖销售被杭州市拱墅区市场监督管理局罚款5万。原因是其在杭州市拱墅区万达广场的有奖销售活动中未告知消费者奖品数量。

余承东称上海不复工汽车业将停产 华为消费者业务CEO、智能汽车BU CEO余承东在朋友圈发文称，如果上海不能复工复产，5月之后所有科技/工业产业涉及上海供应链的，都会全面停产，尤其汽车产业。

严禁违法失德人员利用直播发声出镜广电总局最新通知明确指出，严禁违法失德人员利用直播发声出镜。网络直播平台在主播和嘉宾选用上要严格把关，对政治立场不正确、违反法律法规、违背公序良俗的失德失范人员坚决不用。

SmartisanOS宣布回归SmartisanOS 团队今日在微博发布长文，并称“朋友们，好久不见”，宣布即将推出一款新品。从官方透露的信息来看，SmartisanOS很有可能会登陆大屏产品。

抖音、今日头条将显示帐号IP属地抖音、今日头条拟在个人主页等位置展示帐号IP属地，相关功能即日起在网页版进行测试，将根据测试情况逐步在其他场景全量上线。

3 月多个办公App迎来用户活跃数峰值 随着国内疫情形势的变化， 3 月效率办公赛道多个App迎来用户活跃数峰值：其中钉钉月活跃用户数（MAU）为2. 2 亿排名第一，其次是企业微信（ 9800 万）和飞书（ 611 万）。

特斯拉辟谣上海工厂最早5月中旬复工 有传言称特斯拉回答美国投资人时表示，上海工厂最早 5 月中旬能复工，零部件供应链能恢复。对此，特斯拉中国有关人士今日下午表示，上述传言是假消息。

证监会维持对贾跃亭市场禁入决定 证监会发布行政复议决定书表示，维持《行政处罚决定书》（〔2021〕 16 号）、《市场禁入决定书》（〔2021〕 7 号）对申请人贾跃亭作出的行政处罚决定和市场禁入决定。

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