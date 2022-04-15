DNF110级先遣服测试几点开服 4月15日先遣测试服开服详情

DNF在最近开启了最新的110级先遣服测试，很多玩家还不清楚几点才开服，下面就来为大家详细的介绍一下4月15日先遣测试服开服详情。

参与110级先遣服测试的勇士:

110级先遣服将于4月15日（周五）17:00开服。请各位勇士根据下方链接页面内指引，下载先遣服客户端。

下载页面:https://dnf.qq.com/cp/a20220317advance/index.html

为了保障参与测试的勇士可以顺利体验游戏，我们将在开服时通过邮件发放部分基础的消耗型资源，请各位已进行角色复制的勇士注意查收。未进行角色复制的勇士，请尽快进入先遣服创建角色，我们将于4月18日18:00进行基础的消耗型资源的补发。

具体发放列表如下:

金币1000W

小晶体（无色、蓝色、白色、红色、紫色）:各50000个

铭刻之石/堇青石:各500个

普通/高级/稀有/神器灵魂:各500个

传说/史诗灵魂:各100个

闪亮的雷米援助:1000个

升级支援礼包:3个

升级券（lv50-99）:15个

装备品级调整箱:300个

王者契约礼包（3天）:25个

材质转换器:100个

开服时间:4月15日（周五）17:00

开服大区:先遣服1，先遣服2

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